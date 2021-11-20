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https://sputnik-georgia.ru/20211120/telekanal-tv-pirveli-vozmestit-moralnyy-uscherb-politseyskomu-za-klevetu-262243540.html
Телеканал TV Pirveli возместит моральный ущерб полицейскому за клевету
Телеканал TV Pirveli возместит моральный ущерб полицейскому за клевету
Полицейский в феврале этого года подал иск в Тбилисский городской суд за ложную и необоснованную информацию, распространенную о нем телеканалом 20.11.2021, Sputnik Грузия
2021-11-20T12:28+0400
2021-11-20T12:32+0400
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мвд грузии
тбилисский городской суд
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ТБИЛИСИ, 20 ноя — Sputnik. Тбилисский городской суд обязал телеканал TV Pirveli возместить моральный ущерб инспектору патрульной службы по иску о клевете."30 января текущего года телеканал TV Pirveli обвинил в контрабанде наркотиков главу подразделения Главного управления департамента патрульной полиции Самегрело-Земо Сванети Гелу Квашилава. Также на этом же телеканале было опубликовано его фото, несмотря на то, что автору сюжета в Департаменте стратегических коммуникаций МВД было объяснено, что он располагает неверной информацией", - говорится в сообщении министерства внутренних дел Грузии.Суд постановил, что Гела Квашилава не имеет отношения к незаконному обороту наркотиков, а телекомпания TV Pirveli знала, что информация, которой она располагает, была неверной и преднамеренно вводила общественность в заблуждение.Телеканал обязали выплатить компенсацию за моральный ущерб патрульному инспектору, а также опубликовать в эфире 20 ноября уведомление о решение суда.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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новости, грузия, мвд грузии, тбилисский городской суд, tv pirveli

Телеканал TV Pirveli возместит моральный ущерб полицейскому за клевету

12:28 20.11.2021 (обновлено: 12:32 20.11.2021)
© photo: Sputnik / Andrei StarostinМолоток судьи в зале судебных заседаний
Молоток судьи в зале судебных заседаний - Sputnik Грузия, 1920, 20.11.2021
© photo: Sputnik / Andrei Starostin
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Полицейский в феврале этого года подал иск в Тбилисский городской суд за ложную и необоснованную информацию, распространенную о нем телеканалом
ТБИЛИСИ, 20 ноя — Sputnik. Тбилисский городской суд обязал телеканал TV Pirveli возместить моральный ущерб инспектору патрульной службы по иску о клевете.
"30 января текущего года телеканал TV Pirveli обвинил в контрабанде наркотиков главу подразделения Главного управления департамента патрульной полиции Самегрело-Земо Сванети Гелу Квашилава. Также на этом же телеканале было опубликовано его фото, несмотря на то, что автору сюжета в Департаменте стратегических коммуникаций МВД было объяснено, что он располагает неверной информацией", - говорится в сообщении министерства внутренних дел Грузии.
Суд постановил, что Гела Квашилава не имеет отношения к незаконному обороту наркотиков, а телекомпания TV Pirveli знала, что информация, которой она располагает, была неверной и преднамеренно вводила общественность в заблуждение.
Телеканал обязали выплатить компенсацию за моральный ущерб патрульному инспектору, а также опубликовать в эфире 20 ноября уведомление о решение суда.
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