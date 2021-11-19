Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
https://sputnik-georgia.ru/20211119/pashinyan-bezopasnost-armenii-pod-ugrozoy-262213331.html
Пашинян: безопасность Армении под угрозой
Пашинян: безопасность Армении под угрозой
Кавказский регион втянут в новый виток эскалации, который приводит к человеческим жертвам, отметил Пашинян 19.11.2021, Sputnik Грузия
2021-11-19T12:44+0400
2021-11-19T12:44+0400
новости
азербайджан
армения
нагорно-карабахский конфликт
никол пашинян
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/05/03/251637049_0:240:2890:1866_1920x0_80_0_0_d8de6cdf019ddd31c4773a08e35c2a38.jpg
ТБИЛИСИ, 14 ноя — Sputnik. Армения сталкивается с серьезными вызовами, угрожающими ее безопасности, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян на заседании Евразийского межправсовета в Ереване в пятницу.Во вторник Ереван заявил, что ВС Азербайджана предприняли атаку в восточном направлении границы Армении и вторглись на территорию страны в районе горы Килисали. По данным армянского Минобороны, один военнослужащий Армении погиб, 13 взяты в плен, связь с 24 военными потеряна. Минобороны Азербайджана сообщило, что в боях на границе с Арменией погибли семь азербайджанских солдат и десять ранены.В телефонной беседе с министрами обороны Азербайджана и Армении министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что Москва готова к содействию стабилизации ситуации. К концу дня Минобороны РФ сообщило, что в результате телефонных переговоров Шойгу с армянским и азербайджанским коллегами стороны прекратили бои у пограничной горы Килисали.Все независимые государства Закавказья выдвигали в 1918-1920 годах территориальные претензии друг к другу. Армения и Азербайджан спорили за принадлежность Карабаха, Зангезура и Нахичевани (впоследствии Карабах и Нахичевань будут переданы Азербайджану, а Зангезур — Армении).В свою очередь Минобороны Азербайджана сообщило во вторник, что ситуация на границе с Арменией остается напряженной, продолжаются боевые операции. Как сообщили в Баку, в ответ на действия армянской стороны были уничтожены противотанковые средства и минометы ВС Армении.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
азербайджан
армения
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/05/03/251637049_281:233:2699:2047_1920x0_80_0_0_bc93985aa5a3f64ee16e3b7ce9940344.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
новости, азербайджан, армения, нагорно-карабахский конфликт, никол пашинян

Пашинян: безопасность Армении под угрозой

12:44 19.11.2021
© photo: Sputnik / Alexander Astafiev / Перейти в фотобанкНикол Пашинян
Никол Пашинян - Sputnik Грузия, 1920, 19.11.2021
© photo: Sputnik / Alexander Astafiev
/
Перейти в фотобанк
Подписаться на
Кавказский регион втянут в новый виток эскалации, который приводит к человеческим жертвам, отметил Пашинян
ТБИЛИСИ, 14 ноя — Sputnik. Армения сталкивается с серьезными вызовами, угрожающими ее безопасности, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян на заседании Евразийского межправсовета в Ереване в пятницу.
Во вторник Ереван заявил, что ВС Азербайджана предприняли атаку в восточном направлении границы Армении и вторглись на территорию страны в районе горы Килисали. По данным армянского Минобороны, один военнослужащий Армении погиб, 13 взяты в плен, связь с 24 военными потеряна. Минобороны Азербайджана сообщило, что в боях на границе с Арменией погибли семь азербайджанских солдат и десять ранены.

"Армения сталкивается с серьезными вызовами, угрожающими ее безопасности. Наш регион втянут в новый виток эскалации, который, к несчастью, привел к очередным человеческим жертвам. Ответственность за это несет Азербайджан, военные провокации которого направлены на подрыв территориальной целостности нашей страны и срыв договоренностей, достигнутых 9 ноября", - цитирует Пашиняна Sputnik Армения.

В телефонной беседе с министрами обороны Азербайджана и Армении министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что Москва готова к содействию стабилизации ситуации. К концу дня Минобороны РФ сообщило, что в результате телефонных переговоров Шойгу с армянским и азербайджанским коллегами стороны прекратили бои у пограничной горы Килисали.
Все независимые государства Закавказья выдвигали в 1918-1920 годах территориальные претензии друг к другу. Армения и Азербайджан спорили за принадлежность Карабаха, Зангезура и Нахичевани (впоследствии Карабах и Нахичевань будут переданы Азербайджану, а Зангезур — Армении).
В свою очередь Минобороны Азербайджана сообщило во вторник, что ситуация на границе с Арменией остается напряженной, продолжаются боевые операции. Как сообщили в Баку, в ответ на действия армянской стороны были уничтожены противотанковые средства и минометы ВС Армении.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
Архив
НОВОСТИ
Интервью
Мультимедиа
Пресс-центр
АНАЛИТИКА
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Кавказ
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
14:16Грузинские рестораторы готовы к введению "зеленых паспортов"
14:01Вся правда о тбилисском полтергейсте, или Экспедиция в заброшенные здания
13:31Сколько заработали грузинские телеканалы на политической рекламе
13:16В Грузии социально незащищенным гражданам помогут найти работу
13:12Герман Сабо стал новым членом парламента Грузии
12:44Пашинян: безопасность Армении под угрозой
12:31Ковид-статистика Грузии: показатель смертности остается высоким
12:16Джаз, культовый Галактион и кабаре: куда пойти 19-21 ноября в Тбилиси?
12:13Как вы относитесь к перманентным акциям в Тбилиси?
11:44Минобороны Армении заявило о шести погибших в боях на границе 16 ноября
11:28В Грузию доставлена очередная партия лекарств от коронавируса
10:57Темпы исчезновения лесов Амазонки достигли максимального показателя за 13 лет
10:53Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 4 278
10:40Хоштария ужесточает голодовку в поддержку Саакашвили - депутат отказалась от лекарств
10:10Мода для священников: в Бельгии состоялось необычное дефиле - фото
09:51Госдеп США еще раз призвал власти Грузии "достойно и справедливо" относиться к Саакашвили
09:20Курс лари на пятницу – 3,1303 GEL/$1
09:01Потребление электроэнергии в Грузии растет – последние данные
08:44Напряженная ночь после обморока Саакашвили - главный вопрос остается без ответа
08:31Немецкая группа De-Phazz выступит в Тбилиси в ноябре