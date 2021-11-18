https://sputnik-georgia.ru/20211118/zima-blizko-s-20-noyabrya-v-tbilisi-otklyuchat-vse-fontany-262192789.html

Зима близко: с 20 ноября в Тбилиси отключат все фонтаны

Зима близко: с 20 ноября в Тбилиси отключат все фонтаны

Фонтаны в грузинской столице вновь заработают весной 18.11.2021, Sputnik Грузия

2021-11-18T18:16+0400

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ТБИЛИСИ, 18 ноя — Sputnik. Все работающие фонтаны в Тбилиси отключат с 20 ноября из-за резкого снижения температуры, говорится в сообщении на странице городской службы охраны окружающей среды.В последнюю неделю в Тбилиси резко похолодало. Ночью столбик термометра опускается ниже нуля.По данным службы, фонтаны в городе будут отключены до весны.Всего в столице Грузии 60 крупных фонтанов, расположенных в разных точках города. Уход за ними осуществляет компания "Экосервис групп".Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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2021

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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