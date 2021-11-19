https://sputnik-georgia.ru/20211119/dzhaz-kultovyy-galaktion-i-kabare-kuda-poyti-19-21-noyabrya-v-tbilisi-262180946.html

Джаз, культовый Галактион и кабаре: куда пойти 19-21 ноября в Тбилиси?

Джаз, культовый Галактион и кабаре: куда пойти 19-21 ноября в Тбилиси?

Можно выдохнуть, господа! Настала пятница, а значит рабочей неделе пришел конец 19.11.2021, Sputnik Грузия

2021-11-19T12:16+0400

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Sputnik Грузия традиционно представляет читателям афишу мероприятий, которые можно будет посетить в эти выходные. Самые полезные, самые интересные и уже полюбившиеся всем мероприятия здесь!Пойти на выставку в честь ГалактионаКогда: в течение двух месяцев Где: Музей грузинской литературы им. Г. Леонидзе (ул. Г. Чантурия, 8)Подробнее: https://www.facebook.com/events/872547966782739/?active_tab=discussionВ честь 130-летия культового грузинского поэта Галактиона Табидзе в Тбилиси открылась выставка, которой представлены фото, автографы, автобиография, записки из дневников, личные письма и другие памятные вещи поэта. Также на выставке можно увидеть портреты Табидзе, выполненные грузинскими художниками.Отправиться на книжную мини-ярмаркуКогда: 20-21 ноября, 13:00Где: ул. Ахвледиани, 10Подробнее: https://www.facebook.com/events/557272558702387/?active_tab=discussionКниголюбители, книгофилы и книгоманы - сюда! В Тбилиси пройдет пятая по счету осенняя книжная ярмарка. Здесь вы сможете найти книги, которые давно искали или обновленные версии редких книг. Не пропустите!Насладиться джазомКогда: 20 ноября, 19:00Где: Orbeliani Garden (ул. Хазина, 5)Подробнее: https://www.facebook.com/events/590794718853064/?active_tab=discussionЗавершить тяжелую рабочую неделю можно, отправившись на вечер джазовой музыки. Там вы сможете расслабиться, получить эстетическое удовольствие. Кстати, гостям также представиться возможность побывать на бесплатной дегустации вина.Поговорить о главном за чаемКогда: 21 ноября, 13:00Где: Tea IN (ул. Григалашвили, 45)Подробнее: https://www.facebook.com/events/572769077359123/?active_tab=discussionМероприятие специально для истинных любителей чая, здорового образа жизни и философии. Главной темой встречи будет Книга Перемен и китайское понимание перемен, прогностика. Гости смогут поговорить о даосском мировоззрении и практике самопознания.Прогуляться или найти "свое"Когда: 20, 21 ноябряГде: пр. Ш. РуставелиПодробнее: https://www.facebook.com/events/562644404987528/?active_tab=discussionКак не пойти на любимый Тбилисский базар, который существует уже четвертый год. Мероприятие хорошо не только тем, что гости тут могут найти много разных интересных вещичек, но и прогуляться по проспекту, насладившись видами осеннего Тбилиси.Помочь городуКогда: 20 ноябряГде: Худадовский лес (Тбилиси)Подробнее: https://www.facebook.com/events/954314628768197/?active_tab=discussionСтуденты Государственного университета Ильи Чавчавадзе проводят акцию, чтобы очистить лес в Тбилиси. Принять участие может любой желающий. При себе нужно иметь лишь маски и воду. Однако предварительно необходимо заполнить небольшую анкету.Пойти на блистательное кабареКогда: 20 ноября, 18:00Где: Bioli hall (Коджори, близ Тбилиси, ул. Биоли,1)Подробнее: https://www.facebook.com/events/279726897384208/?active_tab=aboutПредлагаем отправиться в волшебный мир кабаре, где вас точно оставят в покое ваши мысли и заставят забыть обо всем. Это головокружительное, экстравагантное шоу, которое полно сюрпризов и ароматов вина. Не пожалеете! Научиться разрисовывать новогоднее печеньеКогда: 21 ноября, 16:00Где: Askili (Рустави, близ Тбилиси, ул. Пушкина, 2)Подробнее: https://www.facebook.com/events/1561563094177515/?active_tab=aboutПраздник к нам приходит! Новый год уже на носу, а вы еще не умеете рисовать на новогоднем печенье? Исправьте эту оплошность, пойдя на мастер-класс. Кстати, это хорошая возможность приятно и весело провести время с детьми.Получить музыку в помощьКогда: 20 ноября, 15:00Где: Drum school (пр. Д. Агмашенебели, 106)Подробнее: https://www.facebook.com/events/1259659937865313/?active_tab=discussionЭто то, что поможет вам в снятии стресса и получении положительных эмоций. Драм-терапия – групповое музыкальное интерактивное занятие с использованием различных ударных инструментов для всех, даже для тех, кто никогда ранее не занимался музыкой.Что в театре?19 ноября в Грибоедовском театре – "Английский детектив"19 ноября в Театре Руставели – "Я жажду ветра прямого"19 ноября в Театре юного зрителя Думбадзе – "Дон Сезар де Базан"19, 20 ноября в Театральном движении "Хараки" – "Жилец"19 ноября в Свободном театре – "Я тебя люблю! Я тебя люблю! Я тебя люблю!"19 ноября в театре Марджанишвили – "Крейцерова соната"19 ноября в театре Туманишвили – "Зеленая карта"20 ноября в Театре юного зрителя Думбадзе – "Что сотворила колыбельная?"20 ноября в Театре юного зрителя Думбадзе – "Блоха и муравей"20 ноября в Грибоедовском театре – "Шинель"20 ноября в Театре Ахметели – "Имеретинский реквием"20 ноября в Театре юного зрителя Думбадзе – "Сара бара бзиа бзбоит, то есть Я тебя люблю"20, 21 ноября в Театре Руставели – "Гедда Габлер"20 ноября в Свободном театре – "Сказка, она меня пьянит и манит"21 ноября в Грибоедовском театре – "Сказка о Царе Салтане"21 ноября в Театре юного зрителя Думбадзе – "Алладин"21 ноября в Театре юного зрителя Думбадзе – "Рассказ олененка"21 ноября в Театре Ахметели – "Волшебный круг"21 ноября в Театре юного зрителя Думбадзе – "Я, бабушка, дедушка и черти"21 ноября в Свободном театре – "Продавец дождя"Что посмотреть в кино?"Охотники за привидениями: Наследники" (фэнтези, комедия)"Французский вестник" (романтика, комедия)"Титан" (хорор, драма)"Последняя дуэль" (историческая драма)"Вечные" (остросюжетный, драма, приключения)"Прошлой ночью в Сохо" (детектив, ужасы, триллер)"Дюна" (драма, приключения, фантастика)"Веном 2" (фантастика, боевик, триллер)"Не время умирать" (боевик, триллер, приключения).Мультфильмы:"Неисправимый Рон" (фантастика, комедия)"Семейка Аддамс: Горящий тур" (комедия, приключения)"Босс-молокосос 2" (комедия, приключения)"Космический джем: Новое поколение" (приключения, комедия).ЖЕЛАЕМ ВАМ НЕСКУЧНЫХ ВЫХОДНЫХ!Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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