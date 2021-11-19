https://sputnik-georgia.ru/20211119/tvorchestvom-morgenshterna-snova-zainteresovalsya-sledstvennyy-komitet-262225464.html
Творчеством Моргенштерна снова заинтересовался Следственный комитет
Творчеством Моргенштерна снова заинтересовался Следственный комитет
Проверки также коснутся соцсети продюсера Артема Клюшина и режиссера Александра Романова 19.11.2021, Sputnik Грузия
2021-11-19T15:56+0400
2021-11-19T15:56+0400
2021-11-19T16:00+0400
шоу-бизнес – новости, скандалы, истории
москва
следственный комитет россии
моргенштерн
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/06/0f/252030770_0:250:3041:1961_1920x0_80_0_0_99fbfc854d665376847470896dcaf677.jpg
ТБИЛИСИ, 19 ноя — Sputnik. Следственный комитет Москвы вновь проводит проверку творчества популярного рэпера Моргенштерна на пропаганду наркотиков, сообщает RTVI со ссылкой на источник в СК.Источник сообщает, что мониторинг Instagram и Youtube показал, что творчество Моргенштерна, "целевая аудитория которого состоит в большей части из подростков, в основном контенте пропагандирует паразитирующий образ жизни, девиантное поведение, содержит пропаганду наркотиков".Проверки также коснутся соцсети продюсера Артема Клюшина и режиссера Александра Романова.По версии правоохранителей, в контенте, который был размещен с 2013 по 2021 годы, могут содержаться призывы к склонению неопределенного круга лиц, в том числе несовершеннолетних, к потреблению наркотических средств. Максимальное наказание за это может составить до 15 лет лишения свободы в случае смерти потерпевшего.Ранее, в июне 2021 года, суд в Москве признал рэпера Моргенштерна виновным в пропаганде наркотиков. Артиста признали виновным в совершении административного правонарушения по части 1.1 статьи 6.13 КоАП РФ ("Пропаганда наркотических средств с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет"). Ему назначили наказание в виде штрафа в размере 100 тысяч российских рублей.
москва
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/06/0f/252030770_183:258:2569:2048_1920x0_80_0_0_d5f1b30b668472b3b0a9b0da294e48b0.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
москва, следственный комитет россии, моргенштерн
Творчеством Моргенштерна снова заинтересовался Следственный комитет
15:56 19.11.2021 (обновлено: 16:00 19.11.2021)
Проверки также коснутся соцсети продюсера Артема Клюшина и режиссера Александра Романова
ТБИЛИСИ, 19 ноя — Sputnik.
Следственный комитет Москвы вновь проводит проверку творчества популярного рэпера Моргенштерна на пропаганду наркотиков, сообщает RTVI
со ссылкой на источник в СК.
Источник сообщает, что мониторинг Instagram и Youtube показал, что творчество Моргенштерна, "целевая аудитория которого состоит в большей части из подростков, в основном контенте пропагандирует паразитирующий образ жизни, девиантное поведение, содержит пропаганду наркотиков".
Проверки также коснутся соцсети продюсера Артема Клюшина и режиссера Александра Романова.
По версии правоохранителей, в контенте, который был размещен с 2013 по 2021 годы, могут содержаться призывы к склонению неопределенного круга лиц, в том числе несовершеннолетних, к потреблению наркотических средств. Максимальное наказание за это может составить до 15 лет лишения свободы в случае смерти потерпевшего.
Ранее, в июне 2021 года, суд в Москве признал рэпера Моргенштерна виновным в пропаганде наркотиков. Артиста признали виновным в совершении административного правонарушения по части 1.1 статьи 6.13 КоАП РФ ("Пропаганда наркотических средств с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет"). Ему назначили наказание в виде штрафа в размере 100 тысяч российских рублей.