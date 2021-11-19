https://sputnik-georgia.ru/20211119/v-tbilisi-uzhe-gotovyatsya-k-novomu-godu-kak-stavili-glavnuyu-elku-gruzii---video-262204968.html

В Тбилиси уже готовятся к Новому году: как ставили главную елку Грузии - видео

В Тбилиси уже готовятся к Новому году: как ставили главную елку Грузии - видео

В столице Грузии уже идет подготовка к празднованию Нового года. Улицы в Тбилиси украшают новогодней иллюминацией, а у здания парламента ставят главную... 19.11.2021, Sputnik Грузия

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видео

мультимедиа

новый год

новогодняя елка

видео-новости из грузии

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На многих улицах в центре Тбилиси уже смонтирована часть новогодней иллюминации и работы по украшению города продолжаются. Главная новогодняя елка страны, по традиции, снова будет у здания парламента Грузии - работы по ее установке уже начались. ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА КАНАЛ SPUTNIK ГРУЗИЯ В YOUTUBE!Территория у здания парламента Грузии является традиционным местом проведения митингов и акций протеста оппозиционных сил. Тем более в это время, когда в стране политический кризис после местных выборов и возвращения Михаила Саакашвили. Однако когда у парламента будет размещен новогодний городок и главная елка Грузии, это может изменить место традиционного проведения протестных акций - ведь теперь там не получится установить сцены для выступающих оппозиционеров, экраны, да и в целом место будет занято людьми, в основном это семейные пары с детьми, которые захотят придти, чтобы отметить праздник и полюбоваться на новогодние украшения.

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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