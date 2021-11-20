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Внешняя торговля Грузии продолжает расти: последние данные статистики
Внешняя торговля Грузии продолжает расти: последние данные статистики
Экспорт произведенной в Грузии продукции вырос на 24,9% и составил 3 392,5 миллиона долларов 20.11.2021, Sputnik Грузия
2021-11-20T09:01+0400
2021-11-20T09:01+0400
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ТБИЛИСИ, 20 ноя — Sputnik. Внешнеторговый оборот с начала 2021 года вырос на 23% по сравнению с январем-октябрем прошлого года и составил 11 352,4 миллиона долларов (без учета неорганизованной торговли), говорится в сообщении Национальной службы статистики страны "Сакстат".Отрицательный торговый баланс Грузии с января по октябрь составил 4,6 миллиарда долларов, что на 20,4% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.Чем торгует ГрузияИз Грузии вывозят широкий ассортимент товаров – медные руды и концентраты, ферросплавы, натуральные виноградные вина, спиртные напитки, минеральные воды, легковые автомобили, золото, лесные и другие орехи и т. д.В январе-октябре 2021 года больше всех вырос экспорт ферросплавов – на 90,6%, трикотажных изделий – на 70%, фундука и других орехов – на 32,1%. В то же время, экспорт с начала 2021 года упал лишь на медные руды и концентраты – на 1,8%.В Грузию завозят нефть и нефтепродукты, легковые автомобили, нефтяной газ и газообразный углеводород, медные руды и концентраты, лекарственные средства, пшеницу, электроэнергию, телефонные аппараты для сотовой или иной связи и так далее.С начала 2021 года вырос импорт вакцины, крови, иммунных продуктов на 214,2%, вычислительных машин и их блоков – на 136,5%, грузовых автомобилей – 69,2%, нефти и нефтепродуктов – на 58%, телефонных аппаратов – 31,6%.В то же время импорт пшеницы упал на 11%, нефтяных газов и других газообразных углеводородов – на 1,5%.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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экономика, новости, грузия, национальная служба статистики грузии "сакстат", статистика

Внешняя торговля Грузии продолжает расти: последние данные статистики

09:01 20.11.2021
© photo: Sputnik / Alexander ImedashviliБатумский грузовой морской порт - портовые краны и судно на разгрузке
Батумский грузовой морской порт - портовые краны и судно на разгрузке - Sputnik Грузия, 1920, 20.11.2021
© photo: Sputnik / Alexander Imedashvili
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Экспорт произведенной в Грузии продукции вырос на 24,9% и составил 3 392,5 миллиона долларов
ТБИЛИСИ, 20 ноя — Sputnik. Внешнеторговый оборот с начала 2021 года вырос на 23% по сравнению с январем-октябрем прошлого года и составил 11 352,4 миллиона долларов (без учета неорганизованной торговли), говорится в сообщении Национальной службы статистики страны "Сакстат".
© SputnikСтатистика внешнеторгового оборота Грузии за январь-октябрь 2021 года
Статистика внешнеторгового оборота Грузии за январь-октябрь 2021 года - Sputnik Грузия, 1920, 20.11.2021
Статистика внешнеторгового оборота Грузии за январь-октябрь 2021 года
© Sputnik
Отрицательный торговый баланс Грузии с января по октябрь составил 4,6 миллиарда долларов, что на 20,4% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Чем торгует Грузия

Из Грузии вывозят широкий ассортимент товаров – медные руды и концентраты, ферросплавы, натуральные виноградные вина, спиртные напитки, минеральные воды, легковые автомобили, золото, лесные и другие орехи и т. д.
© SputnikСтатистика внешнеторгового оборота Грузии за январь-октябрь 2021 года, экспорт
Статистика внешнеторгового оборота Грузии за январь-октябрь 2021 года, экспорт - Sputnik Грузия, 1920, 20.11.2021
Статистика внешнеторгового оборота Грузии за январь-октябрь 2021 года, экспорт
© Sputnik
В январе-октябре 2021 года больше всех вырос экспорт ферросплавов – на 90,6%, трикотажных изделий – на 70%, фундука и других орехов – на 32,1%. В то же время, экспорт с начала 2021 года упал лишь на медные руды и концентраты – на 1,8%.
Экспорт произведенной в Грузии продукции (т. е. без учета реэкспорта) вырос на 24,9% и составил 3 392,5 миллиона долларов.
В Грузию завозят нефть и нефтепродукты, легковые автомобили, нефтяной газ и газообразный углеводород, медные руды и концентраты, лекарственные средства, пшеницу, электроэнергию, телефонные аппараты для сотовой или иной связи и так далее.
© SputnikСтатистика внешнеторгового оборота Грузии за январь-октябрь 2021 года, импорт
Статистика внешнеторгового оборота Грузии за январь-октябрь 2021 года, импорт - Sputnik Грузия, 1920, 20.11.2021
Статистика внешнеторгового оборота Грузии за январь-октябрь 2021 года, импорт
© Sputnik
С начала 2021 года вырос импорт вакцины, крови, иммунных продуктов на 214,2%, вычислительных машин и их блоков – на 136,5%, грузовых автомобилей – 69,2%, нефти и нефтепродуктов – на 58%, телефонных аппаратов – 31,6%.
В то же время импорт пшеницы упал на 11%, нефтяных газов и других газообразных углеводородов – на 1,5%.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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