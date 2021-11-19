https://sputnik-georgia.ru/20211119/shestvie-po-rustaveli-oppozitsiya-provela-novuyu-aktsiyu-v-podderzhku-saakashvili---video-262235616.html
Шествие по Руставели: оппозиция провела новую акцию в поддержку Саакашвили - видео
Шествие по Руставели: оппозиция провела новую акцию в поддержку Саакашвили - видео
Несколько тысяч сторонников экс-президента Грузии Михаила Саакашвили прошли шествием по проспекту Руставели в центре Тбилиси в пятницу 19 ноября и провели... 19.11.2021, Sputnik Грузия
2021-11-19T21:28+0400
2021-11-19T21:28+0400
2021-11-19T21:28+0400
видео
мультимедиа
единое нацдвижение
акции протеста
видео-новости из грузии
возвращение и арест саакашвили
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Сторонники оппозиции собрались на площади Республики и прошли через весь проспект Руставели, держа растяжку "Свободу Саакашвили". Затем они заняли территорию у здания парламента, где перед ними выступили лидеры оппозиции. В течение акции движение машин по проспекту было прервано.ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА КАНАЛ SPUTNIK ГРУЗИЯ В YOUTUBE!Председатель "Нацдвижения" Ника Мелия сообщил, что планы оппозиции проводить острые протесты изменились после заявления министра юстиции Грузии Рати Брегадзе, который предложил Саакашвили продолжить лечение в военном госпитале в Гори.В настоящее время Саакашвили пока находится в тюремной больнице в районе Глдани в Тбилиси. Накануне, на 49-й день голодовки, экс-президент потерял сознание и был переведен в реанимационное отделение. В столичную тюремную больницу его перевезли 8 ноября из города Рустави, где он отбывал наказание в тюрьме №12.Саакашвили, его адвокаты и личный врач уже несколько недель настаивают на его переводе в гражданскую многофункциональную клинику. Того же мнения придерживается группа врачей, созванная под эгидой Народного защитника Грузии, которая обследовала Саакашвили 16 ноября.
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Sputnik Грузия
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видео, мультимедиа, единое нацдвижение, акции протеста, видео-новости из грузии, возвращение и арест саакашвили, видео
Шествие по Руставели: оппозиция провела новую акцию в поддержку Саакашвили - видео
Несколько тысяч сторонников экс-президента Грузии Михаила Саакашвили прошли шествием по проспекту Руставели в центре Тбилиси в пятницу 19 ноября и провели митинг у парламента. Смотрите в видео Sputnik Грузия, как прошел этот протест
Сторонники оппозиции собрались на площади Республики и прошли через весь проспект Руставели, держа растяжку "Свободу Саакашвили". Затем они заняли территорию у здания парламента, где перед ними выступили лидеры оппозиции. В течение акции движение машин по проспекту было прервано.
Председатель "Нацдвижения" Ника Мелия сообщил, что планы оппозиции проводить острые протесты изменились после заявления министра юстиции Грузии Рати Брегадзе, который предложил Саакашвили продолжить лечение в военном госпитале в Гори.
В настоящее время Саакашвили пока находится в тюремной больнице в районе Глдани в Тбилиси. Накануне, на 49-й день голодовки, экс-президент потерял сознание и был переведен в реанимационное отделение. В столичную тюремную больницу его перевезли 8 ноября из города Рустави, где он отбывал наказание в тюрьме №12.
Саакашвили, его адвокаты и личный врач уже несколько недель настаивают на его переводе в гражданскую многофункциональную клинику. Того же мнения придерживается группа врачей, созванная под эгидой Народного защитника Грузии, которая обследовала Саакашвили 16 ноября.