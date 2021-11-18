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В Тбилиси с нового года вводятся абонементы на общественный транспорт
В Тбилиси с нового года вводятся абонементы на общественный транспорт
Абонемент позволит тбилисцам пользоваться общественным транспортом безлимитно 18.11.2021, Sputnik Грузия
2021-11-18T15:46+0400
2021-11-18T15:46+0400
2021-11-18T15:46+0400
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ТБИЛИСИ, 18 ноя — Sputnik. Со следующего года в Тбилиси начнет действовать новая система оплаты проезда в общественном транспорте, об этом сообщил глава Агентства транспорта и урбанистического развития мэрии столицы Виктор Цилосани в программе "Деловое утро" ТВ Пирвели.По словам Цилосани, с 2022 года в Тбилиси будет действовать абонементная система.По его словам, система тарифов разрабатывается и о ней будет объявлено позднее.При этом Цилосани отметил, что тарифы не увеличатся только для тех, кто часто пользуется общественным транспортом."Тарифы не вырастут для тех, кто часто пользуется общественным транспортом, остальную информацию мы сообщим позднее", - сказал Цилосани.Также он отметил, что все льготы, действующие на проезд в общественном транспорте в Тбилиси, будут сохранены.На сегодняшний день проезд в метро, автобусах и маршрутных такси синего цвета в Тбилиси стоит 0,5 лари. В течение полутора часов, если оплата производится специальной картой, при смене транспорта проезд бесплатный.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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новости, грузия, тбилиси, транспорт
В Тбилиси с нового года вводятся абонементы на общественный транспорт
Абонемент позволит тбилисцам пользоваться общественным транспортом безлимитно
ТБИЛИСИ, 18 ноя — Sputnik.
Со следующего года в Тбилиси начнет действовать новая система оплаты проезда в общественном транспорте, об этом сообщил глава Агентства транспорта и урбанистического развития мэрии столицы Виктор Цилосани в программе "Деловое утро" ТВ Пирвели
.
По словам Цилосани, с 2022 года в Тбилиси будет действовать абонементная система.
"Абонементная система означает, что у жителей Тбилиси будет возможность приобрести абонементы на год, на полгода или на месяц, что позволит им ездить безлимитно на общественном транспорте", - сказал Цилосани.
По его словам, система тарифов разрабатывается и о ней будет объявлено позднее.
При этом Цилосани отметил, что тарифы не увеличатся только для тех, кто часто пользуется общественным транспортом.
"Тарифы не вырастут для тех, кто часто пользуется общественным транспортом, остальную информацию мы сообщим позднее", - сказал Цилосани.
Также он отметил, что все льготы, действующие на проезд в общественном транспорте в Тбилиси, будут сохранены.
На сегодняшний день проезд в метро, автобусах и маршрутных такси синего цвета в Тбилиси стоит 0,5 лари. В течение полутора часов, если оплата производится специальной картой, при смене транспорта проезд бесплатный.
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