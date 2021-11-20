https://sputnik-georgia.ru/20211120/ne-dat-sblizitsya-rossii-i-germanii-rar-rasskazal-kto-meshaet-severnomu-potoku2-262251597.html

Не дать сблизиться России и Германии: Рар рассказал, кто мешает "Северному потоку–2"

Не дать сблизиться России и Германии: Рар рассказал, кто мешает "Северному потоку–2"

В интервью Sputnik на русском немецкий политолог Александр Рар рассказал, что более 50% потребляемого в Европе газа поставляется из России и последние годы... 20.11.2021, Sputnik Грузия

2021-11-20T20:50+0400

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2021-11-20T20:50+0400

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строительство газопровода "северный поток – 2"

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На этом фоне многие страны, которые ранее зарабатывали на транзите и считали себя монополистами, пытаются помешать запуску "Северного потока – 2". Однако проект уже невозможно остановить, уверен Александр Рар. Даже формальный допуск украинских компаний к сертификации газопровода ничего не значит, потому что у них не будет никакого права голоса. Политолог также отметил, что небольшую роль в затягивании ввода в эксплуатацию "Северного потока – 2" играют США, которые изо всех сил стараются не допустить сближения России и Германии и до сих пор пытаются вставлять палки в колеса уже состоявшемуся проекту. Впрочем, запуск газопровода – всего лишь вопрос времени, считает Александр Рар.

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2021

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

россия, видео, мультимедиа, северный поток-2, строительство газопровода "северный поток – 2", видео