https://sputnik-georgia.ru/20211119/shestvie-po-rustaveli-oppozitsiya-provela-novuyu-aktsiyu-v-podderzhku-saakashvili---video-262235616.html

Шествие по Руставели: оппозиция провела новую акцию в поддержку Саакашвили - видео

Шествие по Руставели: оппозиция провела новую акцию в поддержку Саакашвили - видео

Несколько тысяч сторонников экс-президента Грузии Михаила Саакашвили прошли шествием по проспекту Руставели в центре Тбилиси в пятницу 19 ноября и провели... 19.11.2021, Sputnik Грузия

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видео

мультимедиа

единое нацдвижение

акции протеста

видео-новости из грузии

возвращение и арест саакашвили

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Сторонники оппозиции собрались на площади Республики и прошли через весь проспект Руставели, держа растяжку "Свободу Саакашвили". Затем они заняли территорию у здания парламента, где перед ними выступили лидеры оппозиции. В течение акции движение машин по проспекту было прервано.ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА КАНАЛ SPUTNIK ГРУЗИЯ В YOUTUBE!Председатель "Нацдвижения" Ника Мелия сообщил, что планы оппозиции проводить острые протесты изменились после заявления министра юстиции Грузии Рати Брегадзе, который предложил Саакашвили продолжить лечение в военном госпитале в Гори.В настоящее время Саакашвили пока находится в тюремной больнице в районе Глдани в Тбилиси. Накануне, на 49-й день голодовки, экс-президент потерял сознание и был переведен в реанимационное отделение. В столичную тюремную больницу его перевезли 8 ноября из города Рустави, где он отбывал наказание в тюрьме №12.Саакашвили, его адвокаты и личный врач уже несколько недель настаивают на его переводе в гражданскую многофункциональную клинику. Того же мнения придерживается группа врачей, созванная под эгидой Народного защитника Грузии, которая обследовала Саакашвили 16 ноября.

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видео, мультимедиа, единое нацдвижение, акции протеста, видео-новости из грузии, возвращение и арест саакашвили, видео