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ДТП на западе Грузии унесло жизнь одного человека
ДТП на западе Грузии унесло жизнь одного человека
Пострадавших в аварии доставили в клинику, их состояние оценивается как стабильное 20.11.2021, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 20 ноя — Sputnik. Столкновение в лобовую двух легковых автомобилей в селе Читацкари Зугдидского района унесло жизнь одного человека, еще двое оказались в больнице, сообщает TV Formula.По предварительным данным, один из автомобилей выехал на встречную полосу и столкнулся с ехавшим там автомобилем.Пострадавших в аварии доставили в клинику, их состояние оценивается как стабильное.Причины аварии будут известны после экспертизы. МВД Грузии уже возбудило уголовное дело по статье "нарушение правил эксплуатации транспортного средства или правил движения".Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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происшествия, новости, грузия, дтп

ДТП на западе Грузии унесло жизнь одного человека

21:01 20.11.2021 (обновлено: 21:02 20.11.2021)
© photo: Sputnik / Alexander ImedashviliСкорая помощь 112
Скорая помощь 112 - Sputnik Грузия, 1920, 20.11.2021
© photo: Sputnik / Alexander Imedashvili
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Пострадавших в аварии доставили в клинику, их состояние оценивается как стабильное
ТБИЛИСИ, 20 ноя — Sputnik. Столкновение в лобовую двух легковых автомобилей в селе Читацкари Зугдидского района унесло жизнь одного человека, еще двое оказались в больнице, сообщает TV Formula.
По предварительным данным, один из автомобилей выехал на встречную полосу и столкнулся с ехавшим там автомобилем.
Пострадавших в аварии доставили в клинику, их состояние оценивается как стабильное.
Причины аварии будут известны после экспертизы. МВД Грузии уже возбудило уголовное дело по статье "нарушение правил эксплуатации транспортного средства или правил движения".
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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