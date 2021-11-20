https://sputnik-georgia.ru/20211120/telekanal-tv-pirveli-vozmestit-moralnyy-uscherb-politseyskomu-za-klevetu-262243540.html
Телеканал TV Pirveli возместит моральный ущерб полицейскому за клевету
Телеканал TV Pirveli возместит моральный ущерб полицейскому за клевету
Полицейский в феврале этого года подал иск в Тбилисский городской суд за ложную и необоснованную информацию, распространенную о нем телеканалом 20.11.2021, Sputnik Грузия
2021-11-20T12:28+0400
2021-11-20T12:28+0400
2021-11-20T12:32+0400
новости
грузия
мвд грузии
тбилисский городской суд
tv pirveli
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23527/14/235271477_0:104:2000:1229_1920x0_80_0_0_58da268dac1f08c286879a90833de761.jpg
ТБИЛИСИ, 20 ноя — Sputnik. Тбилисский городской суд обязал телеканал TV Pirveli возместить моральный ущерб инспектору патрульной службы по иску о клевете."30 января текущего года телеканал TV Pirveli обвинил в контрабанде наркотиков главу подразделения Главного управления департамента патрульной полиции Самегрело-Земо Сванети Гелу Квашилава. Также на этом же телеканале было опубликовано его фото, несмотря на то, что автору сюжета в Департаменте стратегических коммуникаций МВД было объяснено, что он располагает неверной информацией", - говорится в сообщении министерства внутренних дел Грузии.Суд постановил, что Гела Квашилава не имеет отношения к незаконному обороту наркотиков, а телекомпания TV Pirveli знала, что информация, которой она располагает, была неверной и преднамеренно вводила общественность в заблуждение.Телеканал обязали выплатить компенсацию за моральный ущерб патрульному инспектору, а также опубликовать в эфире 20 ноября уведомление о решение суда.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23527/14/235271477_112:0:1889:1333_1920x0_80_0_0_9a8ca95f4f1dcbf16b947626b9bb6146.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
новости, грузия, мвд грузии, тбилисский городской суд, tv pirveli
Телеканал TV Pirveli возместит моральный ущерб полицейскому за клевету
12:28 20.11.2021 (обновлено: 12:32 20.11.2021)
Полицейский в феврале этого года подал иск в Тбилисский городской суд за ложную и необоснованную информацию, распространенную о нем телеканалом
ТБИЛИСИ, 20 ноя — Sputnik. Тбилисский городской суд обязал телеканал TV Pirveli возместить моральный ущерб инспектору патрульной службы по иску о клевете.
"30 января текущего года телеканал TV Pirveli обвинил в контрабанде наркотиков главу подразделения Главного управления департамента патрульной полиции Самегрело-Земо Сванети Гелу Квашилава. Также на этом же телеканале было опубликовано его фото, несмотря на то, что автору сюжета в Департаменте стратегических коммуникаций МВД было объяснено, что он располагает неверной информацией", - говорится в сообщении
министерства внутренних дел Грузии.
Суд постановил, что Гела Квашилава не имеет отношения к незаконному обороту наркотиков, а телекомпания TV Pirveli знала, что информация, которой она располагает, была неверной и преднамеренно вводила общественность в заблуждение.
Телеканал обязали выплатить компенсацию за моральный ущерб патрульному инспектору, а также опубликовать в эфире 20 ноября уведомление о решение суда.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.