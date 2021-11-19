https://sputnik-georgia.ru/20211119/krylya-sovetov---ural-prognoz-na-match-chempionata-rossii-po-futbolu-262236922.html
"Крылья Советов" - "Урал": прогноз на матч чемпионата России по футболу
"Крылья Советов" - "Урал": прогноз на матч чемпионата России по футболу
Спортивный обозреватель Sputnik Грузия делает прогноз на предстоящий матч чемпионата России по футболу между клубами "Крылья Советов" и "Урал" 19.11.2021, Sputnik Грузия
2021-11-19T22:28+0400
2021-11-19T22:28+0400
2021-11-19T22:47+0400
футбол
клуб "урал"
чемпионат россии по футболу
клуб "крылья советов"
прогнозы результатов футбольных матчей
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Чемпионат России по футболу приблизился к своему экватору. В ближайшие выходные в РПЛ будут сыграны матчи XV тура. Всего же в этом календарном году клубам осталось провести четыре тура, после чего команды уйдут на зимнюю паузу.Программа второго игрового дня XV тура откроется противостоянием в Самаре, где местные "Крылья Советов" примут "Урал" из Екатеринбурга. Хозяева на данный момент располагаются на седьмой строчке в турнирной таблице, а гости ее замыкают.К предстоящему матчу самарский клуб подходит с отличными показателями, одержав четыре победы в пяти последних матчах чемпионата. При чем все победы получились "сухими". Примечательно, что самарцы не пропустили на выезде от "Динамо" и "Краснодара". Единственную осечку подопечные Игоря Осинькина допустили в гостевом матче против ЦСКА, проиграв 1:3.Что касается "Урала", то однозначно – это слабейшая команда РПЛ. В 14 матчах премьер-лиги "шмели" набрали 11 очков и забили всего пять (!) голов. На данный момент "Урал" не может отличиться в четырех играх подряд.На этом фоне удивляют букмекерские котировки на матч в Самаре. Победа "КС" оценивается коэффициентом 1,7 (против 6,1 у "Урала"). Казалось бы, самарцы не пропустили от "Динамо" и "Краснодара", а "Урал" регулярно не забивает. Так почему же такой высокий коэффициент на победу хозяев, когда фаворит встречи очевиден?Исходя из всего вышесказанного, делать прогноз на исход я не стану. Предложу сыграть на желтые карточки. "Крылья Советов" свои два-три горчичника получают регулярно. Это же относится и к футболистам "Урала" - один Бикфалви может дать фору кому угодно. Предположу, что в этом матче будет достаточно много борьбы и в итоговом протоколе будет как минимум пять предупреждений.Ставка: в матче будет показано больше 4.5 ЖК за 1,87.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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Нодар Майсурадзе
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Нодар Майсурадзе
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MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Нодар Майсурадзе
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/22949/06/229490639_0:11:292:304_100x100_80_0_0_62d00a3cae474c3abeac55cb86ed8f82.jpg
футбол, клуб "урал", чемпионат россии по футболу, клуб "крылья советов", прогнозы результатов футбольных матчей
"Крылья Советов" - "Урал": прогноз на матч чемпионата России по футболу
22:28 19.11.2021 (обновлено: 22:47 19.11.2021)
Нодар Майсурадзе
спортивный журналист
Спортивный обозреватель Sputnik Грузия делает прогноз на предстоящий матч чемпионата России по футболу между клубами "Крылья Советов" и "Урал"
Чемпионат России по футболу приблизился к своему экватору. В ближайшие выходные в РПЛ будут сыграны матчи XV тура. Всего же в этом календарном году клубам осталось провести четыре тура, после чего команды уйдут на зимнюю паузу.
Программа второго игрового дня XV тура откроется противостоянием в Самаре, где местные "Крылья Советов" примут "Урал" из Екатеринбурга. Хозяева на данный момент располагаются на седьмой строчке в турнирной таблице, а гости ее замыкают.
К предстоящему матчу самарский клуб подходит с отличными показателями, одержав четыре победы в пяти последних матчах чемпионата. При чем все победы получились "сухими". Примечательно, что самарцы не пропустили на выезде от "Динамо" и "Краснодара". Единственную осечку подопечные Игоря Осинькина допустили в гостевом матче против ЦСКА, проиграв 1:3.
Что касается "Урала", то однозначно – это слабейшая команда РПЛ. В 14 матчах премьер-лиги "шмели" набрали 11 очков и забили всего пять (!) голов. На данный момент "Урал" не может отличиться в четырех играх подряд.
На этом фоне удивляют букмекерские котировки на матч в Самаре. Победа "КС" оценивается коэффициентом 1,7 (против 6,1 у "Урала"). Казалось бы, самарцы не пропустили от "Динамо" и "Краснодара", а "Урал" регулярно не забивает. Так почему же такой высокий коэффициент на победу хозяев, когда фаворит встречи очевиден?
Исходя из всего вышесказанного, делать прогноз на исход я не стану. Предложу сыграть на желтые карточки. "Крылья Советов" свои два-три горчичника получают регулярно. Это же относится и к футболистам "Урала" - один Бикфалви может дать фору кому угодно. Предположу, что в этом матче будет достаточно много борьбы и в итоговом протоколе будет как минимум пять предупреждений.
Ставка: в матче будет показано больше 4.5 ЖК за 1,87.
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