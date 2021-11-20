https://sputnik-georgia.ru/20211120/epidemiolog-sistema-zdravookhraneniya-gruzii-rabotaet-na-grani-vozmozhnostey-262250604.html

Эпидемиолог: система здравоохранения Грузии работает на грани возможностей

Эпидемиолог: система здравоохранения Грузии работает на грани возможностей

Если число новых случаев будет ежедневно расти, понадобится мобилизация дополнительных коек, отметил специалист 20.11.2021, Sputnik Грузия

2021-11-20T20:04+0400

2021-11-20T20:04+0400

2021-11-20T20:07+0400

новости

грузия

коронавирус covid-19

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/09/1e/260031482_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_2ca6e63fee012feea792cfacc8cbed2b.jpg

ТБИЛИСИ, 20 ноя — Sputnik. Из-за напряженной ситуации с коронавирусом система здравоохранения Грузии работает на грани возможностей, заявил заместитель главы Национального центра контроля заболеваний и общественного здоровья Паата Имнадзе.В Грузии в сентябре началась пятая волна коронавируса. В среднем за сутки фиксируется 4-5 тысяч новых случаев и 70-80 смертей.По его словам, если число новых случаев будет ежедневно расти, понадобится мобилизация дополнительных коек.Предыдущая волна прошла летом этого года, ее пик пришелся на август. Она стала самой тяжелой для Грузии – в разы увеличилось число заразившихся, попавших в больницу и умерших. Максимальный показатель четвертой волны – 6 208 случаев – был зафиксирован 17 августа.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

новости, грузия, коронавирус covid-19