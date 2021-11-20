К чему приводят протесты - фото
Чаще всего в последние дни оппозиция проводила шествия по проезжей части дорог, перекрывая автомобильное движение.
Чаще всего в последние дни оппозиция проводила шествия по проезжей части дорог, перекрывая автомобильное движение.
Несколько раз были организованы и автопробеги по центральным улицам грузинской столицы.
Несколько раз были организованы и автопробеги по центральным улицам грузинской столицы.
Впрочем, ежедневные протесты начались еще раньше, до перевода Саакашвили в Глданскую тюремную больницу 8 ноября. На фото - одна из акций у Руставской тюрьмы, где с октября находился Саакашвили, объявивший голодовку в знак протеста.
Впрочем, ежедневные протесты начались еще раньше, до перевода Саакашвили в Глданскую тюремную больницу 8 ноября. На фото - одна из акций у Руставской тюрьмы, где с октября находился Саакашвили, объявивший голодовку в знак протеста.
На акции их участники приходили как правило, подготовленными, держа в руках флаги Грузии или плакаты с лозунгами. Главным был "Свободу Мише!"
На акции их участники приходили как правило, подготовленными, держа в руках флаги Грузии или плакаты с лозунгами. Главным был "Свободу Мише!"
Протесты проходили как в Тбилиси, так и в других городах Грузии, но в столице они были самыми масштабными.
Протесты проходили как в Тбилиси, так и в других городах Грузии, но в столице они были самыми масштабными.
Активисты и сторонники оппозиции в ноябре также нередко стали прибегать к блокированию проезжей части дорог, чтобы привлечь внимание к своим протестам.
Активисты и сторонники оппозиции в ноябре также нередко стали прибегать к блокированию проезжей части дорог, чтобы привлечь внимание к своим протестам.
В акциях протеста вначале участвовали сторонники "Единого Нацдвижения", потом к ним присоединились лидеры и активисты ряда других оппозиционных партий.
В акциях протеста вначале участвовали сторонники "Единого Нацдвижения", потом к ним присоединились лидеры и активисты ряда других оппозиционных партий.
У Руставской тюрьмы, где больше месяца содержался Саакашвили, оппозиция даже начала ставить палатки в знак протеста. Но после перевода Саакашвили в Глдани палатки убрали.
У Руставской тюрьмы, где больше месяца содержался Саакашвили, оппозиция даже начала ставить палатки в знак протеста. Но после перевода Саакашвили в Глдани палатки убрали.
Сторонники Саакашвили приходили на акции иногда целыми семьями и даже приводили с собой детей.
Сторонники Саакашвили приходили на акции иногда целыми семьями и даже приводили с собой детей.
Жители в центре Тбилиси нередко могли наблюдать такую картину. Но шумнее всего было, по традиции, у парламента Грузии.
Жители в центре Тбилиси нередко могли наблюдать такую картину. Но шумнее всего было, по традиции, у парламента Грузии.
Хотя акции протеста в основном проходили мирно, инциденты все же имели место, полицией за неподчинение и нарушение общественного порядка были задержаны десятки человек. В основном наказанием для них избирали денежный штраф.
Хотя акции протеста в основном проходили мирно, инциденты все же имели место, полицией за неподчинение и нарушение общественного порядка были задержаны десятки человек. В основном наказанием для них избирали денежный штраф.
В поддержку Саакашвили объявили голодовку также депутаты в парламенте и в сакребуло (городских советах) Рустави и Зугдиди.
В поддержку Саакашвили объявили голодовку также депутаты в парламенте и в сакребуло (городских советах) Рустави и Зугдиди.
В Зугдиди голодающих представителей оппозиции вывела из зала заседаний сакребуло полиция.
В Зугдиди голодающих представителей оппозиции вывела из зала заседаний сакребуло полиция.
Последняя крупная акция у парламента Грузии и шествие по проспекту Руставели состоялись 19 ноября. Как только стало известно о переводе Саакашвили в госпиталь в Гори, оппозиция временно прекратила свои выступления.
Последняя крупная акция у парламента Грузии и шествие по проспекту Руставели состоялись 19 ноября. Как только стало известно о переводе Саакашвили в госпиталь в Гори, оппозиция временно прекратила свои выступления.
Но полтора месяца постоянных протестов надолго всем запомнятся.
Но полтора месяца постоянных протестов надолго всем запомнятся.