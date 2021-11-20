https://sputnik-georgia.ru/20211120/k-chemu-privodyat-protesty---foto-262247630.html

К чему приводят протесты - фото

К чему приводят протесты - фото

Последние недели ежедневных протестов в итоге вылились в передышку - Михаила Саакашвили перевели в Горийский военный госпиталь, а его сторонники пока что... 20.11.2021, Sputnik Грузия

2021-11-20T18:22+0400

2021-11-20T18:22+0400

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фотоленты

единое нацдвижение

акции протеста

новости грузии в фотографиях

возвращение и арест саакашвили

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Весь ноябрь, да и октябрь в Грузии не стихала волна протестов. После 8 ноября, когда Саакашвили перевели в Глданскую тюремную больницу, акции стали проходить в параллельном режиме сразу в нескольких локациях. Но теперь затишье, которое может быть временным, и неизвестно, сколько оно продлится.

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2021

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

фотоленты, единое нацдвижение, акции протеста, новости грузии в фотографиях, возвращение и арест саакашвили, фото