https://sputnik-georgia.ru/20211119/tak-iz-argentiny-vyglyadit-samoe-prodolzhitelnoe-za-pyat-vekov-lunnoe-zatmenie-262230478.html
Так из Аргентины выглядит самое продолжительное за пять веков лунное затмение
Так из Аргентины выглядит самое продолжительное за пять веков лунное затмение
В пятницу началось самое долгое частное затмение Луны за последние 500 лет. Смотрите в видео кадры, снятые в Буэнос-Айресе 19.11.2021, Sputnik Грузия
2021-11-19T17:55+0400
2021-11-19T17:55+0400
2021-11-19T17:55+0400
видео
мультимедиа
солнечное затмение
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Затмение можно называть практически полным, поскольку Луна почти вся зайдет в тень Земли, а лунный диск на время станет красноватым. По словам астрономов, подобное сочетание явлений, связанных с Луной - прохождение перигея, полнолуние и полное затмение - происходит примерно раз в 12 лет для каждого полушария.ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА КАНАЛ SPUTNIK ГРУЗИЯ В YOUTUBE!Солнечное затмение могли увидеть жители Северной Европы, Восточной Азии, Индонезии, Океании, Северной и Южной Америке
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Так из Аргентины выглядит самое продолжительное за пять веков лунное затмение
Так из Аргентины выглядит самое продолжительное за пять веков лунное затмение
2021-11-19T17:55+0400
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видео, мультимедиа, солнечное затмение, видео
Так из Аргентины выглядит самое продолжительное за пять веков лунное затмение
В пятницу началось самое долгое частное затмение Луны за последние 500 лет. Смотрите в видео кадры, снятые в Буэнос-Айресе
Затмение можно называть практически полным, поскольку Луна почти вся зайдет в тень Земли, а лунный диск на время станет красноватым.
По словам астрономов, подобное сочетание явлений, связанных с Луной - прохождение перигея, полнолуние и полное затмение - происходит примерно раз в 12 лет для каждого полушария.
Солнечное затмение могли увидеть жители Северной Европы, Восточной Азии, Индонезии, Океании, Северной и Южной Америке