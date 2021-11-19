https://sputnik-georgia.ru/20211119/tvorchestvom-morgenshterna-snova-zainteresovalsya-sledstvennyy-komitet-262225464.html

Творчеством Моргенштерна снова заинтересовался Следственный комитет

Творчеством Моргенштерна снова заинтересовался Следственный комитет

Проверки также коснутся соцсети продюсера Артема Клюшина и режиссера Александра Романова 19.11.2021, Sputnik Грузия

2021-11-19T15:56+0400

2021-11-19T15:56+0400

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ТБИЛИСИ, 19 ноя — Sputnik. Следственный комитет Москвы вновь проводит проверку творчества популярного рэпера Моргенштерна на пропаганду наркотиков, сообщает RTVI со ссылкой на источник в СК.Источник сообщает, что мониторинг Instagram и Youtube показал, что творчество Моргенштерна, "целевая аудитория которого состоит в большей части из подростков, в основном контенте пропагандирует паразитирующий образ жизни, девиантное поведение, содержит пропаганду наркотиков".Проверки также коснутся соцсети продюсера Артема Клюшина и режиссера Александра Романова.По версии правоохранителей, в контенте, который был размещен с 2013 по 2021 годы, могут содержаться призывы к склонению неопределенного круга лиц, в том числе несовершеннолетних, к потреблению наркотических средств. Максимальное наказание за это может составить до 15 лет лишения свободы в случае смерти потерпевшего.Ранее, в июне 2021 года, суд в Москве признал рэпера Моргенштерна виновным в пропаганде наркотиков. Артиста признали виновным в совершении административного правонарушения по части 1.1 статьи 6.13 КоАП РФ ("Пропаганда наркотических средств с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет"). Ему назначили наказание в виде штрафа в размере 100 тысяч российских рублей.

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москва, следственный комитет россии, моргенштерн