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Пашинян: безопасность Армении под угрозой

Пашинян: безопасность Армении под угрозой

Кавказский регион втянут в новый виток эскалации, который приводит к человеческим жертвам, отметил Пашинян 19.11.2021, Sputnik Грузия

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никол пашинян

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ТБИЛИСИ, 14 ноя — Sputnik. Армения сталкивается с серьезными вызовами, угрожающими ее безопасности, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян на заседании Евразийского межправсовета в Ереване в пятницу.Во вторник Ереван заявил, что ВС Азербайджана предприняли атаку в восточном направлении границы Армении и вторглись на территорию страны в районе горы Килисали. По данным армянского Минобороны, один военнослужащий Армении погиб, 13 взяты в плен, связь с 24 военными потеряна. Минобороны Азербайджана сообщило, что в боях на границе с Арменией погибли семь азербайджанских солдат и десять ранены.В телефонной беседе с министрами обороны Азербайджана и Армении министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что Москва готова к содействию стабилизации ситуации. К концу дня Минобороны РФ сообщило, что в результате телефонных переговоров Шойгу с армянским и азербайджанским коллегами стороны прекратили бои у пограничной горы Килисали.Все независимые государства Закавказья выдвигали в 1918-1920 годах территориальные претензии друг к другу. Армения и Азербайджан спорили за принадлежность Карабаха, Зангезура и Нахичевани (впоследствии Карабах и Нахичевань будут переданы Азербайджану, а Зангезур — Армении).В свою очередь Минобороны Азербайджана сообщило во вторник, что ситуация на границе с Арменией остается напряженной, продолжаются боевые операции. Как сообщили в Баку, в ответ на действия армянской стороны были уничтожены противотанковые средства и минометы ВС Армении.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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