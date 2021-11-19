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Какая погода ожидается в Грузии в ближайшие дни
Какая погода ожидается в Грузии в ближайшие дни
После резкого похолодания в Грузии резко потеплеет, в Западной Грузии температура поднимется до 20 градусов 19.11.2021, Sputnik Грузия
2021-11-19T17:01+0400
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ТБИЛИСИ, 19 ноя — Sputnik. В ближайшие дни в Грузии ожидается дождливая и ветреная погода, сообщает Агентство окружающей среды.20-21 ноября в некоторых районах Грузии возможен дождь, в высокогорье ожидается снег. Будет дуть западный ветер. Воздух прогреется до +10, +15 градусов.Уже 22-23 ноября погода улучшится, синоптики прогнозируют теплые дни без осадков. Температура воздуха в Западной Грузии в низине составит +15, +20 градусов, в Восточной Грузии - 12, +15 градусов выше нуля.Что касается столицы, то в Тбилиси до 24 ноября будет без осадков. 20-21 ноября будет дуть северо-западный ветер. Температура поднимется максимум до +16 градусов.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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новости, грузия, погода

Какая погода ожидается в Грузии в ближайшие дни

17:01 19.11.2021
© Sputnik / Alexander ImedashviliВид на город Тбилиси - памятник Вахтангу Горгасали и Метехский мост
Вид на город Тбилиси - памятник Вахтангу Горгасали и Метехский мост - Sputnik Грузия, 1920, 19.11.2021
© Sputnik / Alexander Imedashvili
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После резкого похолодания в Грузии резко потеплеет, в Западной Грузии температура поднимется до 20 градусов
ТБИЛИСИ, 19 ноя — Sputnik. В ближайшие дни в Грузии ожидается дождливая и ветреная погода, сообщает Агентство окружающей среды.
20-21 ноября в некоторых районах Грузии возможен дождь, в высокогорье ожидается снег. Будет дуть западный ветер. Воздух прогреется до +10, +15 градусов.
Уже 22-23 ноября погода улучшится, синоптики прогнозируют теплые дни без осадков. Температура воздуха в Западной Грузии в низине составит +15, +20 градусов, в Восточной Грузии - 12, +15 градусов выше нуля.
Что касается столицы, то в Тбилиси до 24 ноября будет без осадков. 20-21 ноября будет дуть северо-западный ветер. Температура поднимется максимум до +16 градусов.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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