https://sputnik-georgia.ru/20211121/dinamo-batumi-bez-pyati-minut-chempion-gruzii-po-futbolu-262262538.html

"Динамо" Батуми без пяти минут чемпион Грузии по футболу

"Динамо" Батуми без пяти минут чемпион Грузии по футболу

Чтобы стать чемпионом, "Динамо" Батуми в следующем туре достаточно сыграть вничью с "Самгурали" 21.11.2021, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 21 ноя – Sputnik. "Динамо" Батуми в 34 туре чемпионата Грузии обыграло на своем поле "Телави" 2:0 и за два тура до завершения Национальной лиги опережает ближайшего преследователя на пять очков.Героем матча против "Телави" стал Торнике Гаприндашвили, оформивший дубль. Полузащитник черноморского клуба отличился на 72 и 89 минутах."Динамовцы" Батуми могли оформить чемпионство и в отчетном туре, если бы "Динамо" Тбилиси не смогло обыграть в своем матче "Шукуру". Но столичные футболисты сделали все возможное, чтобы сохранить интригу до самого конца. Голы Георгия Габедава и Зорана Марушича позволили подопечным Кахи Цхададзе одержать победу 2:0.Таким образом, "Динамо" Батуми в следующем туре достаточно сыграть вничью с "Самгурали", чтобы оформить первое в истории клуба чемпионство.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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