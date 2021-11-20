https://sputnik-georgia.ru/20211120/ne-dat-sblizitsya-rossii-i-germanii-rar-rasskazal-kto-meshaet-severnomu-potoku2-262251597.html
Не дать сблизиться России и Германии: Рар рассказал, кто мешает "Северному потоку–2"
Не дать сблизиться России и Германии: Рар рассказал, кто мешает "Северному потоку–2"
В интервью Sputnik на русском немецкий политолог Александр Рар рассказал, что более 50% потребляемого в Европе газа поставляется из России и последние годы... 20.11.2021, Sputnik Грузия
2021-11-20T20:50+0400
2021-11-20T20:50+0400
2021-11-20T20:50+0400
россия
видео
мультимедиа
северный поток-2
строительство газопровода "северный поток – 2"
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0b/14/262251552_36:0:2630:1459_1920x0_80_0_0_d3adfbfb3b530fd0e14378679ea62cb3.png
На этом фоне многие страны, которые ранее зарабатывали на транзите и считали себя монополистами, пытаются помешать запуску "Северного потока – 2". Однако проект уже невозможно остановить, уверен Александр Рар. Даже формальный допуск украинских компаний к сертификации газопровода ничего не значит, потому что у них не будет никакого права голоса. Политолог также отметил, что небольшую роль в затягивании ввода в эксплуатацию "Северного потока – 2" играют США, которые изо всех сил стараются не допустить сближения России и Германии и до сих пор пытаются вставлять палки в колеса уже состоявшемуся проекту. Впрочем, запуск газопровода – всего лишь вопрос времени, считает Александр Рар.
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0b/14/262251552_360:0:2305:1459_1920x0_80_0_0_4925aed383b30c5a13a75e34533eae0d.png
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
россия, видео, мультимедиа, северный поток-2, строительство газопровода "северный поток – 2", видео
Не дать сблизиться России и Германии: Рар рассказал, кто мешает "Северному потоку–2"
В интервью Sputnik на русском немецкий политолог Александр Рар рассказал, что более 50% потребляемого в Европе газа поставляется из России и последние годы доля российского газа на европейском рынке только растет
На этом фоне многие страны, которые ранее зарабатывали на транзите и считали себя монополистами, пытаются помешать запуску "Северного потока – 2". Однако проект уже невозможно остановить, уверен Александр Рар.
Даже формальный допуск украинских компаний к сертификации газопровода ничего не значит, потому что у них не будет никакого права голоса. Политолог также отметил, что небольшую роль в затягивании ввода в эксплуатацию "Северного потока – 2" играют США, которые изо всех сил стараются не допустить сближения России и Германии и до сих пор пытаются вставлять палки в колеса уже состоявшемуся проекту.
Впрочем, запуск газопровода – всего лишь вопрос времени, считает Александр Рар.