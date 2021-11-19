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Джаз, культовый Галактион и кабаре: куда пойти 19-21 ноября в Тбилиси?
Джаз, культовый Галактион и кабаре: куда пойти 19-21 ноября в Тбилиси?
Можно выдохнуть, господа! Настала пятница, а значит рабочей неделе пришел конец 19.11.2021, Sputnik Грузия
2021-11-19T12:16+0400
2021-11-19T12:16+0400
культура
грузия
уикенд по-тбилисски
туризм
обзоры
тбилиси
развлечения
куда сходить в тбилиси в выходные
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Sputnik Грузия традиционно представляет читателям афишу мероприятий, которые можно будет посетить в эти выходные. Самые полезные, самые интересные и уже полюбившиеся всем мероприятия здесь!Пойти на выставку в честь ГалактионаКогда: в течение двух месяцев Где: Музей грузинской литературы им. Г. Леонидзе (ул. Г. Чантурия, 8)Подробнее: https://www.facebook.com/events/872547966782739/?active_tab=discussionВ честь 130-летия культового грузинского поэта Галактиона Табидзе в Тбилиси открылась выставка, которой представлены фото, автографы, автобиография, записки из дневников, личные письма и другие памятные вещи поэта. Также на выставке можно увидеть портреты Табидзе, выполненные грузинскими художниками.Отправиться на книжную мини-ярмаркуКогда: 20-21 ноября, 13:00Где: ул. Ахвледиани, 10Подробнее: https://www.facebook.com/events/557272558702387/?active_tab=discussionКниголюбители, книгофилы и книгоманы - сюда! В Тбилиси пройдет пятая по счету осенняя книжная ярмарка. Здесь вы сможете найти книги, которые давно искали или обновленные версии редких книг. Не пропустите!Насладиться джазомКогда: 20 ноября, 19:00Где: Orbeliani Garden (ул. Хазина, 5)Подробнее: https://www.facebook.com/events/590794718853064/?active_tab=discussionЗавершить тяжелую рабочую неделю можно, отправившись на вечер джазовой музыки. Там вы сможете расслабиться, получить эстетическое удовольствие. Кстати, гостям также представиться возможность побывать на бесплатной дегустации вина.Поговорить о главном за чаемКогда: 21 ноября, 13:00Где: Tea IN (ул. Григалашвили, 45)Подробнее: https://www.facebook.com/events/572769077359123/?active_tab=discussionМероприятие специально для истинных любителей чая, здорового образа жизни и философии. Главной темой встречи будет Книга Перемен и китайское понимание перемен, прогностика. Гости смогут поговорить о даосском мировоззрении и практике самопознания.Прогуляться или найти "свое"Когда: 20, 21 ноябряГде: пр. Ш. РуставелиПодробнее: https://www.facebook.com/events/562644404987528/?active_tab=discussionКак не пойти на любимый Тбилисский базар, который существует уже четвертый год. Мероприятие хорошо не только тем, что гости тут могут найти много разных интересных вещичек, но и прогуляться по проспекту, насладившись видами осеннего Тбилиси.Помочь городуКогда: 20 ноябряГде: Худадовский лес (Тбилиси)Подробнее: https://www.facebook.com/events/954314628768197/?active_tab=discussionСтуденты Государственного университета Ильи Чавчавадзе проводят акцию, чтобы очистить лес в Тбилиси. Принять участие может любой желающий. При себе нужно иметь лишь маски и воду. Однако предварительно необходимо заполнить небольшую анкету.Пойти на блистательное кабареКогда: 20 ноября, 18:00Где: Bioli hall (Коджори, близ Тбилиси, ул. Биоли,1)Подробнее: https://www.facebook.com/events/279726897384208/?active_tab=aboutПредлагаем отправиться в волшебный мир кабаре, где вас точно оставят в покое ваши мысли и заставят забыть обо всем. Это головокружительное, экстравагантное шоу, которое полно сюрпризов и ароматов вина. Не пожалеете! Научиться разрисовывать новогоднее печеньеКогда: 21 ноября, 16:00Где: Askili (Рустави, близ Тбилиси, ул. Пушкина, 2)Подробнее: https://www.facebook.com/events/1561563094177515/?active_tab=aboutПраздник к нам приходит! Новый год уже на носу, а вы еще не умеете рисовать на новогоднем печенье? Исправьте эту оплошность, пойдя на мастер-класс. Кстати, это хорошая возможность приятно и весело провести время с детьми.Получить музыку в помощьКогда: 20 ноября, 15:00Где: Drum school (пр. Д. Агмашенебели, 106)Подробнее: https://www.facebook.com/events/1259659937865313/?active_tab=discussionЭто то, что поможет вам в снятии стресса и получении положительных эмоций. Драм-терапия – групповое музыкальное интерактивное занятие с использованием различных ударных инструментов для всех, даже для тех, кто никогда ранее не занимался музыкой.Что в театре?19 ноября в Грибоедовском театре – "Английский детектив"19 ноября в Театре Руставели – "Я жажду ветра прямого"19 ноября в Театре юного зрителя Думбадзе – "Дон Сезар де Базан"19, 20 ноября в Театральном движении "Хараки" – "Жилец"19 ноября в Свободном театре – "Я тебя люблю! Я тебя люблю! Я тебя люблю!"19 ноября в театре Марджанишвили – "Крейцерова соната"19 ноября в театре Туманишвили – "Зеленая карта"20 ноября в Театре юного зрителя Думбадзе – "Что сотворила колыбельная?"20 ноября в Театре юного зрителя Думбадзе – "Блоха и муравей"20 ноября в Грибоедовском театре – "Шинель"20 ноября в Театре Ахметели – "Имеретинский реквием"20 ноября в Театре юного зрителя Думбадзе – "Сара бара бзиа бзбоит, то есть Я тебя люблю"20, 21 ноября в Театре Руставели – "Гедда Габлер"20 ноября в Свободном театре – "Сказка, она меня пьянит и манит"21 ноября в Грибоедовском театре – "Сказка о Царе Салтане"21 ноября в Театре юного зрителя Думбадзе – "Алладин"21 ноября в Театре юного зрителя Думбадзе – "Рассказ олененка"21 ноября в Театре Ахметели – "Волшебный круг"21 ноября в Театре юного зрителя Думбадзе – "Я, бабушка, дедушка и черти"21 ноября в Свободном театре – "Продавец дождя"Что посмотреть в кино?"Охотники за привидениями: Наследники" (фэнтези, комедия)"Французский вестник" (романтика, комедия)"Титан" (хорор, драма)"Последняя дуэль" (историческая драма)"Вечные" (остросюжетный, драма, приключения)"Прошлой ночью в Сохо" (детектив, ужасы, триллер)"Дюна" (драма, приключения, фантастика)"Веном 2" (фантастика, боевик, триллер)"Не время умирать" (боевик, триллер, приключения).Мультфильмы:"Неисправимый Рон" (фантастика, комедия)"Семейка Аддамс: Горящий тур" (комедия, приключения)"Босс-молокосос 2" (комедия, приключения)"Космический джем: Новое поколение" (приключения, комедия).ЖЕЛАЕМ ВАМ НЕСКУЧНЫХ ВЫХОДНЫХ!Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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культура, грузия, уикенд по-тбилисски, туризм, обзоры, тбилиси, развлечения, куда сходить в тбилиси в выходные

Джаз, культовый Галактион и кабаре: куда пойти 19-21 ноября в Тбилиси?

12:16 19.11.2021
© photo: Sputnik / Alexander ImedashviliВид из кафе на улицу Абашидзе
Вид из кафе на улицу Абашидзе - Sputnik Грузия, 1920, 19.11.2021
© photo: Sputnik / Alexander Imedashvili
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Можно выдохнуть, господа! Настала пятница, а значит рабочей неделе пришел конец
Sputnik Грузия традиционно представляет читателям афишу мероприятий, которые можно будет посетить в эти выходные. Самые полезные, самые интересные и уже полюбившиеся всем мероприятия здесь!

Пойти на выставку в честь Галактиона

© photo: Sputnik / Levan Avlabreli Памятная доска на доме, где жил Галактион Табидзе
Памятная доска на доме, где жил Галактион Табидзе - Sputnik Грузия, 1920, 18.11.2021
Памятная доска на доме, где жил Галактион Табидзе
© photo: Sputnik / Levan Avlabreli
Когда: в течение двух месяцев
Где: Музей грузинской литературы им. Г. Леонидзе (ул. Г. Чантурия, 8)
Подробнее: https://www.facebook.com/events/872547966782739/?active_tab=discussion
В честь 130-летия культового грузинского поэта Галактиона Табидзе в Тбилиси открылась выставка, которой представлены фото, автографы, автобиография, записки из дневников, личные письма и другие памятные вещи поэта. Также на выставке можно увидеть портреты Табидзе, выполненные грузинскими художниками.

Отправиться на книжную мини-ярмарку

© Sputnik / Levan AvlabreliДевушка фотографируется у инсталляции из книг "Витязь в тигровой шкуре" на разных языках
Девушка фотографируется у инсталляции из книг Витязь в тигровой шкуре на разных языках - Sputnik Грузия, 1920, 18.11.2021
Девушка фотографируется у инсталляции из книг "Витязь в тигровой шкуре" на разных языках
© Sputnik / Levan Avlabreli
Когда: 20-21 ноября, 13:00
Где: ул. Ахвледиани, 10
Подробнее: https://www.facebook.com/events/557272558702387/?active_tab=discussion
Книголюбители, книгофилы и книгоманы - сюда! В Тбилиси пройдет пятая по счету осенняя книжная ярмарка. Здесь вы сможете найти книги, которые давно искали или обновленные версии редких книг. Не пропустите!

Насладиться джазом

© Sputnik / Alex ShlamovТбилисский 22-й джазовый фестиваль. Из серии "Праздник для тех, кто любит джаз"
Тбилисский 22-й джазовый фестиваль. Из серии Праздник для тех, кто любит джаз - Sputnik Грузия, 1920, 18.11.2021
Тбилисский 22-й джазовый фестиваль. Из серии "Праздник для тех, кто любит джаз"
© Sputnik / Alex Shlamov
Когда: 20 ноября, 19:00
Где: Orbeliani Garden (ул. Хазина, 5)
Подробнее: https://www.facebook.com/events/590794718853064/?active_tab=discussion
Завершить тяжелую рабочую неделю можно, отправившись на вечер джазовой музыки. Там вы сможете расслабиться, получить эстетическое удовольствие. Кстати, гостям также представиться возможность побывать на бесплатной дегустации вина.

Поговорить о главном за чаем

© Pixabay / mirkostoedterმწვანე ჩაი
მწვანე ჩაი - Sputnik Грузия, 1920, 18.11.2021
მწვანე ჩაი
© Pixabay / mirkostoedter
Когда: 21 ноября, 13:00
Где: Tea IN (ул. Григалашвили, 45)
Подробнее: https://www.facebook.com/events/572769077359123/?active_tab=discussion
Мероприятие специально для истинных любителей чая, здорового образа жизни и философии. Главной темой встречи будет Книга Перемен и китайское понимание перемен, прогностика. Гости смогут поговорить о даосском мировоззрении и практике самопознания.

Прогуляться или найти "свое"

© photo: STALL / FBTbilisi Street Market ("Тбилисский уличный базар")
Tbilisi Street Market (Тбилисский уличный базар) - Sputnik Грузия, 1920, 18.11.2021
Tbilisi Street Market ("Тбилисский уличный базар")
© photo: STALL / FB
Когда: 20, 21 ноября
Где: пр. Ш. Руставели
Подробнее: https://www.facebook.com/events/562644404987528/?active_tab=discussion
Как не пойти на любимый Тбилисский базар, который существует уже четвертый год. Мероприятие хорошо не только тем, что гости тут могут найти много разных интересных вещичек, но и прогуляться по проспекту, насладившись видами осеннего Тбилиси.

Помочь городу

© Sputnik / STRINGERПрирода и пейзажи. Волшебный лес Сабадури - живая сказка Грузии
Природа и пейзажи. Волшебный лес Сабадури - живая сказка Грузии - Sputnik Грузия, 1920, 18.11.2021
Природа и пейзажи. Волшебный лес Сабадури - живая сказка Грузии
© Sputnik / STRINGER
Когда: 20 ноября
Где: Худадовский лес (Тбилиси)
Подробнее: https://www.facebook.com/events/954314628768197/?active_tab=discussion
Студенты Государственного университета Ильи Чавчавадзе проводят акцию, чтобы очистить лес в Тбилиси. Принять участие может любой желающий. При себе нужно иметь лишь маски и воду. Однако предварительно необходимо заполнить небольшую анкету.

Пойти на блистательное кабаре

© AP Photo / Photo by Vianney Le Caer/InvisionПротостриптизом можно считать танец "канкан", появившийся во Франции на полвека раньше. Его начали исполнять в ресторанах, кабаре и прочих увеселительных заведениях. Правда, максимум, что мог увидеть посетитель, это полоска обнаженного тела между капроновым чулком и юбочкой.
Протостриптизом можно считать танец канкан, появившийся во Франции на полвека раньше. Его начали исполнять в ресторанах, кабаре и прочих увеселительных заведениях. Правда, максимум, что мог увидеть посетитель, это полоска обнаженного тела между капроновым чулком и юбочкой. - Sputnik Грузия, 1920, 18.11.2021
Протостриптизом можно считать танец "канкан", появившийся во Франции на полвека раньше. Его начали исполнять в ресторанах, кабаре и прочих увеселительных заведениях. Правда, максимум, что мог увидеть посетитель, это полоска обнаженного тела между капроновым чулком и юбочкой.
© AP Photo / Photo by Vianney Le Caer/Invision
Когда: 20 ноября, 18:00
Где: Bioli hall (Коджори, близ Тбилиси, ул. Биоли,1)
Подробнее: https://www.facebook.com/events/279726897384208/?active_tab=about
Предлагаем отправиться в волшебный мир кабаре, где вас точно оставят в покое ваши мысли и заставят забыть обо всем. Это головокружительное, экстравагантное шоу, которое полно сюрпризов и ароматов вина. Не пожалеете!

Научиться разрисовывать новогоднее печенье

CC0 / Pixabay / Рождественское печенье
Рождественское печенье - Sputnik Грузия, 1920, 18.11.2021
Рождественское печенье
CC0 / Pixabay /
Когда: 21 ноября, 16:00
Где: Askili (Рустави, близ Тбилиси, ул. Пушкина, 2)
Подробнее: https://www.facebook.com/events/1561563094177515/?active_tab=about
Праздник к нам приходит! Новый год уже на носу, а вы еще не умеете рисовать на новогоднем печенье? Исправьте эту оплошность, пойдя на мастер-класс. Кстати, это хорошая возможность приятно и весело провести время с детьми.

Получить музыку в помощь

© photo: Tamashobana / FBДрамтерапия
Драмтерапия - Sputnik Грузия, 1920, 18.11.2021
Драмтерапия
© photo: Tamashobana / FB
Когда: 20 ноября, 15:00
Где: Drum school (пр. Д. Агмашенебели, 106)
Подробнее: https://www.facebook.com/events/1259659937865313/?active_tab=discussion
Это то, что поможет вам в снятии стресса и получении положительных эмоций. Драм-терапия – групповое музыкальное интерактивное занятие с использованием различных ударных инструментов для всех, даже для тех, кто никогда ранее не занимался музыкой.

Что в театре?

19 ноября в Грибоедовском театре – "Английский детектив"
19 ноября в Театре Руставели – "Я жажду ветра прямого"
19 ноября в Театре юного зрителя Думбадзе – "Дон Сезар де Базан"
19, 20 ноября в Театральном движении "Хараки" – "Жилец"
19 ноября в Свободном театре – "Я тебя люблю! Я тебя люблю! Я тебя люблю!"
© photo: Marjanishvili Drama Theatre / FBСпектакль "Крейцерова соната" Толстого пройдет на сцене Тбилисского академического театра им. К. Марджанишвили
Спектакль Крейцерова соната Толстого пройдет на сцене Тбилисского академического театра им. К. Марджанишвили - Sputnik Грузия, 1920, 18.11.2021
Спектакль "Крейцерова соната" Толстого пройдет на сцене Тбилисского академического театра им. К. Марджанишвили
© photo: Marjanishvili Drama Theatre / FB
19 ноября в театре Марджанишвили – "Крейцерова соната"
19 ноября в театре Туманишвили – "Зеленая карта"
20 ноября в Театре юного зрителя Думбадзе – "Что сотворила колыбельная?"
20 ноября в Театре юного зрителя Думбадзе – "Блоха и муравей"
20 ноября в Грибоедовском театре – "Шинель"
20 ноября в Театре Ахметели – "Имеретинский реквием"
20 ноября в Театре юного зрителя Думбадзе – "Сара бара бзиа бзбоит, то есть Я тебя люблю"
© photo: Griboedov Theatre / FBСцена из спектакля "Шинель" в Грибоедовском театре
Сцена из спектакля Шинель в Грибоедовском театре - Sputnik Грузия, 1920, 18.11.2021
Сцена из спектакля "Шинель" в Грибоедовском театре
© photo: Griboedov Theatre / FB
20, 21 ноября в Театре Руставели – "Гедда Габлер"
20 ноября в Свободном театре – "Сказка, она меня пьянит и манит"
21 ноября в Грибоедовском театре – "Сказка о Царе Салтане"
21 ноября в Театре юного зрителя Думбадзе – "Алладин"
21 ноября в Театре юного зрителя Думбадзе – "Рассказ олененка"
21 ноября в Театре Ахметели – "Волшебный круг"
21 ноября в Театре юного зрителя Думбадзе – "Я, бабушка, дедушка и черти"
21 ноября в Свободном театре – "Продавец дождя"

Что посмотреть в кино?

"Охотники за привидениями: Наследники" (фэнтези, комедия)
"Французский вестник" (романтика, комедия)
"Титан" (хорор, драма)
"Последняя дуэль" (историческая драма)
"Вечные" (остросюжетный, драма, приключения)
"Прошлой ночью в Сохо" (детектив, ужасы, триллер)
"Дюна" (драма, приключения, фантастика)
"Веном 2" (фантастика, боевик, триллер)
"Не время умирать" (боевик, триллер, приключения).

Мультфильмы:

"Неисправимый Рон" (фантастика, комедия)
"Семейка Аддамс: Горящий тур" (комедия, приключения)
"Босс-молокосос 2" (комедия, приключения)
"Космический джем: Новое поколение" (приключения, комедия).
ЖЕЛАЕМ ВАМ НЕСКУЧНЫХ ВЫХОДНЫХ!
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