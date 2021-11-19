https://sputnik-georgia.ru/20211119/v-gruzii-pereschitali-padenie-ekonomiki-v-2020-godu---chto-govorit-statistika-262206008.html
В Грузии пересчитали падение экономики в 2020 году - что говорит статистика
В Грузии пересчитали падение экономики в 2020 году - что говорит статистика
В структуре ВВП наибольший удельный вес имеют торговля, операции с недвижимым имуществом и перерабатывающая промышленность 19.11.2021, Sputnik Грузия
2021-11-19T07:01+0400
2021-11-19T07:01+0400
2021-11-19T07:01+0400
экономика
новости
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экономика грузии
статистика
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ТБИЛИСИ, 19 ноя - Sputnik. Уточненный показатель падения ВВП Грузии в 2020 году составил 6,8% по сравнению с 2019 годом, сообщает Национальная служба статистики Грузии "Сакстат" (Грузстат).Ранее сообщалось, что согласно предварительным данным, падение экономики в прошлом году составило 6,2%.Согласно уточненным данным, в текущих ценах ВВП в 2020 году составил 15,8 миллиарда долларов. Дефлятор за отчетный период составил 7,3%. ВВП на душу населения в прошлом году составил 4 255,7 доллара (в 2019 году – 4 696,2 доллара).Сферы с самым большим падением производстваНаибольшее снижение в 2020 году показали сфера гостиничного бизнеса, административная деятельность, а так же транспорт.ТОП-5 сфер экономики Грузии, показавших наибольшее падение в 2020 годуНаибольший рост был зафиксирован в сферах горнодобывающей промышленности (12,4%), образования (8,6%) и сельского хозяйства (8,1%).В структуре ВВП наибольший удельный вес имеют сферы: торговли, операций с недвижимым имуществом, перерабатывающей промышленности и строительства.ТОП-5 сфер экономики, имеющих наибольший удельный вес в структуре ВВП за 2020 годПодписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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экономика, новости, грузия, национальная служба статистики грузии "сакстат", экономика грузии, статистика
В Грузии пересчитали падение экономики в 2020 году - что говорит статистика
В структуре ВВП наибольший удельный вес имеют торговля, операции с недвижимым имуществом и перерабатывающая промышленность
ТБИЛИСИ, 19 ноя - Sputnik.
Уточненный показатель падения ВВП Грузии в 2020 году составил 6,8% по сравнению с 2019 годом, сообщает Национальная служба статистики Грузии "Сакстат"
(Грузстат).
Ранее сообщалось
, что согласно предварительным данным, падение экономики в прошлом году составило 6,2%.
Согласно уточненным данным, в текущих ценах ВВП в 2020 году составил 15,8 миллиарда долларов. Дефлятор за отчетный период составил 7,3%. ВВП на душу населения в прошлом году составил 4 255,7 доллара (в 2019 году – 4 696,2 доллара).
Сферы с самым большим падением производства
Наибольшее снижение в 2020 году показали сфера гостиничного бизнеса, административная деятельность, а так же транспорт.
ТОП-5 сфер экономики Грузии, показавших наибольшее падение в 2020 году
|Сфера экономики
|Падение в %
|Административная деятельность
|45,2
|Гостиничный бизнес
|44,9
|Транспорт
|23,0
|Коммунальные услуги
|22,5
|Отдых и развлечения
|18,4
Наибольший рост был зафиксирован в сферах горнодобывающей промышленности (12,4%), образования (8,6%) и сельского хозяйства (8,1%).
В структуре ВВП наибольший удельный вес имеют сферы: торговли, операций с недвижимым имуществом, перерабатывающей промышленности и строительства.
ТОП-5 сфер экономики, имеющих наибольший удельный вес в структуре ВВП за 2020 год
|Сфера экономики
|Удельный вес в ВВП в %
|Торговля
|14,8
|Операции с недвижимостью
|11,7
|Перерабатывающая промышленность
|10,7
|Строительство
|8,7
|Сельское хозяйство
|8,3
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