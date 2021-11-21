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Грузинский каратист стал чемпионом мира
Грузинский каратист стал чемпионом мира
Первый раз грузин поднялся на высшую ступень пьедестала почета в 2014 году 21.11.2021, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 21 ноя – Sputnik. Грузинский каратист Гогита Аркания стал чемпионом мира по карате WKF в категории кумите на турнире, проходящем в Дубае (ОАЭ).В финале соревнования в весовой категории +84 кг Аркания в тяжелой и упорной схватке победил итальянца Симоне Марино со счетом 3:2.Для 37-летнего Аркания это второй титул чемпиона мира. Первый раз грузин поднялся на высшую ступень пьедестала почета в 2014 году на турнире в немецком Бремене. Также на счету Аркания бронза ЧМ-2008.Аркания был участником Олимпиады в Токио, где занял итоговое пятое место.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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спорт, новости, грузия, карате

Грузинский каратист стал чемпионом мира

15:32 21.11.2021 (обновлено: 16:00 21.11.2021)
© REUTERS / ANNEGRET HILSEОлимпиада в Токио. Гогита Аркания
Олимпиада в Токио. Гогита Аркания - Sputnik Грузия, 1920, 21.11.2021
© REUTERS / ANNEGRET HILSE
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Первый раз грузин поднялся на высшую ступень пьедестала почета в 2014 году
ТБИЛИСИ, 21 ноя – Sputnik. Грузинский каратист Гогита Аркания стал чемпионом мира по карате WKF в категории кумите на турнире, проходящем в Дубае (ОАЭ).
В финале соревнования в весовой категории +84 кг Аркания в тяжелой и упорной схватке победил итальянца Симоне Марино со счетом 3:2.
© FB / Гогита АрканияГогита Аркания
Гогита Аркания - Sputnik Грузия, 1920, 21.11.2021
Гогита Аркания
© FB / Гогита Аркания
Для 37-летнего Аркания это второй титул чемпиона мира. Первый раз грузин поднялся на высшую ступень пьедестала почета в 2014 году на турнире в немецком Бремене. Также на счету Аркания бронза ЧМ-2008.
Аркания был участником Олимпиады в Токио, где занял итоговое пятое место.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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