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Эпидемиолог: система здравоохранения Грузии работает на грани возможностей
Эпидемиолог: система здравоохранения Грузии работает на грани возможностей
Если число новых случаев будет ежедневно расти, понадобится мобилизация дополнительных коек, отметил специалист 20.11.2021, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 20 ноя — Sputnik. Из-за напряженной ситуации с коронавирусом система здравоохранения Грузии работает на грани возможностей, заявил заместитель главы Национального центра контроля заболеваний и общественного здоровья Паата Имнадзе.В Грузии в сентябре началась пятая волна коронавируса. В среднем за сутки фиксируется 4-5 тысяч новых случаев и 70-80 смертей.По его словам, если число новых случаев будет ежедневно расти, понадобится мобилизация дополнительных коек.Предыдущая волна прошла летом этого года, ее пик пришелся на август. Она стала самой тяжелой для Грузии – в разы увеличилось число заразившихся, попавших в больницу и умерших. Максимальный показатель четвертой волны – 6 208 случаев – был зафиксирован 17 августа.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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Эпидемиолог: система здравоохранения Грузии работает на грани возможностей

20:04 20.11.2021 (обновлено: 20:07 20.11.2021)
© AP Photo / Jae C. HongЭпидемия коронавируса - врач в больнице
Эпидемия коронавируса - врач в больнице - Sputnik Грузия, 1920, 20.11.2021
© AP Photo / Jae C. Hong
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Если число новых случаев будет ежедневно расти, понадобится мобилизация дополнительных коек, отметил специалист
ТБИЛИСИ, 20 ноя — Sputnik. Из-за напряженной ситуации с коронавирусом система здравоохранения Грузии работает на грани возможностей, заявил заместитель главы Национального центра контроля заболеваний и общественного здоровья Паата Имнадзе.
В Грузии в сентябре началась пятая волна коронавируса. В среднем за сутки фиксируется 4-5 тысяч новых случаев и 70-80 смертей.
"Эпидситуация в стране остается напряженной. К сожалению, у нас по четыре тысячи новых случаев в день, и есть вероятность роста этого показателя. Сегодня система здравоохранения работает на грани возможностей", - сказал Имнадзе.
По его словам, если число новых случаев будет ежедневно расти, понадобится мобилизация дополнительных коек.
Предыдущая волна прошла летом этого года, ее пик пришелся на август. Она стала самой тяжелой для Грузии – в разы увеличилось число заразившихся, попавших в больницу и умерших. Максимальный показатель четвертой волны – 6 208 случаев – был зафиксирован 17 августа.
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