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В Грузию вернули шесть музейных экспонатов, выставленных в России в 2003 году
В Грузию вернули шесть музейных экспонатов, выставленных в России в 2003 году
Картины долгие годы находились в хранилищах Российской академии наук и искусств 18.11.2021, Sputnik Грузия
2021-11-18T16:16+0400
2021-11-18T16:16+0400
культура
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грузия
тея цулукиани
министерство культуры, спорта и молодежи грузии
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ТБИЛИСИ, 18 ноя — Sputnik. Музейные экспонаты, вывезенные в Россию в 2003 году для временных экспозиций, были возвращены в Грузию - этим процессом руководило министерство культуры, спорта и молодежи Грузии.По инициативе главы ведомства Теи Цулукиани, все шесть картин, которые долгие годы находились в хранилищах Российской академии наук и искусств, возвращены в Государственный художественный музей им. Шалвы Амиранашвили. Речь идет о полотнах Бориса Фогеля "Духовная семинария" (1934) и "Телави" (1936), Евгения Лансере "Хевсурети" (1926), Григория Гагарина "Грузинские женщины" (1854 г.), Льва Лагорио "Портрет Анастасии Орбелиани-Гагариной" (1850 г.) и Карла Жуковского- "Портрет Ивана Андроникашвили" (1850 г.).Сбор и возврат экспонатов, вывезенных в разные годы из Художественного музея им. Шалвы Амиранашвили и Национальной галереи им. Димитрия Шеварднадзе в РФ, начался по инициативе Теи Цулукиани в апреле 2021 года.Переговоры о возвращении музейных экспонатов в Грузию прошли при активном участии первого заместителя министра культуры Кахи Сихарулидзе, руководителя отдела интересов Грузии в посольстве Швейцарской Конфедерации в Российской Федерации Георгий Каджая, а также при поддержке известного грузинского скульптора Зураба Церетели, отметили в Минкультуры.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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культура, россия, новости, грузия, тея цулукиани, министерство культуры, спорта и молодежи грузии

В Грузию вернули шесть музейных экспонатов, выставленных в России в 2003 году

16:16 18.11.2021
© Courtesy of Ministry of Culture Sport and YouthВозвращенные в Грузию шесть картин, выставленные в России в 2003 году
Возвращенные в Грузию шесть картин, выставленные в России в 2003 году - Sputnik Грузия, 1920, 18.11.2021
© Courtesy of Ministry of Culture Sport and Youth
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Картины долгие годы находились в хранилищах Российской академии наук и искусств
ТБИЛИСИ, 18 ноя — Sputnik. Музейные экспонаты, вывезенные в Россию в 2003 году для временных экспозиций, были возвращены в Грузию - этим процессом руководило министерство культуры, спорта и молодежи Грузии.
По инициативе главы ведомства Теи Цулукиани, все шесть картин, которые долгие годы находились в хранилищах Российской академии наук и искусств, возвращены в Государственный художественный музей им. Шалвы Амиранашвили.
Речь идет о полотнах Бориса Фогеля "Духовная семинария" (1934) и "Телави" (1936), Евгения Лансере "Хевсурети" (1926), Григория Гагарина "Грузинские женщины" (1854 г.), Льва Лагорио "Портрет Анастасии Орбелиани-Гагариной" (1850 г.) и Карла Жуковского- "Портрет Ивана Андроникашвили" (1850 г.).
Сбор и возврат экспонатов, вывезенных в разные годы из Художественного музея им. Шалвы Амиранашвили и Национальной галереи им. Димитрия Шеварднадзе в РФ, начался по инициативе Теи Цулукиани в апреле 2021 года.
Переговоры о возвращении музейных экспонатов в Грузию прошли при активном участии первого заместителя министра культуры Кахи Сихарулидзе, руководителя отдела интересов Грузии в посольстве Швейцарской Конфедерации в Российской Федерации Георгий Каджая, а также при поддержке известного грузинского скульптора Зураба Церетели, отметили в Минкультуры.
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