https://sputnik-georgia.ru/20211119/lavrov-i-linde-o-krizise-na-ukraine-karabakhe-pridnestrove-i-afganistane-262307701.html
Лавров и Линде о кризисе на Украине, Карабахе, Приднестровье и Афганистане
Лавров и Линде о кризисе на Украине, Карабахе, Приднестровье и Афганистане
Россия не закроет глаза на провокации со стороны НАТО и ЕС, заявил Сергей Лавров во время встречи с Анн Линде. Российский министр иностранных дел пообщался со... 19.11.2021, Sputnik Грузия
2021-11-19T22:00+0400
2021-11-19T22:00+0400
2021-11-23T16:24+0400
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В настоящее время Линде также является главой ОБСЕ. Министры поприветствовали друг друга перед камерами, а потом удалились на закрытые переговоры. Об итогах встречи они рассказали позже, на совместной пресс-конференции. Помимо Украины, Лавров затронул тему Нагорного Карабаха. Он сказал, что уверен в проведении трехсторонней встречи по этому вопросу, нужен лишь консенсус всех сторон. Анн Линде, в свою очередь, поблагодарила Россию за мирное соглашение после окончания боевых действий в Карабахе. Глава ОБСЕ сообщила, что уже дважды говорила с министрами иностранных дел Азербайджана и Армении. Что еще успели обсудить Лавров и Линде, узнаете, если посмотрите пресс-конференцию полностью.
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россия, в мире, видео, мультимедиа, обсе, лавров, сергей лавров, видео
Лавров и Линде о кризисе на Украине, Карабахе, Приднестровье и Афганистане
22:00 19.11.2021 (обновлено: 16:24 23.11.2021)
Россия не закроет глаза на провокации со стороны НАТО и ЕС, заявил Сергей Лавров во время встречи с Анн Линде. Российский министр иностранных дел пообщался со своей коллегой из Швеции в Москве.
В настоящее время Линде также является главой ОБСЕ. Министры поприветствовали друг друга перед камерами, а потом удалились на закрытые переговоры.
Об итогах встречи они рассказали позже, на совместной пресс-конференции. Помимо Украины, Лавров затронул тему Нагорного Карабаха. Он сказал, что уверен в проведении трехсторонней встречи по этому вопросу, нужен лишь консенсус всех сторон.
Анн Линде, в свою очередь, поблагодарила Россию за мирное соглашение после окончания боевых действий в Карабахе. Глава ОБСЕ сообщила, что уже дважды говорила с министрами иностранных дел Азербайджана и Армении. Что еще успели обсудить Лавров и Линде, узнаете, если посмотрите пресс-конференцию полностью.