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Несовершеннолетний погиб в результате ДТП в Аджарии
Несовершеннолетний погиб в результате ДТП в Аджарии
Троих пострадавших молодых людей доставили в клиники Батуми и Хуло 20.11.2021, Sputnik Грузия
2021-11-20T13:30+0400
2021-11-20T13:30+0400
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ТБИЛИСИ, 20 ноя — Sputnik. Один несовершеннолетний погиб, трое пострадали в результате падения автомобиля в овраг на юго-западе Грузии, в Аджарии.Несовершеннолетний погиб на месте. Троих пострадавших молодых людей доставили в клиники Батуми и Хуло.По словам местных жителей, инцидент произошел поздно ночью.На месте происшествия присутствовали правоохранители. МВД ведет расследование по статье "нарушение правил безопасности дорожного движения или правил эксплуатации, повлекшее гибель людей".Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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происшествия, новости, грузия, мвд грузии, дтп, хуло
Несовершеннолетний погиб в результате ДТП в Аджарии
13:30 20.11.2021 (обновлено: 13:46 20.11.2021)
Троих пострадавших молодых людей доставили в клиники Батуми и Хуло
ТБИЛИСИ, 20 ноя — Sputnik. Один несовершеннолетний погиб, трое пострадали в результате падения автомобиля в овраг на юго-западе Грузии, в Аджарии.
Несовершеннолетний погиб на месте. Троих пострадавших молодых людей доставили в клиники Батуми и Хуло.
По словам местных жителей, инцидент произошел поздно ночью.
На месте происшествия присутствовали правоохранители. МВД ведет расследование по статье "нарушение правил безопасности дорожного движения или правил эксплуатации, повлекшее гибель людей".
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