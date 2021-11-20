https://sputnik-georgia.ru/20211120/kovid-statistika-gruzii-dannye-o-koronaviruse-za-poslednie-sutki-262244116.html

Ковид-статистика Грузии: данные о коронавирусе за последние сутки

Ковид-статистика Грузии: данные о коронавирусе за последние сутки

На данный момент в Грузии состояние 1 630 пациентов тяжелое, из них 382 подключены к аппарату искусственной вентиляции легких 20.11.2021, Sputnik Грузия

2021-11-20T14:01+0400

2021-11-20T14:01+0400

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ТБИЛИСИ, 20 ноя — Sputnik. За последние сутки в Грузии выявлено 4 318 новых случаев инфицирования коронавирусом, сообщает пресс-служба правительства.Всего в Грузии зафиксировано 808 889 случаев заболевания коронавирусом.За последние сутки в Грузии от коронавируса выздоровели 2 457 человек, с начала пандемии побороть инфекцию сумели 743 927 пациентов.Из-за осложнений, вызванных коронавирусом, за сутки скончались 70 пациентов, а с начала пандемии – 11 422.В Тбилиси за последние 24 часа зафиксировано 1 663 случая заболевания коронавирусом.В остальных регионах ситуация выглядит следующим образомНа данный момент в Грузии 53 514 активных случаев заболевания, из них 6 471 нуждается в стационарном лечении. Состояние 1 630 пациентов тяжелое, из них 382 подключены к аппарату искусственной вентиляции легких. 1 173 пациента помещены в ковид-гостиницы. 45 870 инфицированных проходят курс лечения на дому.В карантинных пространствах остаются 48 человек, в самоизоляции – 45 880.В Грузии за последние сутки сделано 52 962 теста на коронавирус: 32 513 – на антиген, 20 449 – ПЦР-тестов.Доля инфицированных в общем числе протестированных, по данным на 19 ноября, составляет 8,15%, за две недели – 9,39%, за семь дней – 9,00%.Первый случай коронавируса в Грузии выявили 26 февраля 2020 года.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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