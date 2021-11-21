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"Динамо" Батуми без пяти минут чемпион Грузии по футболу
"Динамо" Батуми без пяти минут чемпион Грузии по футболу
Чтобы стать чемпионом, "Динамо" Батуми в следующем туре достаточно сыграть вничью с "Самгурали" 21.11.2021, Sputnik Грузия
2021-11-21T18:58+0400
2021-11-21T18:58+0400
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ТБИЛИСИ, 21 ноя – Sputnik. "Динамо" Батуми в 34 туре чемпионата Грузии обыграло на своем поле "Телави" 2:0 и за два тура до завершения Национальной лиги опережает ближайшего преследователя на пять очков.Героем матча против "Телави" стал Торнике Гаприндашвили, оформивший дубль. Полузащитник черноморского клуба отличился на 72 и 89 минутах."Динамовцы" Батуми могли оформить чемпионство и в отчетном туре, если бы "Динамо" Тбилиси не смогло обыграть в своем матче "Шукуру". Но столичные футболисты сделали все возможное, чтобы сохранить интригу до самого конца. Голы Георгия Габедава и Зорана Марушича позволили подопечным Кахи Цхададзе одержать победу 2:0.Таким образом, "Динамо" Батуми в следующем туре достаточно сыграть вничью с "Самгурали", чтобы оформить первое в истории клуба чемпионство.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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спорт, новости, грузия, футбол, чемпионат грузии по футболу, фк "динамо" батуми
"Динамо" Батуми без пяти минут чемпион Грузии по футболу
18:58 21.11.2021 (обновлено: 19:06 21.11.2021)
Чтобы стать чемпионом, "Динамо" Батуми в следующем туре достаточно сыграть вничью с "Самгурали"
ТБИЛИСИ, 21 ноя – Sputnik. "Динамо" Батуми в 34 туре чемпионата Грузии обыграло на своем поле "Телави" 2:0 и за два тура до завершения Национальной лиги опережает ближайшего преследователя на пять очков.
Героем матча против "Телави" стал Торнике Гаприндашвили, оформивший дубль. Полузащитник черноморского клуба отличился на 72 и 89 минутах.
"Динамовцы" Батуми могли оформить чемпионство и в отчетном туре, если бы "Динамо" Тбилиси не смогло обыграть в своем матче "Шукуру". Но столичные футболисты сделали все возможное, чтобы сохранить интригу до самого конца. Голы Георгия Габедава и Зорана Марушича позволили подопечным Кахи Цхададзе одержать победу 2:0.
Таким образом, "Динамо" Батуми в следующем туре достаточно сыграть вничью с "Самгурали", чтобы оформить первое в истории клуба чемпионство.
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