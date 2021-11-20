https://sputnik-georgia.ru/20211120/minfin-gruzii-nachal-peregovory-s-mvf-po-novoy-programme-dlya-strany-262248899.html

Минфин Грузии начал переговоры с МВФ по новой программе для страны

Минфин Грузии начал переговоры с МВФ по новой программе для страны

Одним из направлений новой программы может стать реформа рынка капитала госпредприятий и новшества в налоговом администрировании 20.11.2021, Sputnik Грузия

2021-11-20T18:31+0400

2021-11-20T18:31+0400

2021-11-20T18:54+0400

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министерство финансов грузии

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ТБИЛИСИ, 20 ноя — Sputnik. Министр финансов Грузии Лаша Хуцишвили обсудил будущую программу МВФ для страны с руководителем миссии Международного валютного фонда Джеймсом Джони, говорится в сообщении ведомства на странице в соцсети Facebook.Трехлетняя программа, направленная на поддержку экономических реформ в Грузии, которую МВФ утвердил в апреле 2017 года, завершилась в 2021 году. Общие выплаты в рамках программы составили 687 миллионов долларов.Оценивая ситуацию в экономике Грузии при подведении итогов прошлой программы, МВФ отметил, что после успешного прохождения второй волны COVID-19 и начала вакцинации Грузия находится на потенциальном разворотном этапе в преодолении последствий пандемии. Фонд считает, что следующими шагами должны стать решительный контроль над COVID-19, обеспечение восстановления и поддержание дисциплины макроэкономической политики в сложных условиях. При этом, согласно базовому сценарию, сильное восстановление экономики ожидается во втором квартале 2021 года, в результате чего ее рост составит 3,5% за год.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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экономика, новости, грузия, министерство финансов грузии