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Шоу-бизнес – новости, скандалы, истории

Самые интересные, горячие и свежие новости об известных деятелях шоу-бизнеса из разных стран. Вы узнаете истории о личной жизни и творчестве самых популярных артистов, певцов, актеров и других представителей развлекательной индустрии мира.

https://sputnik-georgia.ru/20211119/tvorchestvom-morgenshterna-snova-zainteresovalsya-sledstvennyy-komitet-262225464.html
Творчеством Моргенштерна снова заинтересовался Следственный комитет
Творчеством Моргенштерна снова заинтересовался Следственный комитет
Проверки также коснутся соцсети продюсера Артема Клюшина и режиссера Александра Романова 19.11.2021, Sputnik Грузия
2021-11-19T15:56+0400
2021-11-19T16:00+0400
шоу-бизнес – новости, скандалы, истории
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следственный комитет россии
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ТБИЛИСИ, 19 ноя — Sputnik. Следственный комитет Москвы вновь проводит проверку творчества популярного рэпера Моргенштерна на пропаганду наркотиков, сообщает RTVI со ссылкой на источник в СК.Источник сообщает, что мониторинг Instagram и Youtube показал, что творчество Моргенштерна, "целевая аудитория которого состоит в большей части из подростков, в основном контенте пропагандирует паразитирующий образ жизни, девиантное поведение, содержит пропаганду наркотиков".Проверки также коснутся соцсети продюсера Артема Клюшина и режиссера Александра Романова.По версии правоохранителей, в контенте, который был размещен с 2013 по 2021 годы, могут содержаться призывы к склонению неопределенного круга лиц, в том числе несовершеннолетних, к потреблению наркотических средств. Максимальное наказание за это может составить до 15 лет лишения свободы в случае смерти потерпевшего.Ранее, в июне 2021 года, суд в Москве признал рэпера Моргенштерна виновным в пропаганде наркотиков. Артиста признали виновным в совершении административного правонарушения по части 1.1 статьи 6.13 КоАП РФ ("Пропаганда наркотических средств с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет"). Ему назначили наказание в виде штрафа в размере 100 тысяч российских рублей.
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москва, следственный комитет россии, моргенштерн

Творчеством Моргенштерна снова заинтересовался Следственный комитет

15:56 19.11.2021 (обновлено: 16:00 19.11.2021)
© photo: Sputnik / Ekaterina Chesnokova / Перейти в фотобанкМоргенштерн на премии "Человек года – 2020" по версии журнала GQ
Моргенштерн на премии Человек года – 2020 по версии журнала GQ - Sputnik Грузия, 1920, 19.11.2021
© photo: Sputnik / Ekaterina Chesnokova
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Проверки также коснутся соцсети продюсера Артема Клюшина и режиссера Александра Романова
ТБИЛИСИ, 19 ноя — Sputnik. Следственный комитет Москвы вновь проводит проверку творчества популярного рэпера Моргенштерна на пропаганду наркотиков, сообщает RTVI со ссылкой на источник в СК.
Источник сообщает, что мониторинг Instagram и Youtube показал, что творчество Моргенштерна, "целевая аудитория которого состоит в большей части из подростков, в основном контенте пропагандирует паразитирующий образ жизни, девиантное поведение, содержит пропаганду наркотиков".
Проверки также коснутся соцсети продюсера Артема Клюшина и режиссера Александра Романова.
По версии правоохранителей, в контенте, который был размещен с 2013 по 2021 годы, могут содержаться призывы к склонению неопределенного круга лиц, в том числе несовершеннолетних, к потреблению наркотических средств. Максимальное наказание за это может составить до 15 лет лишения свободы в случае смерти потерпевшего.
Ранее, в июне 2021 года, суд в Москве признал рэпера Моргенштерна виновным в пропаганде наркотиков. Артиста признали виновным в совершении административного правонарушения по части 1.1 статьи 6.13 КоАП РФ ("Пропаганда наркотических средств с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет"). Ему назначили наказание в виде штрафа в размере 100 тысяч российских рублей.
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