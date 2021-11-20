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К чему приводят протесты - фото
К чему приводят протесты - фото
Последние недели ежедневных протестов в итоге вылились в передышку - Михаила Саакашвили перевели в Горийский военный госпиталь, а его сторонники пока что... 20.11.2021, Sputnik Грузия
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фотоленты
единое нацдвижение
акции протеста
новости грузии в фотографиях
возвращение и арест саакашвили
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Весь ноябрь, да и октябрь в Грузии не стихала волна протестов. После 8 ноября, когда Саакашвили перевели в Глданскую тюремную больницу, акции стали проходить в параллельном режиме сразу в нескольких локациях. Но теперь затишье, которое может быть временным, и неизвестно, сколько оно продлится.
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фотоленты, единое нацдвижение, акции протеста, новости грузии в фотографиях, возвращение и арест саакашвили, фото

К чему приводят протесты - фото

18:22 20.11.2021 (обновлено: 18:35 20.11.2021)
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Последние недели ежедневных протестов в итоге вылились в передышку - Михаила Саакашвили перевели в Горийский военный госпиталь, а его сторонники пока что отказались от продолжения уличных акций и голодовок. Вот только надолго ли?
Весь ноябрь, да и октябрь в Грузии не стихала волна протестов. После 8 ноября, когда Саакашвили перевели в Глданскую тюремную больницу, акции стали проходить в параллельном режиме сразу в нескольких локациях. Но теперь затишье, которое может быть временным, и неизвестно, сколько оно продлится.
© photo: Sputnik / Stringer

Чаще всего в последние дни оппозиция проводила шествия по проезжей части дорог, перекрывая автомобильное движение.

Чаще всего в последние дни оппозиция проводила шествия по проезжей части дорог, перекрывая автомобильное движение. - Sputnik Грузия
1/15
© photo: Sputnik / Stringer

Чаще всего в последние дни оппозиция проводила шествия по проезжей части дорог, перекрывая автомобильное движение.

© photo: Sputnik / Stringer

Несколько раз были организованы и автопробеги по центральным улицам грузинской столицы.

Несколько раз были организованы и автопробеги по центральным улицам грузинской столицы. - Sputnik Грузия
2/15
© photo: Sputnik / Stringer

Несколько раз были организованы и автопробеги по центральным улицам грузинской столицы.

© photo: Sputnik / Stringer

Впрочем, ежедневные протесты начались еще раньше, до перевода Саакашвили в Глданскую тюремную больницу 8 ноября. На фото - одна из акций у Руставской тюрьмы, где с октября находился Саакашвили, объявивший голодовку в знак протеста.

Впрочем, ежедневные протесты начались еще раньше, до перевода Саакашвили в Глданскую тюремную больницу 8 ноября. На фото - одна из акций у Руставской тюрьмы, где с октября находился Саакашвили, объявивший голодовку в знак протеста. - Sputnik Грузия
3/15
© photo: Sputnik / Stringer

Впрочем, ежедневные протесты начались еще раньше, до перевода Саакашвили в Глданскую тюремную больницу 8 ноября. На фото - одна из акций у Руставской тюрьмы, где с октября находился Саакашвили, объявивший голодовку в знак протеста.

© photo: Sputnik / Stringer

На акции их участники приходили как правило, подготовленными, держа в руках флаги Грузии или плакаты с лозунгами. Главным был "Свободу Мише!"

На акции их участники приходили как правило, подготовленными, держа в руках флаги Грузии или плакаты с лозунгами. Главным был &quot;Свободу Мише!&quot; - Sputnik Грузия
4/15
© photo: Sputnik / Stringer

На акции их участники приходили как правило, подготовленными, держа в руках флаги Грузии или плакаты с лозунгами. Главным был "Свободу Мише!"

© photo: Sputnik / Vladimir Umikashvili

Протесты проходили как в Тбилиси, так и в других городах Грузии, но в столице они были самыми масштабными.

Протесты проходили как в Тбилиси, так и в других городах Грузии, но в столице они были самыми масштабными. - Sputnik Грузия
5/15
© photo: Sputnik / Vladimir Umikashvili

Протесты проходили как в Тбилиси, так и в других городах Грузии, но в столице они были самыми масштабными.

© photo: Sputnik / Alexander Imedashvili

Активисты и сторонники оппозиции в ноябре также нередко стали прибегать к блокированию проезжей части дорог, чтобы привлечь внимание к своим протестам.

Активисты и сторонники оппозиции в ноябре также нередко стали прибегать к блокированию проезжей части дорог, чтобы привлечь внимание к своим протестам. - Sputnik Грузия
6/15
© photo: Sputnik / Alexander Imedashvili

Активисты и сторонники оппозиции в ноябре также нередко стали прибегать к блокированию проезжей части дорог, чтобы привлечь внимание к своим протестам.

© photo: Sputnik / Stringer

В акциях протеста вначале участвовали сторонники "Единого Нацдвижения", потом к ним присоединились лидеры и активисты ряда других оппозиционных партий.

В акциях протеста вначале участвовали сторонники &quot;Единого Нацдвижения&quot;, потом к ним присоединились лидеры и активисты ряда других оппозиционных партий. - Sputnik Грузия
7/15
© photo: Sputnik / Stringer

В акциях протеста вначале участвовали сторонники "Единого Нацдвижения", потом к ним присоединились лидеры и активисты ряда других оппозиционных партий.

© photo: Sputnik / Vladimir Umikashvili

У Руставской тюрьмы, где больше месяца содержался Саакашвили, оппозиция даже начала ставить палатки в знак протеста. Но после перевода Саакашвили в Глдани палатки убрали.

У Руставской тюрьмы, где больше месяца содержался Саакашвили, оппозиция даже начала ставить палатки в знак протеста. Но после перевода Саакашвили в Глдани палатки убрали. - Sputnik Грузия
8/15
© photo: Sputnik / Vladimir Umikashvili

У Руставской тюрьмы, где больше месяца содержался Саакашвили, оппозиция даже начала ставить палатки в знак протеста. Но после перевода Саакашвили в Глдани палатки убрали.

© photo: Sputnik / Stringer

Сторонники Саакашвили приходили на акции иногда целыми семьями и даже приводили с собой детей.

Сторонники Саакашвили приходили на акции иногда целыми семьями и даже приводили с собой детей. - Sputnik Грузия
9/15
© photo: Sputnik / Stringer

Сторонники Саакашвили приходили на акции иногда целыми семьями и даже приводили с собой детей.

© photo: Sputnik / Vladimir Umikashvili

Жители в центре Тбилиси нередко могли наблюдать такую картину. Но шумнее всего было, по традиции, у парламента Грузии.

Жители в центре Тбилиси нередко могли наблюдать такую картину. Но шумнее всего было, по традиции, у парламента Грузии. - Sputnik Грузия
10/15
© photo: Sputnik / Vladimir Umikashvili

Жители в центре Тбилиси нередко могли наблюдать такую картину. Но шумнее всего было, по традиции, у парламента Грузии.

© photo: Sputnik / Alexander Imedashvili

Хотя акции протеста в основном проходили мирно, инциденты все же имели место, полицией за неподчинение и нарушение общественного порядка были задержаны десятки человек. В основном наказанием для них избирали денежный штраф.

Хотя акции протеста в основном проходили мирно, инциденты все же имели место, полицией за неподчинение и нарушение общественного порядка были задержаны десятки человек. В основном наказанием для них избирали денежный штраф. - Sputnik Грузия
11/15
© photo: Sputnik / Alexander Imedashvili

Хотя акции протеста в основном проходили мирно, инциденты все же имели место, полицией за неподчинение и нарушение общественного порядка были задержаны десятки человек. В основном наказанием для них избирали денежный штраф.

© photo: Sputnik / Vladimir Umikashvili

В поддержку Саакашвили объявили голодовку также депутаты в парламенте и в сакребуло (городских советах) Рустави и Зугдиди.

В поддержку Саакашвили объявили голодовку также депутаты в парламенте и в сакребуло (городских советах) Рустави и Зугдиди. - Sputnik Грузия
12/15
© photo: Sputnik / Vladimir Umikashvili

В поддержку Саакашвили объявили голодовку также депутаты в парламенте и в сакребуло (городских советах) Рустави и Зугдиди.

© photo: Sputnik / Stringer

В Зугдиди голодающих представителей оппозиции вывела из зала заседаний сакребуло полиция.

В Зугдиди голодающих представителей оппозиции вывела из зала заседаний сакребуло полиция. - Sputnik Грузия
13/15
© photo: Sputnik / Stringer

В Зугдиди голодающих представителей оппозиции вывела из зала заседаний сакребуло полиция.

© photo: Sputnik / Vladimir Umikashvili

Последняя крупная акция у парламента Грузии и шествие по проспекту Руставели состоялись 19 ноября. Как только стало известно о переводе Саакашвили в госпиталь в Гори, оппозиция временно прекратила свои выступления.

Последняя крупная акция у парламента Грузии и шествие по проспекту Руставели состоялись 19 ноября. Как только стало известно о переводе Саакашвили в госпиталь в Гори, оппозиция временно прекратила свои выступления. - Sputnik Грузия
14/15
© photo: Sputnik / Vladimir Umikashvili

Последняя крупная акция у парламента Грузии и шествие по проспекту Руставели состоялись 19 ноября. Как только стало известно о переводе Саакашвили в госпиталь в Гори, оппозиция временно прекратила свои выступления.

© photo: Sputnik / Vladimir Umikashvili

Но полтора месяца постоянных протестов надолго всем запомнятся.

Но полтора месяца постоянных протестов надолго всем запомнятся. - Sputnik Грузия
15/15
© photo: Sputnik / Vladimir Umikashvili

Но полтора месяца постоянных протестов надолго всем запомнятся.

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