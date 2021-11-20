https://sputnik-georgia.ru/20211120/lokomotiv---akhmat-prognoz-na-match-chempionata-rossii-po-futbolu-262237214.html

"Локомотив" - "Ахмат": прогноз на матч чемпионата России по футболу

"Локомотив" - "Ахмат": прогноз на матч чемпионата России по футболу

Спортивный обозреватель Sputnik Грузия делает прогноз на предстоящий матч чемпионата России по футболу между клубами "Локомотив" и "Ахмат" 20.11.2021, Sputnik Грузия

2021-11-20T09:36+0400

2021-11-20T09:36+0400

2021-11-20T09:36+0400

футбол

фк "локомотив"

чемпионат россии по футболу

прогнозы результатов футбольных матчей

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0a/0f/260597708_0:0:3247:1827_1920x0_80_0_0_4264f3b2e5e342a68c57866b63b6a1b4.jpg

На предстоящей неделе "Локомотиву" предстоит сыграть с "Лацио" в V туре группового этапа Лиги Европы УЕФА. Матч пройдет в Москве и для "железнодорожников" станет последним шансом включиться в борьбу за выход в плей-офф турнира. До этого подопечные Маркуса Гисдоля примут на своем поле "Ахмат" в рамках РПЛ.Мы не можем знать, какие приоритеты у руководства "Локомотива" - сосредоточиться исключительно на внутреннем первенстве, где "железнодорожники" идут на четвертом месте. Или же попытаться ухватить журавля и побороться за выход в весеннюю часть еврокубков. Станут ли москвичи экономить силы в игре против "Ахмата" или сыграют в привычном для себя стиле?В РПЛ "Локо" не проигрывает уже четыре матча подряд – две победы и две ничьи. При этом во всех встречах прошла ставка "обе забьют". Стоит также отметить, что вариант с обменом голами был зафиксирован в 11 матчах из 14 с участием "Локомотива" в нынешнем чемпионате."Ахмат" и "Сочи" остаются единственными клубами РПЛ, которые в нынешнем сезоне еще не играли вничью. Удивительно "немиролюбивые" команды. К матчу против "Локо" грозненцы подходят после двух побед и одного поражения. Но все эти игры подопечные Андрея Талалаева провели с клубами, располагающимися ниже в турнирной таблице. Сейчас у команды соперник совсем иного калибра.Букмекеры считают хозяев фаворитом встречи. Победа "Локомотива" оценивается коэффициентом 2,06 (против 3,95 у "Ахмата").Казалось бы – "Локомотив" должен достаточно легко брать три очка в этом матче. Но не все так просто. Во-первых, у москвичей переполнен лазарет, к давно травмированным Магкевву, Миранчуку, Тикнизяну присоединились Бека Бека, Жемалетдинов. А, во-вторых, в прошлом сезоне "Локо" не сумел обыграть "Ахмат" - дома уступили 2:3, а на выезде сыграли вничью 0:0.Уверен, "Ахмат" и на сей раз даст бой. И если "Локомотив" сумеет победить, то не больше, чем с разницей в один мяч. При этом я совершенно не удивлюсь, если грозненцы, наконец, поделят очки с соперником.Ставка: победа "Локомотива" в один мяч или ничья за 1,76.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

футбол, фк "локомотив", чемпионат россии по футболу, прогнозы результатов футбольных матчей