Джаз, культовый Галактион и кабаре: куда пойти 19-21 ноября в Тбилиси?
© photo: Sputnik / Alexander ImedashviliВид из кафе на улицу Абашидзе
© photo: Sputnik / Alexander Imedashvili
Можно выдохнуть, господа! Настала пятница, а значит рабочей неделе пришел конец
Sputnik Грузия традиционно представляет читателям афишу мероприятий, которые можно будет посетить в эти выходные. Самые полезные, самые интересные и уже полюбившиеся всем мероприятия здесь!
Пойти на выставку в честь Галактиона
© photo: Sputnik / Levan Avlabreli Памятная доска на доме, где жил Галактион Табидзе
Памятная доска на доме, где жил Галактион Табидзе
© photo: Sputnik / Levan Avlabreli
Когда: в течение двух месяцев
Где: Музей грузинской литературы им. Г. Леонидзе (ул. Г. Чантурия, 8)
В честь 130-летия культового грузинского поэта Галактиона Табидзе в Тбилиси открылась выставка, которой представлены фото, автографы, автобиография, записки из дневников, личные письма и другие памятные вещи поэта. Также на выставке можно увидеть портреты Табидзе, выполненные грузинскими художниками.
Отправиться на книжную мини-ярмарку
© Sputnik / Levan AvlabreliДевушка фотографируется у инсталляции из книг "Витязь в тигровой шкуре" на разных языках
Девушка фотографируется у инсталляции из книг "Витязь в тигровой шкуре" на разных языках
© Sputnik / Levan Avlabreli
Когда: 20-21 ноября, 13:00
Где: ул. Ахвледиани, 10
Книголюбители, книгофилы и книгоманы - сюда! В Тбилиси пройдет пятая по счету осенняя книжная ярмарка. Здесь вы сможете найти книги, которые давно искали или обновленные версии редких книг. Не пропустите!
Насладиться джазом
© Sputnik / Alex ShlamovТбилисский 22-й джазовый фестиваль. Из серии "Праздник для тех, кто любит джаз"
Тбилисский 22-й джазовый фестиваль. Из серии "Праздник для тех, кто любит джаз"
Когда: 20 ноября, 19:00
Где: Orbeliani Garden (ул. Хазина, 5)
Завершить тяжелую рабочую неделю можно, отправившись на вечер джазовой музыки. Там вы сможете расслабиться, получить эстетическое удовольствие. Кстати, гостям также представиться возможность побывать на бесплатной дегустации вина.
Поговорить о главном за чаем
Когда: 21 ноября, 13:00
Где: Tea IN (ул. Григалашвили, 45)
Мероприятие специально для истинных любителей чая, здорового образа жизни и философии. Главной темой встречи будет Книга Перемен и китайское понимание перемен, прогностика. Гости смогут поговорить о даосском мировоззрении и практике самопознания.
Прогуляться или найти "свое"
Tbilisi Street Market ("Тбилисский уличный базар")
Когда: 20, 21 ноября
Где: пр. Ш. Руставели
Как не пойти на любимый Тбилисский базар, который существует уже четвертый год. Мероприятие хорошо не только тем, что гости тут могут найти много разных интересных вещичек, но и прогуляться по проспекту, насладившись видами осеннего Тбилиси.
Помочь городу
Природа и пейзажи. Волшебный лес Сабадури - живая сказка Грузии
Когда: 20 ноября
Где: Худадовский лес (Тбилиси)
Студенты Государственного университета Ильи Чавчавадзе проводят акцию, чтобы очистить лес в Тбилиси. Принять участие может любой желающий. При себе нужно иметь лишь маски и воду. Однако предварительно необходимо заполнить небольшую анкету.
Пойти на блистательное кабаре
© AP Photo / Photo by Vianney Le Caer/InvisionПротостриптизом можно считать танец "канкан", появившийся во Франции на полвека раньше. Его начали исполнять в ресторанах, кабаре и прочих увеселительных заведениях. Правда, максимум, что мог увидеть посетитель, это полоска обнаженного тела между капроновым чулком и юбочкой.
Протостриптизом можно считать танец "канкан", появившийся во Франции на полвека раньше. Его начали исполнять в ресторанах, кабаре и прочих увеселительных заведениях. Правда, максимум, что мог увидеть посетитель, это полоска обнаженного тела между капроновым чулком и юбочкой.
© AP Photo / Photo by Vianney Le Caer/Invision
Когда: 20 ноября, 18:00
Где: Bioli hall (Коджори, близ Тбилиси, ул. Биоли,1)
Предлагаем отправиться в волшебный мир кабаре, где вас точно оставят в покое ваши мысли и заставят забыть обо всем. Это головокружительное, экстравагантное шоу, которое полно сюрпризов и ароматов вина. Не пожалеете!
Научиться разрисовывать новогоднее печенье
Когда: 21 ноября, 16:00
Где: Askili (Рустави, близ Тбилиси, ул. Пушкина, 2)
Праздник к нам приходит! Новый год уже на носу, а вы еще не умеете рисовать на новогоднем печенье? Исправьте эту оплошность, пойдя на мастер-класс. Кстати, это хорошая возможность приятно и весело провести время с детьми.
Получить музыку в помощь
Когда: 20 ноября, 15:00
Где: Drum school (пр. Д. Агмашенебели, 106)
Это то, что поможет вам в снятии стресса и получении положительных эмоций. Драм-терапия – групповое музыкальное интерактивное занятие с использованием различных ударных инструментов для всех, даже для тех, кто никогда ранее не занимался музыкой.
Что в театре?
19 ноября в Грибоедовском театре – "Английский детектив"
19 ноября в Театре Руставели – "Я жажду ветра прямого"
19 ноября в Театре юного зрителя Думбадзе – "Дон Сезар де Базан"
19, 20 ноября в Театральном движении "Хараки" – "Жилец"
19 ноября в Свободном театре – "Я тебя люблю! Я тебя люблю! Я тебя люблю!"
© photo: Marjanishvili Drama Theatre / FBСпектакль "Крейцерова соната" Толстого пройдет на сцене Тбилисского академического театра им. К. Марджанишвили
Спектакль "Крейцерова соната" Толстого пройдет на сцене Тбилисского академического театра им. К. Марджанишвили
19 ноября в театре Марджанишвили – "Крейцерова соната"
19 ноября в театре Туманишвили – "Зеленая карта"
20 ноября в Театре юного зрителя Думбадзе – "Что сотворила колыбельная?"
20 ноября в Театре юного зрителя Думбадзе – "Блоха и муравей"
20 ноября в Грибоедовском театре – "Шинель"
20 ноября в Театре Ахметели – "Имеретинский реквием"
20 ноября в Театре юного зрителя Думбадзе – "Сара бара бзиа бзбоит, то есть Я тебя люблю"
Сцена из спектакля "Шинель" в Грибоедовском театре
20, 21 ноября в Театре Руставели – "Гедда Габлер"
20 ноября в Свободном театре – "Сказка, она меня пьянит и манит"
21 ноября в Грибоедовском театре – "Сказка о Царе Салтане"
21 ноября в Театре юного зрителя Думбадзе – "Алладин"
21 ноября в Театре юного зрителя Думбадзе – "Рассказ олененка"
21 ноября в Театре Ахметели – "Волшебный круг"
21 ноября в Театре юного зрителя Думбадзе – "Я, бабушка, дедушка и черти"
21 ноября в Свободном театре – "Продавец дождя"
Что посмотреть в кино?
"Охотники за привидениями: Наследники" (фэнтези, комедия)
"Французский вестник" (романтика, комедия)
"Титан" (хорор, драма)
"Последняя дуэль" (историческая драма)
"Вечные" (остросюжетный, драма, приключения)
"Прошлой ночью в Сохо" (детектив, ужасы, триллер)
"Дюна" (драма, приключения, фантастика)
"Веном 2" (фантастика, боевик, триллер)
"Не время умирать" (боевик, триллер, приключения).
Мультфильмы:
"Неисправимый Рон" (фантастика, комедия)
"Семейка Аддамс: Горящий тур" (комедия, приключения)
"Босс-молокосос 2" (комедия, приключения)
"Космический джем: Новое поколение" (приключения, комедия).
ЖЕЛАЕМ ВАМ НЕСКУЧНЫХ ВЫХОДНЫХ!
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