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Мода для священников: в Бельгии состоялось необычное дефиле - фото
Мода для священников: в Бельгии состоялось необычное дефиле - фото
На подиуме в кафедральном соборе города Турне представили одежду католических священников разных времен. Смотрите в фотоленте Sputnik снимки показа 19.11.2021, Sputnik Грузия
2021-11-19T10:10+0400
2021-11-19T10:10+0400
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"Модный показ" епископских облачений разных времен состоялся в кафедральном соборе города Турне в Бельгии. ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА КАНАЛ SPUTNIK ГРУЗИЯ В YOUTUBE!В дефиле приняли участие добровольцы, которые выступили в качестве "моделей". Гостями показа стали около 100 человек.
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фотоленты, мультимедиа, бельгия, мода, новости в фотографиях, священник, фото
Мода для священников: в Бельгии состоялось необычное дефиле - фото
На подиуме в кафедральном соборе города Турне представили одежду католических священников разных времен. Смотрите в фотоленте Sputnik снимки показа
"Модный показ" епископских облачений разных времен состоялся в кафедральном соборе города Турне в Бельгии.
В дефиле приняли участие добровольцы, которые выступили в качестве "моделей". Гостями показа стали около 100 человек.
Модели-добровольцы участвовали в показе 30 религиозных облачений
Некоторые облачения относятся к 15 веку
Каждый наряд - произведение искусства, расшитый золотыми и серебряными нитями
На современные деньги такой наряд мог стоить до 300 тысяч долларов
На эту сумму можно было построить церковь среднего размера
Модели-добровольцы выходили на подиум под органную музыку
Чтобы уникальный показ в соборе состоялся, организаторам даже пришлось получить разрешение от епископа Турне
Гостями показа стали около 100 человек