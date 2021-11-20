https://sputnik-georgia.ru/20211120/v-tbilisi-proshla-ocherednaya-aktsiya-protivnikov-vaktsinatsii-262249102.html

В Тбилиси прошла очередная акция противников вакцинации

В Тбилиси прошла очередная акция противников вакцинации

Как заявили организаторы шествия, главная задача протеста – заставить людей отказаться от вакцинации от коронавируса 20.11.2021, Sputnik Грузия

2021-11-20T19:00+0400

2021-11-20T19:00+0400

2021-11-20T19:00+0400

новости

грузия

акции протеста

коронавирус covid-19

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ТБИЛИСИ, 20 ноя — Sputnik. Несколько сотен человек шествием прошли по центральному проспекту Руставели в знак протеста против вакцинации и ковид-паспортов.Ежедневно от коронавируса в Грузии умирает 70-80 человек. Чтобы остановить эпидемию, унесшую уже жизни 11 422 человек, власти Грузии приняли решение снизить мобильность граждан и внедрить ковид-паспорта. Посещать общественные места, за исключением госучреждений, школ, вузов, магазинов и рынков, можно будет только при их наличии. Выдают ковид-паспорта только вакцинированным, переболевшим или сделавшим ПЦР-тест.Участники шествия под лозунгом "Нет ковид-паспорту" перекрыли территорию у здания парламента. Как заявил один из организаторов шествия Миша Курдадзе, главная задача протеста – заставить людей отказаться от вакцинации от коронавируса."Мы соболезнуем тем, кто скончался от коронавируса, но мы думаем, что идет манипуляция и нам врут, раздувая цифры", – сказал Курдадзе.Всего в Грузии зафиксировано 808 889 случаев заболевания коронавирусом.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

новости, грузия, акции протеста, коронавирус covid-19