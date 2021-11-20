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ДТП на западе Грузии унесло жизнь одного человека

ДТП на западе Грузии унесло жизнь одного человека

Пострадавших в аварии доставили в клинику, их состояние оценивается как стабильное 20.11.2021, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 20 ноя — Sputnik. Столкновение в лобовую двух легковых автомобилей в селе Читацкари Зугдидского района унесло жизнь одного человека, еще двое оказались в больнице, сообщает TV Formula.По предварительным данным, один из автомобилей выехал на встречную полосу и столкнулся с ехавшим там автомобилем.Пострадавших в аварии доставили в клинику, их состояние оценивается как стабильное.Причины аварии будут известны после экспертизы. МВД Грузии уже возбудило уголовное дело по статье "нарушение правил эксплуатации транспортного средства или правил движения".Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

происшествия, новости, грузия, дтп