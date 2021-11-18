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Зима близко: с 20 ноября в Тбилиси отключат все фонтаны
Зима близко: с 20 ноября в Тбилиси отключат все фонтаны
Фонтаны в грузинской столице вновь заработают весной 18.11.2021, Sputnik Грузия
2021-11-18T18:16+0400
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ТБИЛИСИ, 18 ноя — Sputnik. Все работающие фонтаны в Тбилиси отключат с 20 ноября из-за резкого снижения температуры, говорится в сообщении на странице городской службы охраны окружающей среды.В последнюю неделю в Тбилиси резко похолодало. Ночью столбик термометра опускается ниже нуля.По данным службы, фонтаны в городе будут отключены до весны.Всего в столице Грузии 60 крупных фонтанов, расположенных в разных точках города. Уход за ними осуществляет компания "Экосервис групп".Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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новости, грузия, тбилиси

Зима близко: с 20 ноября в Тбилиси отключат все фонтаны

18:16 18.11.2021
© Sputnik / Alexander ImedashviliФонтан в Пушкинском сквере
Фонтан в Пушкинском сквере - Sputnik Грузия, 1920, 18.11.2021
© Sputnik / Alexander Imedashvili
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Фонтаны в грузинской столице вновь заработают весной
ТБИЛИСИ, 18 ноя — Sputnik. Все работающие фонтаны в Тбилиси отключат с 20 ноября из-за резкого снижения температуры, говорится в сообщении на странице городской службы охраны окружающей среды.
В последнюю неделю в Тбилиси резко похолодало. Ночью столбик термометра опускается ниже нуля.
© Sputnik / Alexander ImedashviliФонтан на площади Свободы у тбилисского Сакребуло
Фонтан на площади Свободы у тбилисского Сакребуло - Sputnik Грузия, 1920, 18.11.2021
Фонтан на площади Свободы у тбилисского Сакребуло
© Sputnik / Alexander Imedashvili
По данным службы, фонтаны в городе будут отключены до весны.
Всего в столице Грузии 60 крупных фонтанов, расположенных в разных точках города. Уход за ними осуществляет компания "Экосервис групп".
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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