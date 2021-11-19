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Грузия предлагает альтернативу формату "3+3", предложенному Россией
Грузия предлагает альтернативу формату "3+3", предложенному Россией
Будущее Южного Кавказа будет решаться этими тремя странами, сказал Залкалиани 19.11.2021, Sputnik Грузия
2021-11-19T17:41+0400
2021-11-19T17:41+0400
2021-11-19T17:41+0400
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ТБИЛИСИ, 19 ноя — Sputnik. Грузия предлагает свою альтернативу формату переговоров "3+3", предложенному Россией, заявил министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани.Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Ирана Хосейном Амиром Абдоллахияном заявил, что обсудил инициативу создания переговорного формата "3+3" с Азербайджаном, Арменией, Грузией и Турцией по вопросу разблокировки экономических и транспортных связей в регионе.Россия рассматривает механизм как очень важный, обещающий, перспективный формат, где можно обсуждать региональные проблемы безопасности с участием государств региона.Лавров ранее отметил, что у Ирана позитивное отношение к этой инициативе, как и у Турции и Азербайджана, а также выразил надежду, что Грузия проявит заинтересованность в создании такого механизма консультаций и согласования решений по развитию Закавказья.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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политика, россия, новости, грузия, азербайджан, турция, армения, лавров, иран, давид залкалиани, внешняя политика грузии, формат "3+3" по закавказью
Грузия предлагает альтернативу формату "3+3", предложенному Россией
Будущее Южного Кавказа будет решаться этими тремя странами, сказал Залкалиани
ТБИЛИСИ, 19 ноя — Sputnik. Грузия предлагает свою альтернативу формату переговоров "3+3", предложенному Россией, заявил министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани.
Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Ирана Хосейном Амиром Абдоллахияном заявил, что обсудил инициативу создания переговорного формата "3+3" с Азербайджаном, Арменией, Грузией и Турцией по вопросу разблокировки экономических и транспортных связей в регионе.
"Наша альтернатива - выдвинутые нами инициативы. Тот же формат тройки - три страны Южного Кавказа - Грузия, Азербайджан и Армения. Пусть Тбилиси станет площадкой для диалога. У нас есть амбиции предложить нашим соседям экономические проекты, которые помогут снизить напряженность в регионе... Будущее Южного Кавказа будет решаться этими тремя странами", - сказал Давид Залкалиани.
Россия рассматривает механизм как очень важный, обещающий, перспективный формат, где можно обсуждать региональные проблемы безопасности с участием государств региона.
Лавров ранее отметил, что у Ирана позитивное отношение к этой инициативе, как и у Турции и Азербайджана, а также выразил надежду, что Грузия проявит заинтересованность в создании такого механизма консультаций и согласования решений по развитию Закавказья.
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