https://sputnik-georgia.ru/20211119/gruziya-predlagaet-alternativu-formatu-33-predlozhennomu-rossiey-262229921.html

Грузия предлагает альтернативу формату "3+3", предложенному Россией

Грузия предлагает альтернативу формату "3+3", предложенному Россией

Будущее Южного Кавказа будет решаться этими тремя странами, сказал Залкалиани 19.11.2021, Sputnik Грузия

2021-11-19T17:41+0400

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ТБИЛИСИ, 19 ноя — Sputnik. Грузия предлагает свою альтернативу формату переговоров "3+3", предложенному Россией, заявил министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани.Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Ирана Хосейном Амиром Абдоллахияном заявил, что обсудил инициативу создания переговорного формата "3+3" с Азербайджаном, Арменией, Грузией и Турцией по вопросу разблокировки экономических и транспортных связей в регионе.Россия рассматривает механизм как очень важный, обещающий, перспективный формат, где можно обсуждать региональные проблемы безопасности с участием государств региона.Лавров ранее отметил, что у Ирана позитивное отношение к этой инициативе, как и у Турции и Азербайджана, а также выразил надежду, что Грузия проявит заинтересованность в создании такого механизма консультаций и согласования решений по развитию Закавказья.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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