https://sputnik-georgia.ru/20211121/kiber-stil-epatazhnaya-nedelya-mody-v-san-paulu---foto-262256654.html
Кибер-стиль: эпатажная Неделя моды в Сан-Паулу - фото
Кибер-стиль: эпатажная Неделя моды в Сан-Паулу - фото
На Неделе моды в Сан-Паулу бразильские дизайнеры представили необычную коллекцию одежды 21.11.2021, Sputnik Грузия
2021-11-21T11:39+0400
2021-11-21T11:39+0400
2021-11-21T12:10+0400
фотоленты
мультимедиа
бразилия
мода
стиль
сан-паулу
новости в фотографиях
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0b/15/262255602_435:833:2496:1993_1920x0_80_0_0_b9d72bca148909f2932e53ee509ecc88.jpg
В Неделю моды в Сан-Паулу дизайнеры решили добавить одежду игровых персонажей.Свой восторг публика не сдерживала с первой минуты показа. Здесь это называли воплощением виртуальной моды. Дизайнеры похвастались, что они в этом первые.Лучше слов могут сказать только фотографии, их вы можете увидеть в нашей подборке.Неделя моды завершится 21 ноября.
бразилия
сан-паулу
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0b/15/262255602_428:792:2101:2047_1920x0_80_0_0_1aacd41f41533bfb5ea51cb78e9ba140.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
фотоленты, мультимедиа, бразилия, мода, стиль, сан-паулу, новости в фотографиях, фото
Кибер-стиль: эпатажная Неделя моды в Сан-Паулу - фото 11:39 21.11.2021 (обновлено: 12:10 21.11.2021)
На Неделе моды в Сан-Паулу бразильские дизайнеры представили необычную коллекцию одежды
В Неделю моды в Сан-Паулу дизайнеры решили добавить одежду игровых персонажей.
Свой восторг публика не сдерживала с первой минуты показа. Здесь это называли воплощением виртуальной моды. Дизайнеры похвастались, что они в этом первые.
Лучше слов могут сказать только фотографии, их вы можете увидеть в нашей подборке.
Неделя моды завершится 21 ноября.
Творение дизайнера Лино Вильявентуры в рамках его зимнего показа в Сан-Паулу
© AFP / Nelson Almeida
Модель представляет работу из коллекции Atelie Mao de Mae
Модель представляет работу из коллекции Atelie Mao de Mae
Модель в одежде от дизайнера Лино Вильявентуры
© AFP / Nelson Almeida
Прозрачное платье от Atelie Mao de Mae
Прозрачное платье от Atelie Mao de Mae
© AFP / Nelson Almeida
Участники парада проекта "Cria Costura" во время Недели моды
Участники парада проекта "Cria Costura" во время Недели моды
Творение дизайнера Лино Вильявентуры
Мужская коллекция дизайнера Лино Вильявентуры
Работы дизайнера Жоао Пимента
© AFP / Nelson Almeida
Модель в наряде от Atelie Mao de Mae
Модель в наряде от Atelie Mao de Mae
Модели представляют творения бренда Handred в рамках зимнего показа на Неделе моды в Сан-Паулу
Темнокожая модель в одежде от дизайнера Валерио Арауджо
А этот образ создал дизайнер Жоао Пимент
Модели в нарядах дизайнера Вейдера Сильверио
© AFP / Nelson Almeida
Модель плюс сайз