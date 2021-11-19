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Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 4 278
Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 4 278
За последние 24 часа от коронавируса скончались 63 человека, вылечились 4 154 пациента, а с начала пандемии – 741 470 19.11.2021, Sputnik Грузия
2021-11-19T10:53+0400
2021-11-19T10:53+0400
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ТБИЛИСИ, 19 ноя — Sputnik. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Грузии за последние сутки увеличилось на 4 278. Скончались 63 человека.По данным официального сайта StopCov, с начала пандемии в стране по сегодняшний день выявлен 804 571 случай заражения. Вместе с тем за последние 24 часа вылечились 4 154 человека, с начала пандемии - 741 470. Скончались 11 352.За сутки сделано 51 298 тестов, в том числе 31 273 на антиген и 20 025 ПЦР-тестов.Доля инфицированных из общего числа протестированных: за сутки - 8,34%, за последние 14 дней - 9,52%, за последние семь дней – 8,99%.К этому времени в Грузии сделано 2 082 020 прививок от коронавируса, в том числе за последние сутки - 7 099.В карантине в данное время находится 41 человек, в стационарах - 6 490, в ковид-гостиницах – 1 173.Первый случай коронавируса в Грузии зафиксирован 26 февраля 2020 года.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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общество, новости, грузия, коронавирус covid-19
Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 4 278
10:53 19.11.2021 (обновлено: 11:02 19.11.2021)
За последние 24 часа от коронавируса скончались 63 человека, вылечились 4 154 пациента, а с начала пандемии – 741 470
ТБИЛИСИ, 19 ноя — Sputnik. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Грузии за последние сутки увеличилось на 4 278. Скончались 63 человека.
По данным официального сайта
StopCov, с начала пандемии в стране по сегодняшний день выявлен 804 571 случай заражения.
Вместе с тем за последние 24 часа вылечились 4 154 человека, с начала пандемии - 741 470. Скончались 11 352.
За сутки сделано 51 298 тестов, в том числе 31 273 на антиген и 20 025 ПЦР-тестов.
Доля инфицированных из общего числа протестированных: за сутки - 8,34%, за последние 14 дней - 9,52%, за последние семь дней – 8,99%.
К этому времени в Грузии сделано 2 082 020 прививок от коронавируса, в том числе за последние сутки - 7 099.
В карантине в данное время находится 41 человек, в стационарах - 6 490, в ковид-гостиницах – 1 173.
Первый случай коронавируса в Грузии зафиксирован 26 февраля 2020 года.
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