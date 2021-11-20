https://sputnik-georgia.ru/20211120/telekanal-tv-pirveli-vozmestit-moralnyy-uscherb-politseyskomu-za-klevetu-262243540.html

Телеканал TV Pirveli возместит моральный ущерб полицейскому за клевету

Телеканал TV Pirveli возместит моральный ущерб полицейскому за клевету

Полицейский в феврале этого года подал иск в Тбилисский городской суд за ложную и необоснованную информацию, распространенную о нем телеканалом 20.11.2021, Sputnik Грузия

2021-11-20T12:28+0400

2021-11-20T12:28+0400

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ТБИЛИСИ, 20 ноя — Sputnik. Тбилисский городской суд обязал телеканал TV Pirveli возместить моральный ущерб инспектору патрульной службы по иску о клевете."30 января текущего года телеканал TV Pirveli обвинил в контрабанде наркотиков главу подразделения Главного управления департамента патрульной полиции Самегрело-Земо Сванети Гелу Квашилава. Также на этом же телеканале было опубликовано его фото, несмотря на то, что автору сюжета в Департаменте стратегических коммуникаций МВД было объяснено, что он располагает неверной информацией", - говорится в сообщении министерства внутренних дел Грузии.Суд постановил, что Гела Квашилава не имеет отношения к незаконному обороту наркотиков, а телекомпания TV Pirveli знала, что информация, которой она располагает, была неверной и преднамеренно вводила общественность в заблуждение.Телеканал обязали выплатить компенсацию за моральный ущерб патрульному инспектору, а также опубликовать в эфире 20 ноября уведомление о решение суда.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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новости, грузия, мвд грузии, тбилисский городской суд, tv pirveli