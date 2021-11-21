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Кибер-стиль: эпатажная Неделя моды в Сан-Паулу - фото

Кибер-стиль: эпатажная Неделя моды в Сан-Паулу - фото

На Неделе моды в Сан-Паулу бразильские дизайнеры представили необычную коллекцию одежды 21.11.2021, Sputnik Грузия

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В Неделю моды в Сан-Паулу дизайнеры решили добавить одежду игровых персонажей.Свой восторг публика не сдерживала с первой минуты показа. Здесь это называли воплощением виртуальной моды. Дизайнеры похвастались, что они в этом первые.Лучше слов могут сказать только фотографии, их вы можете увидеть в нашей подборке.Неделя моды завершится 21 ноября.

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