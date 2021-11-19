https://sputnik-georgia.ru/20211119/tak-iz-argentiny-vyglyadit-samoe-prodolzhitelnoe-za-pyat-vekov-lunnoe-zatmenie-262230478.html

Так из Аргентины выглядит самое продолжительное за пять веков лунное затмение

Так из Аргентины выглядит самое продолжительное за пять веков лунное затмение

В пятницу началось самое долгое частное затмение Луны за последние 500 лет. Смотрите в видео кадры, снятые в Буэнос-Айресе 19.11.2021, Sputnik Грузия

2021-11-19T17:55+0400

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видео

мультимедиа

солнечное затмение

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Затмение можно называть практически полным, поскольку Луна почти вся зайдет в тень Земли, а лунный диск на время станет красноватым. По словам астрономов, подобное сочетание явлений, связанных с Луной - прохождение перигея, полнолуние и полное затмение - происходит примерно раз в 12 лет для каждого полушария.ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА КАНАЛ SPUTNIK ГРУЗИЯ В YOUTUBE!Солнечное затмение могли увидеть жители Северной Европы, Восточной Азии, Индонезии, Океании, Северной и Южной Америке

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Так из Аргентины выглядит самое продолжительное за пять веков лунное затмение Так из Аргентины выглядит самое продолжительное за пять веков лунное затмение 2021-11-19T17:55+0400 true PT2M10S

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

видео, мультимедиа, солнечное затмение, видео