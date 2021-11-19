https://sputnik-georgia.ru/20211119/proizvedennye-v-gruzii-meditsinskie-tovary-budut-prodavatsya-v-evrope-262238790.html

Произведенные в Грузии медицинские товары будут продаваться в Европе

Произведенные в Грузии медицинские товары будут продаваться в Европе

Компания производит хирургические наборы и средства индивидуальной защиты высшего качества 19.11.2021, Sputnik Грузия

2021-11-19T23:46+0400

2021-11-19T23:46+0400

2021-11-19T23:58+0400

экономика

новости

грузия

производи в грузии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0b/13/262238743_0:0:1200:676_1920x0_80_0_0_9cc81ba1d06aa41378835a92efdee434.jpg

ТБИЛИСИ, 19 ноя — Sputnik. Первая компания по производству медицинских товаров Doctor goods планирует экспортировать свою продукцию на рынках Европы, говорится в сообщении агентства "Производи в Грузии".Созданная в 2019 году компания производит хирургические наборы и средства индивидуальной защиты высшего качества.Компания представила собственный стенд на крупнейшей в мире выставке медицинских материалов и оборудования Medica Düsseldorf. В рамках выставки компания провела встречи с более чем 150 международными дистрибьюторскими фирмами. В результате были подписаны дистрибьюторские контракты с крупнейшими импортерами в Польше, Литве, Италии, Испании, Германии и Греции.В 2021 году в рамках кредитно-гарантийной схемы Агентства "Производи в Грузии", которая подразумевает обеспечение кредита, компания значительно расширилась. Сегодня у нее сертификат высшего класса ISO 13 485 и маркировка CE, необходимая для доступа на рынок ЕС.Агентство "Производи в Грузии" объединяет все государственные программы, направленные на содействие бизнес-сектору и экономическое развитие страны. Программа направлена на развитие микро- и малого бизнеса, утверждение современной культуры предпринимательства и создание новых рабочих мест.Агентство, благодаря индустриальному компоненту и кредитно-гарантийному механизму или, проще говоря, субсидируя проценты по кредиту и банковским обеспечением, за эти годы поддержало 833 проекта. Общий объем инвестиций составил 1,8 млрд лари. Создано более 30 тысяч рабочих мест.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

https://sputnik-georgia.ru/20210507/Nachat-eksport-stroymaterialov-iz-Gruzii-v-Evropu-251663224.html

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

экономика, новости, грузия, производи в грузии