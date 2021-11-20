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"Ростов" – "Уфа": прогноз на матч чемпионата России по футболу
"Ростов" – "Уфа": прогноз на матч чемпионата России по футболу
Воскресная программа XV тура чемпионата России по футболу откроется матчем между "Ростовом" и "Уфой". Команды соседствуют в турнирной таблице и находятся... 20.11.2021, Sputnik Грузия
2021-11-20T20:34+0400
2021-11-20T20:47+0400
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Провалив старт сезона, "Ростов", кажется, начинает приходить в себя. В пяти последних матчах подопечные Виталия Кафанова уступили лишь один раз – "Сочи" (2:3). За это время ростовчане одержали три победы и поделили на выезде очки со "Спартаком" (1:1).К предстоящей игре против "Уфы" ростовчане подходят в отличном настроении. До паузы на игры национальных сборных "Ростов" у себя дома не оставил камня на камне от "Рубина", победив 5:1. Вообще, стоит отметить, что в вышеупомянутых пяти матчах южане забили в ворота соперников 14 мячей, то есть почти три гола за игру. Результативность, достойная лидеров.Что касается "Уфы", то команда из Башкирии приедет в Ростов, имея серию в четыре матча без поражений. Правда, обыграть "горожане" смогли только "Ахмат" (1:0). Остальные три встречи завершились вничью. "Уфа", кстати, входит в четверку команд, чаще других играющих вничью. За XIV туров набралось пять таких матчей.В предстоящей игре букмекеры отдают предпочтение "Ростову". На победу хозяев предлагается коэффициент 1,87 (против 4,8 у гостей). Учитывая последние результаты, данное предложение выглядит вполне логичным.Однако хотелось бы обратить внимание на тот факт, что четырежды из последних пяти очных противостояний победителем выходила "Уфа". При этом лишь раз матч получился верховым.В последнее время башкирская команда очень неплохо действует в обороне – за пять матчей только два пропущенных гола. Как мне кажется, с "Ростовом" гости также сделают основной акцент на оборону. "Горожанам" гораздо важнее не проиграть, чем обязательно увезти три очка из Ростова. Предположу, что в предстоящей игре обилия голов мы с вами не увидим.Ставка: в матче будет забито меньше 2.5 голов за 1,75.
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спорт, футбол, прогноз на футбольный матч, клуб "ростов", чемпионат россии по футболу, клуб "уфа", прогнозы результатов футбольных матчей

"Ростов" – "Уфа": прогноз на матч чемпионата России по футболу

20:34 20.11.2021 (обновлено: 20:47 20.11.2021)
© photo: Sputnik / Сергей Пивоваров / Перейти в фотобанкФутбол. РПЛ. Матч "Ростов" – "Динамо"
Футбол. РПЛ. Матч Ростов – Динамо - Sputnik Грузия, 1920, 20.11.2021
© photo: Sputnik / Сергей Пивоваров
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Воскресная программа XV тура чемпионата России по футболу откроется матчем между "Ростовом" и "Уфой". Команды соседствуют в турнирной таблице и находятся непосредственно над зоной стыковых матчей
Провалив старт сезона, "Ростов", кажется, начинает приходить в себя. В пяти последних матчах подопечные Виталия Кафанова уступили лишь один раз – "Сочи" (2:3). За это время ростовчане одержали три победы и поделили на выезде очки со "Спартаком" (1:1).
К предстоящей игре против "Уфы" ростовчане подходят в отличном настроении. До паузы на игры национальных сборных "Ростов" у себя дома не оставил камня на камне от "Рубина", победив 5:1. Вообще, стоит отметить, что в вышеупомянутых пяти матчах южане забили в ворота соперников 14 мячей, то есть почти три гола за игру. Результативность, достойная лидеров.
Что касается "Уфы", то команда из Башкирии приедет в Ростов, имея серию в четыре матча без поражений. Правда, обыграть "горожане" смогли только "Ахмат" (1:0). Остальные три встречи завершились вничью. "Уфа", кстати, входит в четверку команд, чаще других играющих вничью. За XIV туров набралось пять таких матчей.
© photo: Sputnik / Ramil Sitdikov / Перейти в фотобанкИгрок ФК "Уфа" Джемал Табидзе
Игрок ФК Уфа Джемал Табидзе - Sputnik Грузия, 1920, 20.11.2021
Игрок ФК "Уфа" Джемал Табидзе
© photo: Sputnik / Ramil Sitdikov
/
Перейти в фотобанк
В предстоящей игре букмекеры отдают предпочтение "Ростову". На победу хозяев предлагается коэффициент 1,87 (против 4,8 у гостей). Учитывая последние результаты, данное предложение выглядит вполне логичным.
Однако хотелось бы обратить внимание на тот факт, что четырежды из последних пяти очных противостояний победителем выходила "Уфа". При этом лишь раз матч получился верховым.
В последнее время башкирская команда очень неплохо действует в обороне – за пять матчей только два пропущенных гола. Как мне кажется, с "Ростовом" гости также сделают основной акцент на оборону. "Горожанам" гораздо важнее не проиграть, чем обязательно увезти три очка из Ростова. Предположу, что в предстоящей игре обилия голов мы с вами не увидим.
Ставка: в матче будет забито меньше 2.5 голов за 1,75.
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