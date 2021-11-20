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Для некоторых граждан Грузии вакцина от гриппа будет бесплатной
Для некоторых граждан Грузии вакцина от гриппа будет бесплатной
Препарат против гриппа доступен в любой клинике, которая обычно проводит вакцинацию 20.11.2021, Sputnik Грузия
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грузия
грипп
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ТБИЛИСИ, 20 ноя — Sputnik. Граждане Грузии смогут бесплатно привиться вакциной от гриппа, приобретенной государством, сказал глава Национального центра контроля заболеваний и общественного здоровья Амиран Гамкрелидзе.Вакцинация от гриппа началась в стране с 8 октября. Вакцина была закуплена в компании Sanofi Pasteur. Первую партию препарата – 43 тысячи дозы – доставили в Грузию в конце сентября. Изначально бесплатно вакцину могли получить медперсонал, беременные женщины и пациенты на диализе.Он призвал всех сделать вакцину до 15 декабря.Вакцина сейчас доступна для следующих категорий граждан:Кроме того, бесплатная вакцина полагается военнослужащим международных миротворческих миссий, тем, кто несет обязательную военную службу, и персоналу, работающему в пенитенциарных учреждениях.Препарат против гриппа доступен в любой клинике, которая обычно проводит вакцинацию.Обычно сезон заболеваемости ОРВИ и гриппом в Грузии начинается в ноябре и достигает пика в декабре-январе. Эпидемиологи считают, что от уровня заболеваемости респираторными заболеваниями будет зависеть течение и тяжесть пятой волны коронавируса в стране.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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грузия, грипп

Для некоторых граждан Грузии вакцина от гриппа будет бесплатной

18:02 20.11.2021 (обновлено: 18:34 20.11.2021)
© photo: Sputnik / Igor Zarembo / Перейти в фотобанкВакцинация против гриппа в Калининграде
Вакцинация против гриппа в Калининграде - Sputnik Грузия, 1920, 20.11.2021
© photo: Sputnik / Igor Zarembo
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Препарат против гриппа доступен в любой клинике, которая обычно проводит вакцинацию
ТБИЛИСИ, 20 ноя — Sputnik. Граждане Грузии смогут бесплатно привиться вакциной от гриппа, приобретенной государством, сказал глава Национального центра контроля заболеваний и общественного здоровья Амиран Гамкрелидзе.
Вакцинация от гриппа началась в стране с 8 октября. Вакцина была закуплена в компании Sanofi Pasteur. Первую партию препарата – 43 тысячи дозы – доставили в Грузию в конце сентября. Изначально бесплатно вакцину могли получить медперсонал, беременные женщины и пациенты на диализе.
"В первую очередь, вакцина будет использована для риск-групп. Это пожилые люди, находящиеся на диализе, ВИЧ-инфицированные, больные гепатитом и так далее. Потом мы расширим программы", – сказал Гамкрелидзе.
Он призвал всех сделать вакцину до 15 декабря.
Вакцина сейчас доступна для следующих категорий граждан:
люди с диабетом;
находящиеся на диализе;
лица с гепатитом С (только получающие лечение);
люди с ВИЧ / СПИДом;
те, кому были пересажены органы, и больные муковисцидозом;
воспитанники детских домов и находящиеся в домах престарелых, а также их обслуживающий персонал;
беременные женщины;
лица старше 60 лет;
учителя общеобразовательных учреждений (школ);
сотрудники Национального центра контроля заболеваний и общественного здоровья;
медицинский персонал и те работники медицинских учреждений, которые имеют прямой контакт с пациентами;
персонал, работающий с птицами и работники животноводства / персонал ферм;
охотники;
работники дошкольных и образовательных учреждений.
Кроме того, бесплатная вакцина полагается военнослужащим международных миротворческих миссий, тем, кто несет обязательную военную службу, и персоналу, работающему в пенитенциарных учреждениях.
Препарат против гриппа доступен в любой клинике, которая обычно проводит вакцинацию.
Обычно сезон заболеваемости ОРВИ и гриппом в Грузии начинается в ноябре и достигает пика в декабре-январе. Эпидемиологи считают, что от уровня заболеваемости респираторными заболеваниями будет зависеть течение и тяжесть пятой волны коронавируса в стране.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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