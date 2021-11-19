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https://sputnik-georgia.ru/20211119/marina-khlebnikova-vpala-v-komu-posle-strashnogo-pozhara-262217203.html
Марина Хлебникова впала в кому после страшного пожара
Марина Хлебникова впала в кому после страшного пожара
Пострадавшая от возгорания в квартире певица борется за свою жизнь - у нее обнаружили 50% ожогов лица и туловища 19.11.2021, Sputnik Грузия
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шоу-бизнес – новости, скандалы, истории
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ТБИЛИСИ, 19 ноя — Sputnik. Российская певица Марина Хлебникова впала в кому: звезда пострадала при страшном пожаре в собственной квартире в Москве.56-летнюю исполнительницу хита "Солнышко мое, вставай" госпитализировали в тяжелом состоянии. Об этом рассказал Telegram-канал Mash со ссылкой на свои источники. Трагедия произошла в ночь с 18 на 19 ноября в двухэтажной квартире звезды в Москве.Хлебникова находится в крайне тяжелом состоянии в реанимации института Склифосовского. Звезда не может самостоятельно дышать, из-за чего ее подключили к ИВЛ.У артистки выявлено 50% ожогов тела - ее туловище, лицо, ноги и дыхательные пути пострадали. Диагноз медиков - ингаляционное поражение.По словам дочки Хлебниковой - Доминики, причиной возгорания могла стать непотушенная сигарета. А некоторые СМИ сообщают о том, что в крови артистки нашли алкоголь.
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Марина Хлебникова впала в кому после страшного пожара

13:09 19.11.2021 (обновлено: 13:31 19.11.2021)
© photo: Sputnik / Alexandr PolyakovЭстрадная певица Марина Хлебникова
Эстрадная певица Марина Хлебникова - Sputnik Грузия, 1920, 19.11.2021
© photo: Sputnik / Alexandr Polyakov
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Пострадавшая от возгорания в квартире певица борется за свою жизнь - у нее обнаружили 50% ожогов лица и туловища
ТБИЛИСИ, 19 ноя — Sputnik. Российская певица Марина Хлебникова впала в кому: звезда пострадала при страшном пожаре в собственной квартире в Москве.
56-летнюю исполнительницу хита "Солнышко мое, вставай" госпитализировали в тяжелом состоянии. Об этом рассказал Telegram-канал Mash со ссылкой на свои источники. Трагедия произошла в ночь с 18 на 19 ноября в двухэтажной квартире звезды в Москве.
Хлебникова находится в крайне тяжелом состоянии в реанимации института Склифосовского. Звезда не может самостоятельно дышать, из-за чего ее подключили к ИВЛ.
У артистки выявлено 50% ожогов тела - ее туловище, лицо, ноги и дыхательные пути пострадали. Диагноз медиков - ингаляционное поражение.
По словам дочки Хлебниковой - Доминики, причиной возгорания могла стать непотушенная сигарета. А некоторые СМИ сообщают о том, что в крови артистки нашли алкоголь.
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