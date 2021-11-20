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В Тбилиси прошла очередная акция противников вакцинации
В Тбилиси прошла очередная акция противников вакцинации
Как заявили организаторы шествия, главная задача протеста – заставить людей отказаться от вакцинации от коронавируса 20.11.2021, Sputnik Грузия
2021-11-20T19:00+0400
2021-11-20T19:00+0400
новости
грузия
акции протеста
коронавирус covid-19
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ТБИЛИСИ, 20 ноя — Sputnik. Несколько сотен человек шествием прошли по центральному проспекту Руставели в знак протеста против вакцинации и ковид-паспортов.Ежедневно от коронавируса в Грузии умирает 70-80 человек. Чтобы остановить эпидемию, унесшую уже жизни 11 422 человек, власти Грузии приняли решение снизить мобильность граждан и внедрить ковид-паспорта. Посещать общественные места, за исключением госучреждений, школ, вузов, магазинов и рынков, можно будет только при их наличии. Выдают ковид-паспорта только вакцинированным, переболевшим или сделавшим ПЦР-тест.Участники шествия под лозунгом "Нет ковид-паспорту" перекрыли территорию у здания парламента. Как заявил один из организаторов шествия Миша Курдадзе, главная задача протеста – заставить людей отказаться от вакцинации от коронавируса."Мы соболезнуем тем, кто скончался от коронавируса, но мы думаем, что идет манипуляция и нам врут, раздувая цифры", – сказал Курдадзе.Всего в Грузии зафиксировано 808 889 случаев заболевания коронавирусом.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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новости, грузия, акции протеста, коронавирус covid-19

В Тбилиси прошла очередная акция противников вакцинации

19:00 20.11.2021
© photo: Sputnik / Vladimir UmikashviliАкция протеста против обязательной вакцинации в столице Грузии
Акция протеста против обязательной вакцинации в столице Грузии - Sputnik Грузия, 1920, 20.11.2021
© photo: Sputnik / Vladimir Umikashvili
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Как заявили организаторы шествия, главная задача протеста – заставить людей отказаться от вакцинации от коронавируса
ТБИЛИСИ, 20 ноя — Sputnik. Несколько сотен человек шествием прошли по центральному проспекту Руставели в знак протеста против вакцинации и ковид-паспортов.
Ежедневно от коронавируса в Грузии умирает 70-80 человек. Чтобы остановить эпидемию, унесшую уже жизни 11 422 человек, власти Грузии приняли решение снизить мобильность граждан и внедрить ковид-паспорта. Посещать общественные места, за исключением госучреждений, школ, вузов, магазинов и рынков, можно будет только при их наличии. Выдают ковид-паспорта только вакцинированным, переболевшим или сделавшим ПЦР-тест.
Участники шествия под лозунгом "Нет ковид-паспорту" перекрыли территорию у здания парламента. Как заявил один из организаторов шествия Миша Курдадзе, главная задача протеста – заставить людей отказаться от вакцинации от коронавируса.
"Мы соболезнуем тем, кто скончался от коронавируса, но мы думаем, что идет манипуляция и нам врут, раздувая цифры", – сказал Курдадзе.
Всего в Грузии зафиксировано 808 889 случаев заболевания коронавирусом.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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