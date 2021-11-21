https://sputnik-georgia.ru/20211121/kak-zhivut-zaklyuchennye-v-gruzii-262252787.html

Как живут заключенные в Грузии

Как живут заключенные в Грузии

Заключенные имеют право работать, учиться и получать высшее образование, на данный момент в тюрьмах десятки людей пользуются этой возможностью 21.11.2021, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 21 ноя — Sputnik. Национальная служба статистики обнародовала официальные данные о состоянии заключенных Грузии и условиях их содержания на 1 октября 2021 года.Всего в Грузии 9 387 заключенных, из которых 2 080 обвиняемых. Остальные отбывают присужденные сроки. Все они находятся в 10 тюрьмах и тюремной клинике.Из общего числа заключенных 4 707 женаты или замужем.Среди всех отбывающих наказания больше всего лиц от 26 до 49 лет. При этом в тюрьмах Грузии содержится 78 лиц старше 70 лет.Для всех заключенных Грузии, по официальным данным, ежемесячно проводят культурные и спортивные мероприятия, в которых принимают участие как совершеннолетние, так и несовершеннолетние заключенные.Кроме того, заключенные имеют право работать, учиться и получать высшее образование. На данный момент среднее образование получает 40 заключенных, еще 30 – учатся в вузах.По данным на 1 октября, в самих тюрьмах работали 409 заключенных, 48 занимались индивидуальной работой, а 161 – на предприятиях при тюрьмах. Работающие заключенные получают зарплату на карточку и могут тратить деньги или на себя, делая покупки в тюремном магазине, или отправлять родным, или собирать.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

новости, грузия, тюрьма, заключенные