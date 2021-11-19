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Живая легенда Грузии: телавский платан безмолвно просит о помощи
Живая легенда Грузии: телавский платан безмолвно просит о помощи
Деревья тоже могут молить о помощи. О 900-летнем телавском платане и его богатой истории рассказывает колумнист Sputnik Грузия Миранда Оганезова 19.11.2021, Sputnik Грузия
2021-11-19T15:01+0400
2021-11-19T15:01+0400
общество
аналитика
колумнисты
кахети
телави
грузия
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Если вас интересует история Грузии, величественное и самое старое дерево страны, хранящее вековые тайны, тогда приезжайте в столицу Кахети – Телави. В ближайшее время 900-летний платан, который снимали в фильме "Мимино", огородят и к стволу будет обустроен специальный проход.Путешествие в прошлоеОт памятника Ираклию II небольшая тропинка приведет вас к знаменитому платану, пожалуй, самому посещаемому месту города. Если подняться на балкон старинного здания, расположенного рядом с платаном, то открывается потрясающий вид на Кавкасиони и Алазанскую долину, растянувшуюся на 160 километров. Платан вырос неподалеку от крепости Батонис цихе ("Крепость Господина"), резиденции кахетинских царей VII-XVIII вв., и помнит вторжения Джалал ад-Дина, Шах Аббаса, Ага Мохаммед-хана, аварского правителя Умма-хана. При нем писались печальные страницы истории Грузии, когда сотни тысяч жителей Кахетинского царства переселяли в Персию.Платан, который упоминается и в исторической хронике "Правление царя Кахетии Теймураза" Мизандара Варшанидзе, как полагается легендарному дереву, окутан мифами.О платане (чадари – на груз.) в XVII веке в своем труде Geographica упоминал греческий географ Страбон, отмечавший, что в Иберийском царстве обособленно стоит платан, имеющий особое значение для местного населения. Согласно одному из преданий, платан посажен царем Парнавазом, когда тот присоединил Кахетию от албанцев, чтобы отметить событие. Дерево росло очень медленно, и царь подумал, что это плохое предзнаменование, хотя он не знал, в чем истинная причина этого. На 45-м году своего правления Парнаваз выцарапал буквы своего недавно введенного алфавита на стволе молодого дерева, которые сегодня скрыты под несколькими слоями древесины. Тогда по этой версии телавскому платану намного больше лет.В начале XVII века, в 1614 году, во время вторжений шаха Аббаса I в Кахети персы сожгли города и деревни, Греми и Телави были опустошены. Телави был почти полностью сожжен. Уцелел только огромный платан, который даже шах Аббас не решился срубить или сжечь, так как знал, что грузины считали это место священным. А шах был суеверным человеком. Об иберийском платане (Platanus Ibericius) встречаются сведения и у римлян.Вперед в будущееВ любое время года дерево манит туристов из разных стран. Высота телавского платана 46 метров, окружность ствола составляет 12 метров. Здесь под платаном собирались поэты и писатели, рядом проходили съемки известного фильма "Мимино" Георгия Данелия. О платане слагают стихи и поют песни. Местная команда по регби "Платан" названа в честь живой легенды страны.В Кахети приехали и немецкие специалисты. Провели анализ фитосанитарного риска (АФР) и анализ почвы. Как сообщил руководитель организации Давид Самхарадзе, в ближайшее время платан будет огорожен, так как многочисленные туристы наступают на корневую систему."Будет обустроен специальный проход к стволу. Но по-прежнему можно будет прикасаться к дереву. Мы на постоянной связи с мэрией, которая оказывает поддержку. Мы провели консервацию дерева с целью уменьшения риска повреждения. Уход для профилактической обработки древесины нужен постоянно. Хотел бы также выразить благодарность местной общественности, сотруднице Телавского университета Тамаре Надирадзе, Шоте Нариклешвили, Давиду Ксоврелишвили, Михаилу Самадашвили и многим другим", – отметил Давид Самхарадзе.К сожалению, внизу у самого основания дерева образовалось огромное дупло более метра в глубину, куда можно даже зайти. Внутри я обнаружила четверых милых бездомных щенят.Давид Самхарадзе поясняет, что древесина была повреждена от молнии. "Раньше, еще с советских времен, основание забетонировали, что сыграло негативную роль. Несмотря на то, что четыре года назад бетон убрали, дерево сильно пострадало. В скором времени дупло будет очищено", - отмечает эксперт.Для спасения платана сейчас следует провести ультразвуковую диагностику древесины, но у ассоциации нет возможности приобрести специальное оборудование. Поэтому Самхарадзе обращается к общественности, в частности к бизнесменам, с просьбой помочь купить необходимый аппарат, который понадобится в работе и с другими деревьями.Сейчас платану нужно обеспечить освещение, обрезать сухие и неправильно растущие ветки, отнимающие питание, отмечает специалист. "Четыре года назад ветки скрепили специальными проволоками. Но необходима специальная обработка древесины, которая поможет повысить ее стойкость против гниения и других разрушающих факторов. Так что сегодня крайне важно провести диагностику с помощью ультразвукового томографа и программного обеспечения", - говорит мужчина.Местная жительница Тамара Грачева, проводящая экскурсии для туристов, напомнила нам, где именно в Телави проходили съемки "Мимино"."Например, герой фильма в исполнении Вахтанга Кикабидзе мешок муки грузит рядом с памятником Ираклию. Затем милиционер останавливает его под телавским платаном", – говорит Грачева, которая 30 лет назад вышла замуж за грузина и приехала в Телави из родной Москвы.Легендарное дерево Грузии, в свою очередь, безмолвно просит о помощи. По словам специалистов, оно может прожить еще не одно десятилетие. Но для этого платан надо лечить и обеспечить должным профессиональным уходом. А помочь в этом дереву могут свидетели всех его славных лет - люди. Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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общество, аналитика, колумнисты, кахети, телави, грузия

Живая легенда Грузии: телавский платан безмолвно просит о помощи

15:01 19.11.2021
© Sputnik / Vladimir UmikashviliПлатан исполнения желаний в Телави
Платан исполнения желаний в Телави - Sputnik Грузия, 1920, 19.11.2021
© Sputnik / Vladimir Umikashvili
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Миранда Оганезова - Sputnik Грузия
Миранда Оганезова
Все материалы
Деревья тоже могут молить о помощи. О 900-летнем телавском платане и его богатой истории рассказывает колумнист Sputnik Грузия Миранда Оганезова
Если вас интересует история Грузии, величественное и самое старое дерево страны, хранящее вековые тайны, тогда приезжайте в столицу Кахети – Телави. В ближайшее время 900-летний платан, который снимали в фильме "Мимино", огородят и к стволу будет обустроен специальный проход.

Путешествие в прошлое

От памятника Ираклию II небольшая тропинка приведет вас к знаменитому платану, пожалуй, самому посещаемому месту города. Если подняться на балкон старинного здания, расположенного рядом с платаном, то открывается потрясающий вид на Кавкасиони и Алазанскую долину, растянувшуюся на 160 километров.
© photo: courtesy of Miranda OganrzovaВид на Кавкасиони и Алазанскую долинy
Вид на Кавкасиони и Алазанскую долинy - Sputnik Грузия, 1920, 18.11.2021
Вид на Кавкасиони и Алазанскую долинy
© photo: courtesy of Miranda Oganrzova
Платан вырос неподалеку от крепости Батонис цихе ("Крепость Господина"), резиденции кахетинских царей VII-XVIII вв., и помнит вторжения Джалал ад-Дина, Шах Аббаса, Ага Мохаммед-хана, аварского правителя Умма-хана. При нем писались печальные страницы истории Грузии, когда сотни тысяч жителей Кахетинского царства переселяли в Персию.
Платан, который упоминается и в исторической хронике "Правление царя Кахетии Теймураза" Мизандара Варшанидзе, как полагается легендарному дереву, окутан мифами.
О платане (чадари – на груз.) в XVII веке в своем труде Geographica упоминал греческий географ Страбон, отмечавший, что в Иберийском царстве обособленно стоит платан, имеющий особое значение для местного населения.
"Ежегодно они собираются здесь и устраивают большой пир, поют песни, варварски пьют неразбавленное вино и веселятся. Они приносят жертвы своим богам. Говорят, что это место выбрал сам первый царь Иберии, и он посадил здесь это дерево". О Парнавазе и посадке дерева писал грузинский историк XI века, один из составителей "Картлис цховреба" ("Жизнь Грузии", "Житие Картли") Леонти Мровели. В ту пору дерево уже называли телавским платаном.
Согласно одному из преданий, платан посажен царем Парнавазом, когда тот присоединил Кахетию от албанцев, чтобы отметить событие. Дерево росло очень медленно, и царь подумал, что это плохое предзнаменование, хотя он не знал, в чем истинная причина этого. На 45-м году своего правления Парнаваз выцарапал буквы своего недавно введенного алфавита на стволе молодого дерева, которые сегодня скрыты под несколькими слоями древесины. Тогда по этой версии телавскому платану намного больше лет.
© photo: courtesy of Miranda OganezovaВид Телави
Вид Телави - Sputnik Грузия, 1920, 18.11.2021
Вид Телави
© photo: courtesy of Miranda Oganezova
В начале XVII века, в 1614 году, во время вторжений шаха Аббаса I в Кахети персы сожгли города и деревни, Греми и Телави были опустошены. Телави был почти полностью сожжен. Уцелел только огромный платан, который даже шах Аббас не решился срубить или сжечь, так как знал, что грузины считали это место священным. А шах был суеверным человеком. Об иберийском платане (Platanus Ibericius) встречаются сведения и у римлян.

Вперед в будущее

В любое время года дерево манит туристов из разных стран. Высота телавского платана 46 метров, окружность ствола составляет 12 метров. Здесь под платаном собирались поэты и писатели, рядом проходили съемки известного фильма "Мимино" Георгия Данелия. О платане слагают стихи и поют песни. Местная команда по регби "Платан" названа в честь живой легенды страны.

Несколько лет назад жители забили тревогу – у 900-летнего платана появились проблемы. К процессу оздоровления дерева подключилась неправительственная организация "Объединение профессионалов по уходу за деревьями".

В Кахети приехали и немецкие специалисты. Провели анализ фитосанитарного риска (АФР) и анализ почвы. Как сообщил руководитель организации Давид Самхарадзе, в ближайшее время платан будет огорожен, так как многочисленные туристы наступают на корневую систему.
© photo: courtesy of Miranda OganezovaВид Телави
Вид Телави - Sputnik Грузия, 1920, 18.11.2021
Вид Телави
© photo: courtesy of Miranda Oganezova
"Будет обустроен специальный проход к стволу. Но по-прежнему можно будет прикасаться к дереву. Мы на постоянной связи с мэрией, которая оказывает поддержку. Мы провели консервацию дерева с целью уменьшения риска повреждения. Уход для профилактической обработки древесины нужен постоянно. Хотел бы также выразить благодарность местной общественности, сотруднице Телавского университета Тамаре Надирадзе, Шоте Нариклешвили, Давиду Ксоврелишвили, Михаилу Самадашвили и многим другим", – отметил Давид Самхарадзе.
К сожалению, внизу у самого основания дерева образовалось огромное дупло более метра в глубину, куда можно даже зайти. Внутри я обнаружила четверых милых бездомных щенят.
© photo courtesy of Miranda OganezovaМиранда Оганезова в дупле с собачкой и щенятами в Телави
Миранда Оганезова в дупле с собачкой и щенятами в Телави - Sputnik Грузия, 1920, 18.11.2021
Миранда Оганезова в дупле с собачкой и щенятами в Телави
© photo courtesy of Miranda Oganezova
Давид Самхарадзе поясняет, что древесина была повреждена от молнии. "Раньше, еще с советских времен, основание забетонировали, что сыграло негативную роль. Несмотря на то, что четыре года назад бетон убрали, дерево сильно пострадало. В скором времени дупло будет очищено", - отмечает эксперт.
Для спасения платана сейчас следует провести ультразвуковую диагностику древесины, но у ассоциации нет возможности приобрести специальное оборудование. Поэтому Самхарадзе обращается к общественности, в частности к бизнесменам, с просьбой помочь купить необходимый аппарат, который понадобится в работе и с другими деревьями.

"Думаю, журналисты помогут нам донести наш призыв до населения, - надеется Самхарадзе. - В Грузии нет такого аппарата. Возможно, откликнутся бизнесмены. Таким образом мы сможем помочь и другим деревьям, например и дереву Акакия".

Сейчас платану нужно обеспечить освещение, обрезать сухие и неправильно растущие ветки, отнимающие питание, отмечает специалист.
"Четыре года назад ветки скрепили специальными проволоками. Но необходима специальная обработка древесины, которая поможет повысить ее стойкость против гниения и других разрушающих факторов. Так что сегодня крайне важно провести диагностику с помощью ультразвукового томографа и программного обеспечения", - говорит мужчина.
Местная жительница Тамара Грачева, проводящая экскурсии для туристов, напомнила нам, где именно в Телави проходили съемки "Мимино".
© Sputnik / Vladimir UmikashviliПлатан в Телави
Платан в Телави - Sputnik Грузия, 1920, 18.11.2021
Платан в Телави
© Sputnik / Vladimir Umikashvili
"Например, герой фильма в исполнении Вахтанга Кикабидзе мешок муки грузит рядом с памятником Ираклию. Затем милиционер останавливает его под телавским платаном", – говорит Грачева, которая 30 лет назад вышла замуж за грузина и приехала в Телави из родной Москвы.

Турист из Казахстана Максим не скрывает своего восторга: "Впечатление от увиденного – феерические. Много слышал об этом дереве и рад, что смог его увидеть. Потрясающая история, ему 900 лет! Такие деревья я видел лишь по Discovery".

Легендарное дерево Грузии, в свою очередь, безмолвно просит о помощи. По словам специалистов, оно может прожить еще не одно десятилетие. Но для этого платан надо лечить и обеспечить должным профессиональным уходом. А помочь в этом дереву могут свидетели всех его славных лет - люди.
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