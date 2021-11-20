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Несовершеннолетний погиб в результате ДТП в Аджарии
Несовершеннолетний погиб в результате ДТП в Аджарии
Троих пострадавших молодых людей доставили в клиники Батуми и Хуло 20.11.2021, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 20 ноя — Sputnik. Один несовершеннолетний погиб, трое пострадали в результате падения автомобиля в овраг на юго-западе Грузии, в Аджарии.Несовершеннолетний погиб на месте. Троих пострадавших молодых людей доставили в клиники Батуми и Хуло.По словам местных жителей, инцидент произошел поздно ночью.На месте происшествия присутствовали правоохранители. МВД ведет расследование по статье "нарушение правил безопасности дорожного движения или правил эксплуатации, повлекшее гибель людей".Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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происшествия, новости, грузия, мвд грузии, дтп, хуло

Несовершеннолетний погиб в результате ДТП в Аджарии

13:30 20.11.2021 (обновлено: 13:46 20.11.2021)
© photo: Sputnik / Alexander ImedashviliСкорая помощь 112
Скорая помощь 112 - Sputnik Грузия, 1920, 20.11.2021
© photo: Sputnik / Alexander Imedashvili
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Троих пострадавших молодых людей доставили в клиники Батуми и Хуло
ТБИЛИСИ, 20 ноя — Sputnik. Один несовершеннолетний погиб, трое пострадали в результате падения автомобиля в овраг на юго-западе Грузии, в Аджарии.
Несовершеннолетний погиб на месте. Троих пострадавших молодых людей доставили в клиники Батуми и Хуло.
По словам местных жителей, инцидент произошел поздно ночью.
На месте происшествия присутствовали правоохранители. МВД ведет расследование по статье "нарушение правил безопасности дорожного движения или правил эксплуатации, повлекшее гибель людей".
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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