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Мода для священников: в Бельгии состоялось необычное дефиле - фото
Мода для священников: в Бельгии состоялось необычное дефиле - фото
На подиуме в кафедральном соборе города Турне представили одежду католических священников разных времен. Смотрите в фотоленте Sputnik снимки показа 19.11.2021, Sputnik Грузия
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"Модный показ" епископских облачений разных времен состоялся в кафедральном соборе города Турне в Бельгии. ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА КАНАЛ SPUTNIK ГРУЗИЯ В YOUTUBE!В дефиле приняли участие добровольцы, которые выступили в качестве "моделей". Гостями показа стали около 100 человек.
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Мода для священников: в Бельгии состоялось необычное дефиле - фото

10:10 19.11.2021
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На подиуме в кафедральном соборе города Турне представили одежду католических священников разных времен. Смотрите в фотоленте Sputnik снимки показа
"Модный показ" епископских облачений разных времен состоялся в кафедральном соборе города Турне в Бельгии.
ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА КАНАЛ SPUTNIK ГРУЗИЯ В YOUTUBE!
В дефиле приняли участие добровольцы, которые выступили в качестве "моделей". Гостями показа стали около 100 человек.
© REUTERS / Pascal Rossignol

Модели-добровольцы участвовали в показе 30 религиозных облачений

Модели-добровольцы участвовали в показе 30 религиозных облачений - Sputnik Грузия
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© REUTERS / Pascal Rossignol

Модели-добровольцы участвовали в показе 30 религиозных облачений

© REUTERS / Pascal Rossignol

Некоторые облачения относятся к 15 веку

Некоторые облачения относятся к 15 веку - Sputnik Грузия
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© REUTERS / Pascal Rossignol

Некоторые облачения относятся к 15 веку

© REUTERS / Pascal Rossignol

Каждый наряд - произведение искусства, расшитый золотыми и серебряными нитями

Каждый наряд - произведение искусства, расшитый золотыми и серебряными нитями - Sputnik Грузия
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© REUTERS / Pascal Rossignol

Каждый наряд - произведение искусства, расшитый золотыми и серебряными нитями

© REUTERS / Pascal Rossignol

На современные деньги такой наряд мог стоить до 300 тысяч долларов

На современные деньги такой наряд мог стоить до 300 тысяч долларов - Sputnik Грузия
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© REUTERS / Pascal Rossignol

На современные деньги такой наряд мог стоить до 300 тысяч долларов

© REUTERS / Pascal Rossignol

На эту сумму можно было построить церковь среднего размера

На эту сумму можно было построить церковь среднего размера - Sputnik Грузия
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© REUTERS / Pascal Rossignol

На эту сумму можно было построить церковь среднего размера

© REUTERS / Pascal Rossignol

Модели-добровольцы выходили на подиум под органную музыку

Модели-добровольцы выходили на подиум под органную музыку - Sputnik Грузия
6/8
© REUTERS / Pascal Rossignol

Модели-добровольцы выходили на подиум под органную музыку

© REUTERS / Pascal Rossignol

Чтобы уникальный показ в соборе состоялся, организаторам даже пришлось получить разрешение от епископа Турне

Чтобы уникальный показ в соборе состоялся, организаторам даже пришлось получить разрешение от епископа Турне - Sputnik Грузия
7/8
© REUTERS / Pascal Rossignol

Чтобы уникальный показ в соборе состоялся, организаторам даже пришлось получить разрешение от епископа Турне

© REUTERS / Pascal Rossignol

Гостями показа стали около 100 человек

Гостями показа стали около 100 человек - Sputnik Грузия
8/8
© REUTERS / Pascal Rossignol

Гостями показа стали около 100 человек

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