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Ковид-статистика в Грузии: эпидситуация остается тревожной
Ковид-статистика в Грузии: эпидситуация остается тревожной
На данный момент в Грузии 51 023 активных случая заболевания, из них 6 605 нуждаются в стационарном лечении 21.11.2021, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 21 ноя — Sputnik. Обе дозы вакцины против коронавируса в Грузии сделали 979 607 человек, что составляет 34,3% взрослого населения, данные на 21 ноября публикует Национальный центр контроля заболеваний и общественного здоровья (NCDC).По данным Центра, всего к 14 ноября было сделано 2 095 168 доз прививок. Из них по меньшей мере одной дозой вакцинированы 1 106 359 человек, что составляет 38,9% взрослого населения.За последние сутки в Грузии выявлено 3 357 новых случаев инфицирования коронавирусомВ регионах ситуация выглядит следующим образомВсего в Грузии с начала пандемии зафиксировано 812 246 случаев заболевания. На данный момент в Грузии 51 023 активных случая заболевания, из них 6 605 нуждаются в стационарном лечении.Состояние 1 667 пациентов тяжелое, из них 390 подключены к аппарату искусственной вентиляции легких. 1 157 пациентов помещены в ковид-гостиницы. 43 261 инфицированный проходит курс лечения на дому.В карантинных пространствах остаются 49 человек, в самоизоляции – 45 152.Первый случай коронавируса в Грузии выявили 26 февраля 2020 года.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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общество, новости, грузия, вакцинация от коронавируса, коронавирус covid-19

Ковид-статистика в Грузии: эпидситуация остается тревожной

16:33 21.11.2021 (обновлено: 17:30 21.11.2021)
© photo: Sputnik / Alexander ImedashviliЭпидемия коронавируса - пожилые люди в масках
Эпидемия коронавируса - пожилые люди в масках - Sputnik Грузия, 1920, 21.11.2021
© photo: Sputnik / Alexander Imedashvili
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На данный момент в Грузии 51 023 активных случая заболевания, из них 6 605 нуждаются в стационарном лечении
ТБИЛИСИ, 21 ноя — Sputnik. Обе дозы вакцины против коронавируса в Грузии сделали 979 607 человек, что составляет 34,3% взрослого населения, данные на 21 ноября публикует Национальный центр контроля заболеваний и общественного здоровья (NCDC).
По данным Центра, всего к 14 ноября было сделано 2 095 168 доз прививок. Из них по меньшей мере одной дозой вакцинированы 1 106 359 человек, что составляет 38,9% взрослого населения.

В Грузии за последние сутки сделан 34 361 тест на коронавирус: 19 776 – на антиген, 14 585 – ПЦР-тестов. Доля инфицированных в общем числе протестированных, по данным на 20 ноября, составляет 9,77%, за две недели – 9,31%, за семь дней – 9,01%.

За последние сутки в Грузии выявлено 3 357 новых случаев инфицирования коронавирусом
В регионах ситуация выглядит следующим образом
Регион Число новых случаев
Тбилиси 1 415
Имерети 621
Кахети 303
Самегрело - Земо Сванети 260
Шида Картли 242
Квемо Картли 173
Аджария 106
Грузия 95
Мцхета-Мтианети 85
Самцхе-Джавахети 83
Рача-Лечхуми и Квемо Сванети 24
Всего в Грузии с начала пандемии зафиксировано 812 246 случаев заболевания. На данный момент в Грузии 51 023 активных случая заболевания, из них 6 605 нуждаются в стационарном лечении.
Состояние 1 667 пациентов тяжелое, из них 390 подключены к аппарату искусственной вентиляции легких. 1 157 пациентов помещены в ковид-гостиницы. 43 261 инфицированный проходит курс лечения на дому.
В карантинных пространствах остаются 49 человек, в самоизоляции – 45 152.
Первый случай коронавируса в Грузии выявили 26 февраля 2020 года.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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