https://sputnik-georgia.ru/20211120/vneshnyaya-torgovlya-gruzii-prodolzhaet-rasti-poslednie-dannye-statistiki-262240857.html

Внешняя торговля Грузии продолжает расти: последние данные статистики

Внешняя торговля Грузии продолжает расти: последние данные статистики

Экспорт произведенной в Грузии продукции вырос на 24,9% и составил 3 392,5 миллиона долларов 20.11.2021, Sputnik Грузия

2021-11-20T09:01+0400

2021-11-20T09:01+0400

2021-11-20T09:01+0400

экономика

новости

грузия

национальная служба статистики грузии "сакстат"

статистика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/09/01/259221547_0:63:3068:1789_1920x0_80_0_0_ec07a9aefb4d89dcf7d54be94810603e.jpg

ТБИЛИСИ, 20 ноя — Sputnik. Внешнеторговый оборот с начала 2021 года вырос на 23% по сравнению с январем-октябрем прошлого года и составил 11 352,4 миллиона долларов (без учета неорганизованной торговли), говорится в сообщении Национальной службы статистики страны "Сакстат".Отрицательный торговый баланс Грузии с января по октябрь составил 4,6 миллиарда долларов, что на 20,4% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.Чем торгует ГрузияИз Грузии вывозят широкий ассортимент товаров – медные руды и концентраты, ферросплавы, натуральные виноградные вина, спиртные напитки, минеральные воды, легковые автомобили, золото, лесные и другие орехи и т. д.В январе-октябре 2021 года больше всех вырос экспорт ферросплавов – на 90,6%, трикотажных изделий – на 70%, фундука и других орехов – на 32,1%. В то же время, экспорт с начала 2021 года упал лишь на медные руды и концентраты – на 1,8%.В Грузию завозят нефть и нефтепродукты, легковые автомобили, нефтяной газ и газообразный углеводород, медные руды и концентраты, лекарственные средства, пшеницу, электроэнергию, телефонные аппараты для сотовой или иной связи и так далее.С начала 2021 года вырос импорт вакцины, крови, иммунных продуктов на 214,2%, вычислительных машин и их блоков – на 136,5%, грузовых автомобилей – 69,2%, нефти и нефтепродуктов – на 58%, телефонных аппаратов – 31,6%.В то же время импорт пшеницы упал на 11%, нефтяных газов и других газообразных углеводородов – на 1,5%.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

экономика, новости, грузия, национальная служба статистики грузии "сакстат", статистика