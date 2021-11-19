https://sputnik-georgia.ru/20211119/kakoy-segodnya-tserkovnyy-prazdnik-19-noyabrya-2021-262150492.html

Какой сегодня церковный праздник: 19 ноября 2021

Какой сегодня церковный праздник: 19 ноября 2021

По православному церковному календарю 19 ноября отмечают день памяти Святых Павла, Феодота, Текусы, Фаины, Клавдии, Матроны, Иулии, Александры, Евфрасии, Луки... 19.11.2021, Sputnik Грузия

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календарь религиозных праздников

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Sputnik Грузия рассказывает, кем были эти Святые и почему они упоминаются в церковном календаре.Архиепископ КонстантинопольскийПо церковному календарю 19 ноября поминают святителя Павла, архиепископа Константинопольского.На патриаршую кафедру будущего Святого избрали после смерти Патриарха Александра примерно в 340 году, когда вновь вспыхнула арианская ересь, сторонники которой считали, что Спаситель не единосущен Богу-Отцу.На Соборе, избиравшем нового Константинопольского Патриарха, православных членов присутствовало больше, чем ариан, поэтому они не смогли помешать избранию святителя Павла.Кто такая Матрона Московская: мощи, чудеса, предсказания >>>В то время в восточной половине Римской империи царствовал император Констанций – сторонник ариан. Вернувшись в Константинополь, он созвал Собор, незаконно объявивший святителя Павла низложенным, а на его место возвел арианина Евсевия Никомидийского.Святой Павел, как и другие православные епископы, изгнанные Евсевием, нашел приют в Риме. Церковью арианин управлял недолго. Когда Евсевий умер, Святой Павел вернулся в Константинополь, но Констанций вновь изгнал его.Констанций, получив грозное письмо императора Константа, был вынужден вернуть архипастыря-изгнанника на патриарший престол. Но после убийства благочестивого императора – защитника православных, отправил святителя в ссылку в армянский город Кукуз, где он принял мученическую смерть.Архиепископа задушили ариане его святительским омофором, когда Святой совершал Божественную литургию. Произошло это в 350-м.Святые мученикиПо церковному календарю 19 ноября поминают Святого Феодота и семь дев-мучениц – Текусу, Фаину, Клавдию, Матрону, Иулию, Александру и Евфрасию, живших в городе Анкире в III веке.На суд к правителю города однажды привели семь женщин пожилого возраста – Текусу, Фаину, Клавдию, Матрону, Иулию, Александру и Евфрасию, которые всю жизнь провели в молитве, посте и делах милосердия.По приказу правителя пожилых христианок, которых не смогли заставить пытками отречься, отдали на поругание развратным юношам. Но те, отказались выполнить приказ, устыдившись седых волос исповедниц. В конце их просто утопили в море.После казни, старшая из убитых женщин – Текуса, приснилась Феодоту и попросила, отыскав их тела, предать земле. Святой вместе с другими христианами похоронил мучениц с почестями. Вскоре схватили и Феодота, и после жестоких пыток казнили. Произошло это в 303 году.Лука ТавроменийскийПо церковному календарю 19 ноября поминают преподобного Луку Тавроменийского.Родом будущий Святой был из сицилийского города Тавромении. Оставив в юности родителей и невесту, он ушел в пустыню, где много лет провел в посте и молитве.Затем преподобный Лука подвизался на горе Этна, а в конце жизни основал монастырь. Преподобный посетил много разных городов, чтобы ознакомиться с уставами и жизнью других обителей. Он скончался в Коринфе в начале IX века во время одного из путешествий.ИмениныПо церковному календарю 19 ноября именины отмечают Александра, Евфросиния, Клавдия, Матрона, Нина, Серафима, Анатолий, Арсений, Варлаам, Василий, Герман, Гавриил, Константин, Лука, Никита, Николай и Павел.Материал подготовлен на основе открытых источников

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религия , справки , церковный праздник, религиозный праздник, календарь религиозных праздников