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https://sputnik-georgia.ru/20211119/nemetskaya-gruppa-de-phazz-vystupit-v-tbilisi-v-noyabre-262077743.html
Немецкая группа De-Phazz выступит в Тбилиси в ноябре
Немецкая группа De-Phazz выступит в Тбилиси в ноябре
Чувственный немецкий коктейль из джаза, соула и лаунжа - так называют экспрессивное творчество бэнда De-Phazz в мире 19.11.2021, Sputnik Грузия
2021-11-19T08:31+0400
2021-11-19T08:31+0400
культура
новости
грузия
концерт
германия
музыка
музыкальный центр им. джансуга кахидзе
фестиваль
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ТБИЛИСИ, 19 ноя — Sputnik. Известный немецкий ансамбль De-Phazz выступит на шестом Международном музыкальном фестивале имени Джансуга Кахидзе, который пройдет в Тбилиси 24, 27 и 30 ноября.Эйсид-джазовый коллектив De-Phazz основан в Хайдельберге в 1997 году. Творчество De-Phazz – это эмоциональный соул, насыщенный джаз и релаксационный лаунж. Название расшифровывается как DEstination PHuture of jAZZ — "будущее джаза". Постоянными участниками бэнда являются вокалисты Барбара Ларр, Карл Фриерсон и Пэт Эпплтон.Откроется фестиваль в Центре Кахидзе 24 ноября концертом грузинской джаз-пианистки и композитора Дини Вирсаладзе, которая выступит вместе со своим бендом – Марико Эбралидзе (вокал), Заза Церцвадзе (ударные инструменты), Давид Джапаридзе (перкуссия), Леван Деискадзе (бас-гитара), Николоз Габадзе (электрогитара). На вечере прозвучат как оригинальные композиции Дини Вирсаладзе, так и популярные джаз-произведения.На следующий день фестиваля, 27 ноября, состоится концерт немецкого ансамбля De-Phazz в сопровождении тбилисского симфонического оркестра, под руководством маэстро Вахтанга Кахидзе.Завершится фестиваль 30 ноября концертом этно-джаз ансамбля "Ириао", также в сопровождении тбилисского симфонического оркестра. Iriao - тбилисская группа. Основа композиций ансамбля – традиционная грузинская музыка с элементами джаза. Бэнд Iriao представляют музыканты Михаил Джавахишвили, Давид Кавтарадзе, Шалва Гелехва, Леван Абшилава, Георгий Абашидзе, Бидзина Мургулия и Давид Джапаридзе. Группа представляла Грузию на конкурсе "Евровидение 2018".Международный музыкальный фестиваль имени знаменитого грузинского дирижера, композитора и певца Джансуга Кахидзе проводится с 2015 года по инициативе и при поддержке одноименного музыкально-культурного центра, а также министерства культуры и спорта Грузии.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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культура, новости, грузия, концерт, германия, музыка, музыкальный центр им. джансуга кахидзе, фестиваль

Немецкая группа De-Phazz выступит в Тбилиси в ноябре

08:31 19.11.2021
© photo: Sputnik / Pavel Lisitsin / Перейти в фотобанкВыступление группы De Phazz в Екатеринбурге
Выступление группы De Phazz в Екатеринбурге - Sputnik Грузия, 1920, 19.11.2021
© photo: Sputnik / Pavel Lisitsin
/
Перейти в фотобанк
Подписаться на
Чувственный немецкий коктейль из джаза, соула и лаунжа - так называют экспрессивное творчество бэнда De-Phazz в мире
ТБИЛИСИ, 19 ноя — Sputnik. Известный немецкий ансамбль De-Phazz выступит на шестом Международном музыкальном фестивале имени Джансуга Кахидзе, который пройдет в Тбилиси 24, 27 и 30 ноября.
Эйсид-джазовый коллектив De-Phazz основан в Хайдельберге в 1997 году. Творчество De-Phazz – это эмоциональный соул, насыщенный джаз и релаксационный лаунж. Название расшифровывается как DEstination PHuture of jAZZ — "будущее джаза". Постоянными участниками бэнда являются вокалисты Барбара Ларр, Карл Фриерсон и Пэт Эпплтон.
© photo: Sputnik / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкВыступление группы De Phazz в Екатеринбурге
Выступление группы De Phazz в Екатеринбурге - Sputnik Грузия, 1920, 15.11.2021
Выступление группы De Phazz в Екатеринбурге
© photo: Sputnik / Павел Лисицын
/
Перейти в фотобанк
Откроется фестиваль в Центре Кахидзе 24 ноября концертом грузинской джаз-пианистки и композитора Дини Вирсаладзе, которая выступит вместе со своим бендом – Марико Эбралидзе (вокал), Заза Церцвадзе (ударные инструменты), Давид Джапаридзе (перкуссия), Леван Деискадзе (бас-гитара), Николоз Габадзе (электрогитара). На вечере прозвучат как оригинальные композиции Дини Вирсаладзе, так и популярные джаз-произведения.
На следующий день фестиваля, 27 ноября, состоится концерт немецкого ансамбля De-Phazz в сопровождении тбилисского симфонического оркестра, под руководством маэстро Вахтанга Кахидзе.
Завершится фестиваль 30 ноября концертом этно-джаз ансамбля "Ириао", также в сопровождении тбилисского симфонического оркестра. Iriao - тбилисская группа. Основа композиций ансамбля – традиционная грузинская музыка с элементами джаза. Бэнд Iriao представляют музыканты Михаил Джавахишвили, Давид Кавтарадзе, Шалва Гелехва, Леван Абшилава, Георгий Абашидзе, Бидзина Мургулия и Давид Джапаридзе. Группа представляла Грузию на конкурсе "Евровидение 2018".
Международный музыкальный фестиваль имени знаменитого грузинского дирижера, композитора и певца Джансуга Кахидзе проводится с 2015 года по инициативе и при поддержке одноименного музыкально-культурного центра, а также министерства культуры и спорта Грузии.
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