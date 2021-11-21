https://sputnik-georgia.ru/20211121/gruzinskiy-karatist-stal-chempionom-mira-262259591.html

Грузинский каратист стал чемпионом мира

Грузинский каратист стал чемпионом мира

Первый раз грузин поднялся на высшую ступень пьедестала почета в 2014 году 21.11.2021, Sputnik Грузия

2021-11-21T15:32+0400

2021-11-21T15:32+0400

2021-11-21T16:00+0400

спорт

новости

грузия

карате

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/08/09/252534122_0:0:2714:1528_1920x0_80_0_0_1fe0aa90b6104eac43cc496f3ce501e7.jpg

ТБИЛИСИ, 21 ноя – Sputnik. Грузинский каратист Гогита Аркания стал чемпионом мира по карате WKF в категории кумите на турнире, проходящем в Дубае (ОАЭ).В финале соревнования в весовой категории +84 кг Аркания в тяжелой и упорной схватке победил итальянца Симоне Марино со счетом 3:2.Для 37-летнего Аркания это второй титул чемпиона мира. Первый раз грузин поднялся на высшую ступень пьедестала почета в 2014 году на турнире в немецком Бремене. Также на счету Аркания бронза ЧМ-2008.Аркания был участником Олимпиады в Токио, где занял итоговое пятое место.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

спорт, новости, грузия, карате