Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
https://sputnik-georgia.ru/20211121/kiber-stil-epatazhnaya-nedelya-mody-v-san-paulu---foto-262256654.html
Кибер-стиль: эпатажная Неделя моды в Сан-Паулу - фото
Кибер-стиль: эпатажная Неделя моды в Сан-Паулу - фото
На Неделе моды в Сан-Паулу бразильские дизайнеры представили необычную коллекцию одежды 21.11.2021, Sputnik Грузия
2021-11-21T11:39+0400
2021-11-21T12:10+0400
фотоленты
мультимедиа
бразилия
мода
стиль
сан-паулу
новости в фотографиях
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0b/15/262255602_435:833:2496:1993_1920x0_80_0_0_b9d72bca148909f2932e53ee509ecc88.jpg
В Неделю моды в Сан-Паулу дизайнеры решили добавить одежду игровых персонажей.Свой восторг публика не сдерживала с первой минуты показа. Здесь это называли воплощением виртуальной моды. Дизайнеры похвастались, что они в этом первые.Лучше слов могут сказать только фотографии, их вы можете увидеть в нашей подборке.Неделя моды завершится 21 ноября.
бразилия
сан-паулу
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0b/15/262255602_428:792:2101:2047_1920x0_80_0_0_1aacd41f41533bfb5ea51cb78e9ba140.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
фотоленты, мультимедиа, бразилия, мода, стиль, сан-паулу, новости в фотографиях, фото

Кибер-стиль: эпатажная Неделя моды в Сан-Паулу - фото

11:39 21.11.2021 (обновлено: 12:10 21.11.2021)
Подписаться на
На Неделе моды в Сан-Паулу бразильские дизайнеры представили необычную коллекцию одежды
В Неделю моды в Сан-Паулу дизайнеры решили добавить одежду игровых персонажей.
Свой восторг публика не сдерживала с первой минуты показа. Здесь это называли воплощением виртуальной моды. Дизайнеры похвастались, что они в этом первые.
Лучше слов могут сказать только фотографии, их вы можете увидеть в нашей подборке.
Неделя моды завершится 21 ноября.
© REUTERS / CARLA CARNIEL

Творение дизайнера Лино Вильявентуры в рамках его зимнего показа в Сан-Паулу

Творение дизайнера Лино Вильявентуры в рамках его зимнего показа в Сан-Паулу - Sputnik Грузия
1/15
© REUTERS / CARLA CARNIEL

Творение дизайнера Лино Вильявентуры в рамках его зимнего показа в Сан-Паулу

© AFP / Nelson Almeida

Модель представляет работу из коллекции Atelie Mao de Mae

Модель представляет работу из коллекции Atelie Mao de Mae - Sputnik Грузия
2/15
© AFP / Nelson Almeida

Модель представляет работу из коллекции Atelie Mao de Mae

© REUTERS / CARLA CARNIEL

Модель в одежде от дизайнера Лино Вильявентуры

Модель в одежде от дизайнера Лино Вильявентуры - Sputnik Грузия
3/15
© REUTERS / CARLA CARNIEL

Модель в одежде от дизайнера Лино Вильявентуры

© AFP / Nelson Almeida

Прозрачное платье от Atelie Mao de Mae

Прозрачное платье от Atelie Mao de Mae - Sputnik Грузия
4/15
© AFP / Nelson Almeida

Прозрачное платье от Atelie Mao de Mae

© AFP / Nelson Almeida

Участники парада проекта "Cria Costura" во время Недели моды

Участники парада проекта &quot;Cria Costura&quot; во время Недели моды - Sputnik Грузия
5/15
© AFP / Nelson Almeida

Участники парада проекта "Cria Costura" во время Недели моды

© REUTERS / CARLA CARNIEL

Творение дизайнера Лино Вильявентуры

Творение дизайнера Лино Вильявентуры - Sputnik Грузия
6/15
© REUTERS / CARLA CARNIEL

Творение дизайнера Лино Вильявентуры

© REUTERS / CARLA CARNIEL

Мужская коллекция дизайнера Лино Вильявентуры

Мужская коллекция дизайнера Лино Вильявентуры - Sputnik Грузия
7/15
© REUTERS / CARLA CARNIEL

Мужская коллекция дизайнера Лино Вильявентуры

© REUTERS / Carla Carniel

Работы дизайнера Жоао Пимента

Работы дизайнера Жоао Пимента - Sputnik Грузия
8/15
© REUTERS / Carla Carniel

Работы дизайнера Жоао Пимента

© AFP / Nelson Almeida

Модель в наряде от Atelie Mao de Mae

Модель в наряде от Atelie Mao de Mae - Sputnik Грузия
9/15
© AFP / Nelson Almeida

Модель в наряде от Atelie Mao de Mae

© REUTERS / CARLA CARNIEL

Модели представляют творения бренда Handred в рамках зимнего показа на Неделе моды в Сан-Паулу

Модели представляют творения бренда Handred в рамках зимнего показа на Неделе моды в Сан-Паулу - Sputnik Грузия
10/15
© REUTERS / CARLA CARNIEL

Модели представляют творения бренда Handred в рамках зимнего показа на Неделе моды в Сан-Паулу

© REUTERS / Carla Carniel

Темнокожая модель в одежде от дизайнера Валерио Арауджо

Темнокожая модель в одежде от дизайнера Валерио Арауджо - Sputnik Грузия
11/15
© REUTERS / Carla Carniel

Темнокожая модель в одежде от дизайнера Валерио Арауджо

© REUTERS / CARLA CARNIEL

Показ бренда Handred

Показ бренда Handred - Sputnik Грузия
12/15
© REUTERS / CARLA CARNIEL

Показ бренда Handred

© REUTERS / Carla Carniel

А этот образ создал дизайнер Жоао Пимент

А этот образ создал дизайнер Жоао Пимент - Sputnik Грузия
13/15
© REUTERS / Carla Carniel

А этот образ создал дизайнер Жоао Пимент

© REUTERS / Carla Carniel

Модели в нарядах дизайнера Вейдера Сильверио

Модели в нарядах дизайнера Вейдера Сильверио - Sputnik Грузия
14/15
© REUTERS / Carla Carniel

Модели в нарядах дизайнера Вейдера Сильверио

© AFP / Nelson Almeida

Модель плюс сайз

Модель плюс сайз - Sputnik Грузия
15/15
© AFP / Nelson Almeida

Модель плюс сайз

Архив
НОВОСТИ
Интервью
Мультимедиа
Пресс-центр
АНАЛИТИКА
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Кавказ
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
12:01В ближайшие дни в Грузии будет ветрено
11:39Кибер-стиль: эпатажная Неделя моды в Сан-Паулу - фото
10:54Число выявленных в Грузии случаев коронавируса за сутки выросло на 3 357
09:48Онищенко рассказал, зачем США строят военную биолабораторию в Казахстане
09:36Землетрясение произошло на востоке Грузии
09:01Как живут заключенные в Грузии
ВчераСаакашвили начал принимать пищу по прописанной схеме, рассказали врачи
ВчераДТП на западе Грузии унесло жизнь одного человека
ВчераСборная Грузии по регби сыграла вничью с Фиджи в тест-матче
ВчераЭпидемиолог: система здравоохранения Грузии работает на грани возможностей
ВчераАзербайджан согласился на саммит с Арменией в Брюсселе
ВчераВ Тбилиси прошла очередная акция противников вакцинации
ВчераМинфин Грузии начал переговоры с МВФ по новой программе для страны
ВчераК чему приводят протесты - фото
ВчераДля некоторых граждан Грузии вакцина от гриппа будет бесплатной
ВчераБританские ученые нашли растительный препарат, блокирующий все штаммы коронавируса
ВчераВ центре Парижа произошел пожар
ВчераВ Армении создадут службу полицейских-переговорщиков
ВчераПроблемы и возможности – каково быть фермером в Грузии
ВчераСостояние Элене Хоштария стабильное: она проходит восстановление