Живая легенда Грузии: телавский платан безмолвно просит о помощи
Деревья тоже могут молить о помощи. О 900-летнем телавском платане и его богатой истории рассказывает колумнист Sputnik Грузия Миранда Оганезова
Если вас интересует история Грузии, величественное и самое старое дерево страны, хранящее вековые тайны, тогда приезжайте в столицу Кахети – Телави. В ближайшее время 900-летний платан, который снимали в фильме "Мимино", огородят и к стволу будет обустроен специальный проход.
Путешествие в прошлое
От памятника Ираклию II небольшая тропинка приведет вас к знаменитому платану, пожалуй, самому посещаемому месту города. Если подняться на балкон старинного здания, расположенного рядом с платаном, то открывается потрясающий вид на Кавкасиони и Алазанскую долину, растянувшуюся на 160 километров.
© photo: courtesy of Miranda OganrzovaВид на Кавкасиони и Алазанскую долинy
Вид на Кавкасиони и Алазанскую долинy
© photo: courtesy of Miranda Oganrzova
Платан вырос неподалеку от крепости Батонис цихе ("Крепость Господина"), резиденции кахетинских царей VII-XVIII вв., и помнит вторжения Джалал ад-Дина, Шах Аббаса, Ага Мохаммед-хана, аварского правителя Умма-хана. При нем писались печальные страницы истории Грузии, когда сотни тысяч жителей Кахетинского царства переселяли в Персию.
Платан, который упоминается и в исторической хронике "Правление царя Кахетии Теймураза" Мизандара Варшанидзе, как полагается легендарному дереву, окутан мифами.
О платане (чадари – на груз.) в XVII веке в своем труде Geographica упоминал греческий географ Страбон, отмечавший, что в Иберийском царстве обособленно стоит платан, имеющий особое значение для местного населения.
"Ежегодно они собираются здесь и устраивают большой пир, поют песни, варварски пьют неразбавленное вино и веселятся. Они приносят жертвы своим богам. Говорят, что это место выбрал сам первый царь Иберии, и он посадил здесь это дерево". О Парнавазе и посадке дерева писал грузинский историк XI века, один из составителей "Картлис цховреба" ("Жизнь Грузии", "Житие Картли") Леонти Мровели. В ту пору дерево уже называли телавским платаном.
Согласно одному из преданий, платан посажен царем Парнавазом, когда тот присоединил Кахетию от албанцев, чтобы отметить событие. Дерево росло очень медленно, и царь подумал, что это плохое предзнаменование, хотя он не знал, в чем истинная причина этого. На 45-м году своего правления Парнаваз выцарапал буквы своего недавно введенного алфавита на стволе молодого дерева, которые сегодня скрыты под несколькими слоями древесины. Тогда по этой версии телавскому платану намного больше лет.
© photo: courtesy of Miranda OganezovaВид Телави
Вид Телави
© photo: courtesy of Miranda Oganezova
В начале XVII века, в 1614 году, во время вторжений шаха Аббаса I в Кахети персы сожгли города и деревни, Греми и Телави были опустошены. Телави был почти полностью сожжен. Уцелел только огромный платан, который даже шах Аббас не решился срубить или сжечь, так как знал, что грузины считали это место священным. А шах был суеверным человеком. Об иберийском платане (Platanus Ibericius) встречаются сведения и у римлян.
Вперед в будущее
В любое время года дерево манит туристов из разных стран. Высота телавского платана 46 метров, окружность ствола составляет 12 метров. Здесь под платаном собирались поэты и писатели, рядом проходили съемки известного фильма "Мимино" Георгия Данелия. О платане слагают стихи и поют песни. Местная команда по регби "Платан" названа в честь живой легенды страны.
Несколько лет назад жители забили тревогу – у 900-летнего платана появились проблемы. К процессу оздоровления дерева подключилась неправительственная организация "Объединение профессионалов по уходу за деревьями".
В Кахети приехали и немецкие специалисты. Провели анализ фитосанитарного риска (АФР) и анализ почвы. Как сообщил руководитель организации Давид Самхарадзе, в ближайшее время платан будет огорожен, так как многочисленные туристы наступают на корневую систему.
© photo: courtesy of Miranda OganezovaВид Телави
Вид Телави
© photo: courtesy of Miranda Oganezova
"Будет обустроен специальный проход к стволу. Но по-прежнему можно будет прикасаться к дереву. Мы на постоянной связи с мэрией, которая оказывает поддержку. Мы провели консервацию дерева с целью уменьшения риска повреждения. Уход для профилактической обработки древесины нужен постоянно. Хотел бы также выразить благодарность местной общественности, сотруднице Телавского университета Тамаре Надирадзе, Шоте Нариклешвили, Давиду Ксоврелишвили, Михаилу Самадашвили и многим другим", – отметил Давид Самхарадзе.
К сожалению, внизу у самого основания дерева образовалось огромное дупло более метра в глубину, куда можно даже зайти. Внутри я обнаружила четверых милых бездомных щенят.
© photo courtesy of Miranda OganezovaМиранда Оганезова в дупле с собачкой и щенятами в Телави
Миранда Оганезова в дупле с собачкой и щенятами в Телави
© photo courtesy of Miranda Oganezova
Давид Самхарадзе поясняет, что древесина была повреждена от молнии. "Раньше, еще с советских времен, основание забетонировали, что сыграло негативную роль. Несмотря на то, что четыре года назад бетон убрали, дерево сильно пострадало. В скором времени дупло будет очищено", - отмечает эксперт.
Для спасения платана сейчас следует провести ультразвуковую диагностику древесины, но у ассоциации нет возможности приобрести специальное оборудование. Поэтому Самхарадзе обращается к общественности, в частности к бизнесменам, с просьбой помочь купить необходимый аппарат, который понадобится в работе и с другими деревьями.
"Думаю, журналисты помогут нам донести наш призыв до населения, - надеется Самхарадзе. - В Грузии нет такого аппарата. Возможно, откликнутся бизнесмены. Таким образом мы сможем помочь и другим деревьям, например и дереву Акакия".
Сейчас платану нужно обеспечить освещение, обрезать сухие и неправильно растущие ветки, отнимающие питание, отмечает специалист.
"Четыре года назад ветки скрепили специальными проволоками. Но необходима специальная обработка древесины, которая поможет повысить ее стойкость против гниения и других разрушающих факторов. Так что сегодня крайне важно провести диагностику с помощью ультразвукового томографа и программного обеспечения", - говорит мужчина.
Местная жительница Тамара Грачева, проводящая экскурсии для туристов, напомнила нам, где именно в Телави проходили съемки "Мимино".
"Например, герой фильма в исполнении Вахтанга Кикабидзе мешок муки грузит рядом с памятником Ираклию. Затем милиционер останавливает его под телавским платаном", – говорит Грачева, которая 30 лет назад вышла замуж за грузина и приехала в Телави из родной Москвы.
Турист из Казахстана Максим не скрывает своего восторга: "Впечатление от увиденного – феерические. Много слышал об этом дереве и рад, что смог его увидеть. Потрясающая история, ему 900 лет! Такие деревья я видел лишь по Discovery".
Легендарное дерево Грузии, в свою очередь, безмолвно просит о помощи. По словам специалистов, оно может прожить еще не одно десятилетие. Но для этого платан надо лечить и обеспечить должным профессиональным уходом. А помочь в этом дереву могут свидетели всех его славных лет - люди.
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