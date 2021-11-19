https://sputnik-georgia.ru/20211119/zenit---olimpiya-milan-prognoz-na-match-basketbolnoy-evroligi-262200277.html

"Зенит" - "Олимпия Милан": прогноз на матч баскетбольной Евролиги

"Зенит" - "Олимпия Милан": прогноз на матч баскетбольной Евролиги

Спортивный обозреватель Sputnik Грузия делает прогноз на предстоящий матч баскетбольной Евролиги между клубами "Зенит" и "Олимпия Милан" 19.11.2021, Sputnik Грузия

2021-11-19T09:36+0400

2021-11-19T09:36+0400

2021-11-19T09:36+0400

спорт

баскетбол

евролига

прогноз на баскетбольный матч

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0b/12/262200052_0:0:1929:1085_1920x0_80_0_0_4be757b43b4f7d759aa28dc0a951512d.jpg

Питерский "Зенит" продолжает удивлять. Подопечные Хавьера Паскуаля выиграли четыре подряд матча в Евролиге и поднялись уже на пятое место в регулярном чемпионате.Последней "жертвой" российского клуба стала берлинская "Альба". Два дня назад "Зенит" на своем паркете обыграл немцев со счетом 75:66. При этом стоит отметить, что впервые за четыре встречи питерский клуб не преодолел отметку в 80 набранных очков."Олимпия Милан" второй раз за три дня сыграет в России. 17 ноября итальянцы приехали в Казань в гости к УНИКС-у в статусе одного из лидеров Евролиги, но неожиданно получили от хозяев -20 очков, проиграв 71:91. Гости не смогли победить ни в одной из четвертей.Если говорить откровенно, то меня немного удивила линия, выставленная на предстоящий матч. По мнению букмекеров, фаворитом является "Зенит", на победу которого можно поставить с коэффициентом 1,8 (против 1,97 у гостей).Дело в том, что "Зенит", в основном, обыгрывал клубы, которые располагаются ниже него в турнирной таблице. А вот "Барселоне", "Реалу", ЦСКА – питерская команда уступила. Лично мне кажется, что "Милан" сделает выводы из поражения в Казани и в ускоренном темпе проведет работу над ошибками. В этом противостоянии я предложу сыграть чистую победу итальянцев.Ставка: "Олимпия Милан" победит за 1,97.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

спорт, баскетбол, евролига, прогноз на баскетбольный матч