Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
https://sputnik-georgia.ru/20211119/gruziya-predlagaet-alternativu-formatu-33-predlozhennomu-rossiey-262229921.html
Грузия предлагает альтернативу формату "3+3", предложенному Россией
Грузия предлагает альтернативу формату "3+3", предложенному Россией
Будущее Южного Кавказа будет решаться этими тремя странами, сказал Залкалиани 19.11.2021, Sputnik Грузия
2021-11-19T17:41+0400
2021-11-19T17:41+0400
политика
россия
новости
грузия
азербайджан
турция
армения
лавров
иран
давид залкалиани
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/03/18/251257226_0:52:1280:772_1920x0_80_0_0_f18fe90a4d3bddd993f2aaf5ecfe1f5c.jpg
ТБИЛИСИ, 19 ноя — Sputnik. Грузия предлагает свою альтернативу формату переговоров "3+3", предложенному Россией, заявил министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани.Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Ирана Хосейном Амиром Абдоллахияном заявил, что обсудил инициативу создания переговорного формата "3+3" с Азербайджаном, Арменией, Грузией и Турцией по вопросу разблокировки экономических и транспортных связей в регионе.Россия рассматривает механизм как очень важный, обещающий, перспективный формат, где можно обсуждать региональные проблемы безопасности с участием государств региона.Лавров ранее отметил, что у Ирана позитивное отношение к этой инициативе, как и у Турции и Азербайджана, а также выразил надежду, что Грузия проявит заинтересованность в создании такого механизма консультаций и согласования решений по развитию Закавказья.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
азербайджан
турция
армения
иран
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/03/18/251257226_227:50:1259:824_1920x0_80_0_0_604ae16c5c0aa0cb38674746386eaf11.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
политика, россия, новости, грузия, азербайджан, турция, армения, лавров, иран, давид залкалиани, внешняя политика грузии, формат "3+3" по закавказью

Грузия предлагает альтернативу формату "3+3", предложенному Россией

17:41 19.11.2021
© Government of GeorgiaДавид Залкалиани
Давид Залкалиани - Sputnik Грузия, 1920, 19.11.2021
© Government of Georgia
Подписаться на
Будущее Южного Кавказа будет решаться этими тремя странами, сказал Залкалиани
ТБИЛИСИ, 19 ноя — Sputnik. Грузия предлагает свою альтернативу формату переговоров "3+3", предложенному Россией, заявил министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани.
Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Ирана Хосейном Амиром Абдоллахияном заявил, что обсудил инициативу создания переговорного формата "3+3" с Азербайджаном, Арменией, Грузией и Турцией по вопросу разблокировки экономических и транспортных связей в регионе.

"Наша альтернатива - выдвинутые нами инициативы. Тот же формат тройки - три страны Южного Кавказа - Грузия, Азербайджан и Армения. Пусть Тбилиси станет площадкой для диалога. У нас есть амбиции предложить нашим соседям экономические проекты, которые помогут снизить напряженность в регионе... Будущее Южного Кавказа будет решаться этими тремя странами", - сказал Давид Залкалиани.

Россия рассматривает механизм как очень важный, обещающий, перспективный формат, где можно обсуждать региональные проблемы безопасности с участием государств региона.
Лавров ранее отметил, что у Ирана позитивное отношение к этой инициативе, как и у Турции и Азербайджана, а также выразил надежду, что Грузия проявит заинтересованность в создании такого механизма консультаций и согласования решений по развитию Закавказья.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
Архив
НОВОСТИ
Интервью
Мультимедиа
Пресс-центр
АНАЛИТИКА
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Кавказ
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
17:55Так из Аргентины выглядит самое продолжительное за пять веков лунное затмение
17:41Грузия предлагает альтернативу формату "3+3", предложенному Россией
17:25Саакашвили примет решение о переводе в военный госпиталь после встречи с консулом Украины
17:13Депутат парламента Элене Хоштария прекратила голодовку
17:01Какая погода ожидается в Грузии в ближайшие дни
16:46Грузин стал чемпионом мира по киберфутболу
16:41Сторонники Саакашвили прошли шествием в центре Тбилиси
16:31Жизнь, здоровье и честь Саакашвили должны быть защищены - Служба госинспектора Грузии
16:16"Устроить хаос в тылу". У НАТО новые планы на Украину
16:01Глава Минэкономики Грузии привилась бустер-дозой от коронавируса
15:46Киев призывает власти Грузии перевести Саакашвили в гражданскую клинику
15:31Грузинская кухня не выходя из зала - пассажиров Кутаисского аэропорта ждут новшества
15:17Власти Грузии готовы этапировать Саакашвили в военный госпиталь в Гори
15:16Народный защитник Грузии призвала власти перевести Саакашвили в гражданскую больницу
15:12"Они пойдут на все, включая кровопролитие" - Кобахидзе о целях "Нацдвижения"
15:01Живая легенда Грузии: телавский платан безмолвно просит о помощи
14:47Гражданам Грузии старше 60 лет надбавка за вакцинацию будет начислена сегодня
14:32Путин и Лукашенко обсудили кризис на границах Беларуси со странами ЕС
14:30Лидер "Грузинской мечты": Саакашвили ответственен за здоровье Хоштария
14:16Грузинские рестораторы готовы к введению ковид-паспортов