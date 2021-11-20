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"Наш танец с Машей завершен" Никита Ефремов расстался с Иваковой
© photo: Sputnik / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАктер Никита Ефремов и Мария Ивакова. Премия "Женщина года — 2019" по версии журнала Glamour
© photo: Sputnik / Екатерина Чеснокова/
Отношения молодых людей казались такими гармоничными, но видно, что-то пошло не так
ТБИЛИСИ, 20 ноя — Sputnik. Российский актер театра и кино Никита Ефремов сообщил о расставании со своей возлюбленной Марией Иваковой.
33-летний актер и 35-летняя телеведущая были вместе чуть больше двух лет. Впервые об их романтической связи заговорили после свадьбы Регины Тодоренко и Влада Топалова, куда Никита и Мария были приглашены как пара. Вскоре они сами подтвердили свои отношения.
"Наш танец с Машей завершен. Завершен с трепетом и любовью к пройденному пути.
Благодарю!" - написал Ефремов в Instagram.
Благодарю!" - написал Ефремов в Instagram.
То, что молодые расстались на хорошей ноте, подтвердила и сама Маша. "Мы с Никитой расстались. Расстались с большой любовью и уважением друг к другу, - написала Ивакова в Инстаграм. - Знаю, как тепло вы относились к нашей паре, но комментировать причины и подробности никто из нас не собирается, это очень личное и хрупкое и касается только нас двоих".
По словам уже бывшей девушки Ефремова, они продолжают дружить и поддерживать друг друга. При этом между ними нет никаких скандалов, разделов имущества и другой пищи для желтой прессы, отметила Ивакова.
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