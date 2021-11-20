https://sputnik-georgia.ru/20211120/nesovershennoletniy-pogib-v-rezultate-dtp-v-khulo-262243988.html

Несовершеннолетний погиб в результате ДТП в Аджарии

Несовершеннолетний погиб в результате ДТП в Аджарии

Троих пострадавших молодых людей доставили в клиники Батуми и Хуло 20.11.2021, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 20 ноя — Sputnik. Один несовершеннолетний погиб, трое пострадали в результате падения автомобиля в овраг на юго-западе Грузии, в Аджарии.Несовершеннолетний погиб на месте. Троих пострадавших молодых людей доставили в клиники Батуми и Хуло.По словам местных жителей, инцидент произошел поздно ночью.На месте происшествия присутствовали правоохранители. МВД ведет расследование по статье "нарушение правил безопасности дорожного движения или правил эксплуатации, повлекшее гибель людей".Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

происшествия, новости, грузия, мвд грузии, дтп, хуло