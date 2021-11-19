https://sputnik-georgia.ru/20211119/moda-dlya-svyaschennikov-v-belgii-sostoyalos-neobychnoe-defile---foto-262208419.html

Мода для священников: в Бельгии состоялось необычное дефиле - фото

Мода для священников: в Бельгии состоялось необычное дефиле - фото

На подиуме в кафедральном соборе города Турне представили одежду католических священников разных времен. Смотрите в фотоленте Sputnik снимки показа 19.11.2021, Sputnik Грузия

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"Модный показ" епископских облачений разных времен состоялся в кафедральном соборе города Турне в Бельгии. ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА КАНАЛ SPUTNIK ГРУЗИЯ В YOUTUBE!В дефиле приняли участие добровольцы, которые выступили в качестве "моделей". Гостями показа стали около 100 человек.

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