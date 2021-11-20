https://sputnik-georgia.ru/20211120/sbornaya-gruzii-po-regbi-sygrala-vnichyu-s-fidzhi-v-test-matche-262251267.html

Сборная Грузии по регби сыграла вничью с Фиджи в тест-матче

Сборная Грузии по регби сыграла вничью с Фиджи в тест-матче

Этот матч был шестым в истории противостояния сборных Грузии и Фиджи, и на данный момент островитяне ведут в счете 4:1 20.11.2021, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 20 ноя – Sputnik. Национальная команда Грузии сыграла вничью 15:15 с Фиджи в тест-матче, состоявшемся в пригороде Мадрида.Подопечные Левана Маисашвили не занесли в зачетную зону соперника ни одной попытки, а все очки со штрафных ударов заработал Тедо Абжандадзе.Первую половину матча сборная Грузии выиграла со счетом 9:5. На три штрафных Абжандадзе "летучие фиджийцы" ответили попыткой Туимабы без реализации.Вторую половину встречи островитяне начали активней и до минимума сократили отставание в счете после удачного штрафного в исполнении Волавола. Однако середина тайма осталось за "лелос". Два точных удара Абжандадзе, и счет уже стал 15:8.И все же последнее слово осталось Фиджи. Мата записал на свой счет попытку, а все тот же Волавола точно исполнил реализацию. Итоговая ничья 15:15.Этот матч был шестым в истории противостояния сборных Грузии и Фиджи. На данный момент островитяне ведут в счете 4:1, так что мадридскую ничью грузины могут занести себе в актив.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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