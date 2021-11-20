https://sputnik-georgia.ru/20211120/saakashvili-nachal-prinimat-pischu-po-propisannoy-skheme-rasskazali-vrachi-262252108.html
Саакашвили начал принимать пищу по прописанной схеме, рассказали врачи
Саакашвили начал принимать пищу по прописанной схеме, рассказали врачи
У экс-президента продолжаются головные боли и есть определенные проблемы со здоровьем 20.11.2021, Sputnik Грузия
2021-11-20T21:22+0400
2021-11-20T21:22+0400
2021-11-20T21:40+0400
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ТБИЛИСИ, 20 ноя — Sputnik. Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили начал принимать пищу по прописанной схеме, заявила член государственного консилиума Нино Шарашенидзе.Консилиум, созданный по заданию премьер-министра Ираклия Гарибашвили, впервые посетил Саакашвили в Горийском госпитале, куда его перевели в ночь на субботу.Она отметила, что Саакашвили уже осмотрел врач-нутрициолог и гастроэнтеролог."Мы разработали план на будущий день и новую тактику курса лечения и питания", - добавила врач.По ее словам, у Саакашвили продолжаются головные боли и есть определенные проблемы со здоровьем.Невролог Александр Цискаридзе, в свою очередь, отметил, что неврологический статус Саакашвили по сравнению со вчерашним днем улучшился, но проблемы остаются.В данный момент врачи консилиума собираются подготовить письменное заключение.Саакашвили прекратил голодовку, которая длилась 50 дней, сразу после перевода из тюремной клиники в Горийский военный госпиталь в ночь на субботу. В данный момент он находится в отделении интенсивной терапии.После завершения процесса лечения его вернут в Руставскую тюрьму, где он продолжит отбывать приговор по двум уголовным делам в виде лишения свободы на 6 лет. Отсчет срока идет с момента его задержания 1 октября этого года.Не исключено, что срок заключения экс-президента вырастет. В данный момент против него в суде рассматривается три дела, максимальный срок по одному из них составляет 9 лет.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
новости, грузия, михаил саакашвили, возвращение и арест саакашвили
Саакашвили начал принимать пищу по прописанной схеме, рассказали врачи
21:22 20.11.2021 (обновлено: 21:40 20.11.2021)
У экс-президента продолжаются головные боли и есть определенные проблемы со здоровьем
ТБИЛИСИ, 20 ноя — Sputnik. Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили начал принимать пищу по прописанной схеме, заявила член государственного консилиума Нино Шарашенидзе.
Консилиум, созданный по заданию премьер-министра Ираклия Гарибашвили, впервые посетил Саакашвили в Горийском госпитале, куда его перевели в ночь на субботу.
"Мы ознакомились с лабораторными исследованиями, оценили терапевтический статус, определили будущие лабораторные исследования, разработали схему лечения и выбрали медикаменты", - сказала Шарашенидзе.
Она отметила, что Саакашвили уже осмотрел врач-нутрициолог и гастроэнтеролог.
"Мы разработали план на будущий день и новую тактику курса лечения и питания", - добавила врач.
По ее словам, у Саакашвили продолжаются головные боли и есть определенные проблемы со здоровьем.
Невролог Александр Цискаридзе, в свою очередь, отметил, что неврологический статус Саакашвили по сравнению со вчерашним днем улучшился, но проблемы остаются.
"Мы надеемся, что на фоне адекватного лечения состояние не ухудшится. Пока мы не должны расслабляться. Мы надеемся, что на фоне постоянного наблюдения осложнений можно будет избежать", - сказал Цискаридзе.
В данный момент врачи консилиума собираются подготовить письменное заключение.
Саакашвили прекратил голодовку, которая длилась 50 дней, сразу после перевода из тюремной клиники в Горийский военный госпиталь в ночь на субботу. В данный момент он находится в отделении интенсивной терапии.
После завершения процесса лечения его вернут в Руставскую тюрьму, где он продолжит отбывать приговор по двум уголовным делам в виде лишения свободы на 6 лет. Отсчет срока идет с момента его задержания 1 октября этого года.
Не исключено, что срок заключения экс-президента вырастет. В данный момент против него в суде рассматривается три дела, максимальный срок по одному из них составляет 9 лет.
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