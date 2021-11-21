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Ковид-статистика в Грузии: эпидситуация остается тревожной

Ковид-статистика в Грузии: эпидситуация остается тревожной

На данный момент в Грузии 51 023 активных случая заболевания, из них 6 605 нуждаются в стационарном лечении 21.11.2021, Sputnik Грузия

2021-11-21T16:33+0400

2021-11-21T16:33+0400

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ТБИЛИСИ, 21 ноя — Sputnik. Обе дозы вакцины против коронавируса в Грузии сделали 979 607 человек, что составляет 34,3% взрослого населения, данные на 21 ноября публикует Национальный центр контроля заболеваний и общественного здоровья (NCDC).По данным Центра, всего к 14 ноября было сделано 2 095 168 доз прививок. Из них по меньшей мере одной дозой вакцинированы 1 106 359 человек, что составляет 38,9% взрослого населения.За последние сутки в Грузии выявлено 3 357 новых случаев инфицирования коронавирусомВ регионах ситуация выглядит следующим образомВсего в Грузии с начала пандемии зафиксировано 812 246 случаев заболевания. На данный момент в Грузии 51 023 активных случая заболевания, из них 6 605 нуждаются в стационарном лечении.Состояние 1 667 пациентов тяжелое, из них 390 подключены к аппарату искусственной вентиляции легких. 1 157 пациентов помещены в ковид-гостиницы. 43 261 инфицированный проходит курс лечения на дому.В карантинных пространствах остаются 49 человек, в самоизоляции – 45 152.Первый случай коронавируса в Грузии выявили 26 февраля 2020 года.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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