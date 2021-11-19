https://sputnik-georgia.ru/20211119/krylya-sovetov---ural-prognoz-na-match-chempionata-rossii-po-futbolu-262236922.html

"Крылья Советов" - "Урал": прогноз на матч чемпионата России по футболу

"Крылья Советов" - "Урал": прогноз на матч чемпионата России по футболу

Спортивный обозреватель Sputnik Грузия делает прогноз на предстоящий матч чемпионата России по футболу между клубами "Крылья Советов" и "Урал" 19.11.2021, Sputnik Грузия

2021-11-19T22:28+0400

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футбол

клуб "урал"

чемпионат россии по футболу

клуб "крылья советов"

прогнозы результатов футбольных матчей

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Чемпионат России по футболу приблизился к своему экватору. В ближайшие выходные в РПЛ будут сыграны матчи XV тура. Всего же в этом календарном году клубам осталось провести четыре тура, после чего команды уйдут на зимнюю паузу.Программа второго игрового дня XV тура откроется противостоянием в Самаре, где местные "Крылья Советов" примут "Урал" из Екатеринбурга. Хозяева на данный момент располагаются на седьмой строчке в турнирной таблице, а гости ее замыкают.К предстоящему матчу самарский клуб подходит с отличными показателями, одержав четыре победы в пяти последних матчах чемпионата. При чем все победы получились "сухими". Примечательно, что самарцы не пропустили на выезде от "Динамо" и "Краснодара". Единственную осечку подопечные Игоря Осинькина допустили в гостевом матче против ЦСКА, проиграв 1:3.Что касается "Урала", то однозначно – это слабейшая команда РПЛ. В 14 матчах премьер-лиги "шмели" набрали 11 очков и забили всего пять (!) голов. На данный момент "Урал" не может отличиться в четырех играх подряд.На этом фоне удивляют букмекерские котировки на матч в Самаре. Победа "КС" оценивается коэффициентом 1,7 (против 6,1 у "Урала"). Казалось бы, самарцы не пропустили от "Динамо" и "Краснодара", а "Урал" регулярно не забивает. Так почему же такой высокий коэффициент на победу хозяев, когда фаворит встречи очевиден?Исходя из всего вышесказанного, делать прогноз на исход я не стану. Предложу сыграть на желтые карточки. "Крылья Советов" свои два-три горчичника получают регулярно. Это же относится и к футболистам "Урала" - один Бикфалви может дать фору кому угодно. Предположу, что в этом матче будет достаточно много борьбы и в итоговом протоколе будет как минимум пять предупреждений.Ставка: в матче будет показано больше 4.5 ЖК за 1,87.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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