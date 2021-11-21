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Все о коронавирусе в Грузии: самая актуальная информация о количестве выявленных случаев COVID-19, вакцинации и последние новости о борьбе с пандемией
Ковид-статистика в Грузии: эпидситуация остается тревожной
16:33 21.11.2021 (обновлено: 17:30 21.11.2021)
© photo: Sputnik / Alexander ImedashviliЭпидемия коронавируса - пожилые люди в масках
© photo: Sputnik / Alexander Imedashvili
На данный момент в Грузии 51 023 активных случая заболевания, из них 6 605 нуждаются в стационарном лечении
ТБИЛИСИ, 21 ноя — Sputnik. Обе дозы вакцины против коронавируса в Грузии сделали 979 607 человек, что составляет 34,3% взрослого населения, данные на 21 ноября публикует Национальный центр контроля заболеваний и общественного здоровья (NCDC).
По данным Центра, всего к 14 ноября было сделано 2 095 168 доз прививок. Из них по меньшей мере одной дозой вакцинированы 1 106 359 человек, что составляет 38,9% взрослого населения.
В Грузии за последние сутки сделан 34 361 тест на коронавирус: 19 776 – на антиген, 14 585 – ПЦР-тестов. Доля инфицированных в общем числе протестированных, по данным на 20 ноября, составляет 9,77%, за две недели – 9,31%, за семь дней – 9,01%.
За последние сутки в Грузии выявлено 3 357 новых случаев инфицирования коронавирусом
В регионах ситуация выглядит следующим образом
|Регион
|Число новых случаев
|Тбилиси
|1 415
|Имерети
|621
|Кахети
|303
|Самегрело - Земо Сванети
|260
|Шида Картли
|242
|Квемо Картли
|173
|Аджария
|106
|Грузия
|95
|Мцхета-Мтианети
|85
|Самцхе-Джавахети
|83
|Рача-Лечхуми и Квемо Сванети
|24
Всего в Грузии с начала пандемии зафиксировано 812 246 случаев заболевания. На данный момент в Грузии 51 023 активных случая заболевания, из них 6 605 нуждаются в стационарном лечении.
Состояние 1 667 пациентов тяжелое, из них 390 подключены к аппарату искусственной вентиляции легких. 1 157 пациентов помещены в ковид-гостиницы. 43 261 инфицированный проходит курс лечения на дому.
В карантинных пространствах остаются 49 человек, в самоизоляции – 45 152.
Первый случай коронавируса в Грузии выявили 26 февраля 2020 года.
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