https://sputnik-georgia.ru/20211120/nash-tanets-s-mashey-zavershen-nikita-efremov-rasstalsya-s-ivakovoy-262140433.html

"Наш танец с Машей завершен" Никита Ефремов расстался с Иваковой

"Наш танец с Машей завершен" Никита Ефремов расстался с Иваковой

Отношения молодых людей казались такими гармоничными, но видно, что-то пошло не так 20.11.2021, Sputnik Грузия

2021-11-20T12:12+0400

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ТБИЛИСИ, 20 ноя — Sputnik. Российский актер театра и кино Никита Ефремов сообщил о расставании со своей возлюбленной Марией Иваковой.33-летний актер и 35-летняя телеведущая были вместе чуть больше двух лет. Впервые об их романтической связи заговорили после свадьбы Регины Тодоренко и Влада Топалова, куда Никита и Мария были приглашены как пара. Вскоре они сами подтвердили свои отношения."Наш танец с Машей завершен. Завершен с трепетом и любовью к пройденному пути.Благодарю!" - написал Ефремов в Instagram.То, что молодые расстались на хорошей ноте, подтвердила и сама Маша. "Мы с Никитой расстались. Расстались с большой любовью и уважением друг к другу, - написала Ивакова в Инстаграм. - Знаю, как тепло вы относились к нашей паре, но комментировать причины и подробности никто из нас не собирается, это очень личное и хрупкое и касается только нас двоих".По словам уже бывшей девушки Ефремова, они продолжают дружить и поддерживать друг друга. При этом между ними нет никаких скандалов, разделов имущества и другой пищи для желтой прессы, отметила Ивакова. Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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светская хроника, российский шоу-бизнес, никита ефремов