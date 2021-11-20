https://sputnik-georgia.ru/20211120/dlya-grazhdan-gruzii-vaktsina-ot-grippa-budet-besplatnoy-262248024.html

Для некоторых граждан Грузии вакцина от гриппа будет бесплатной

Для некоторых граждан Грузии вакцина от гриппа будет бесплатной

Препарат против гриппа доступен в любой клинике, которая обычно проводит вакцинацию 20.11.2021, Sputnik Грузия

2021-11-20T18:02+0400

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грузия

грипп

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ТБИЛИСИ, 20 ноя — Sputnik. Граждане Грузии смогут бесплатно привиться вакциной от гриппа, приобретенной государством, сказал глава Национального центра контроля заболеваний и общественного здоровья Амиран Гамкрелидзе.Вакцинация от гриппа началась в стране с 8 октября. Вакцина была закуплена в компании Sanofi Pasteur. Первую партию препарата – 43 тысячи дозы – доставили в Грузию в конце сентября. Изначально бесплатно вакцину могли получить медперсонал, беременные женщины и пациенты на диализе.Он призвал всех сделать вакцину до 15 декабря.Вакцина сейчас доступна для следующих категорий граждан:Кроме того, бесплатная вакцина полагается военнослужащим международных миротворческих миссий, тем, кто несет обязательную военную службу, и персоналу, работающему в пенитенциарных учреждениях.Препарат против гриппа доступен в любой клинике, которая обычно проводит вакцинацию.Обычно сезон заболеваемости ОРВИ и гриппом в Грузии начинается в ноябре и достигает пика в декабре-январе. Эпидемиологи считают, что от уровня заболеваемости респираторными заболеваниями будет зависеть течение и тяжесть пятой волны коронавируса в стране.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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грузия, грипп