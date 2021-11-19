https://sputnik-georgia.ru/20211119/lavrov-i-linde-o-krizise-na-ukraine-karabakhe-pridnestrove-i-afganistane-262307701.html

Лавров и Линде о кризисе на Украине, Карабахе, Приднестровье и Афганистане

Лавров и Линде о кризисе на Украине, Карабахе, Приднестровье и Афганистане

Россия не закроет глаза на провокации со стороны НАТО и ЕС, заявил Сергей Лавров во время встречи с Анн Линде. Российский министр иностранных дел пообщался со... 19.11.2021, Sputnik Грузия

2021-11-19T22:00+0400

2021-11-19T22:00+0400

2021-11-23T16:24+0400

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В настоящее время Линде также является главой ОБСЕ. Министры поприветствовали друг друга перед камерами, а потом удалились на закрытые переговоры. Об итогах встречи они рассказали позже, на совместной пресс-конференции. Помимо Украины, Лавров затронул тему Нагорного Карабаха. Он сказал, что уверен в проведении трехсторонней встречи по этому вопросу, нужен лишь консенсус всех сторон. Анн Линде, в свою очередь, поблагодарила Россию за мирное соглашение после окончания боевых действий в Карабахе. Глава ОБСЕ сообщила, что уже дважды говорила с министрами иностранных дел Азербайджана и Армении. Что еще успели обсудить Лавров и Линде, узнаете, если посмотрите пресс-конференцию полностью.

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2021

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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