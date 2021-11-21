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Новый уровень "Игры в кальмара": дизайнер шьет питомцам костюмы из сериала - видео
Новый уровень "Игры в кальмара": дизайнер шьет питомцам костюмы из сериала - видео
Индонезийский дизайнер Фреди Луджина Приади порадовал поклонников популярного сериала, создав собственную линию одежды для питомцев. Смотрите в видео, как... 21.11.2021, Sputnik Грузия
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Он создал миниатюрные копии костюмов из сериала для четвероногих пушистиков.Среди дизайнерских творений, сшитых Приади, - зеленые костюмы участников "Игры в кальмара", красная униформа солдат-охранников с культовыми масками и автоматами, а еще - желтое платье гигантской куклы из первого испытания.Дизайнер признался, что его подписчики в социальных сетях попросили создать костюмы по мотивам "Игры в кальмара" после того, как сериал получил международную популярность.
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252
60
Новый уровень "Игры в кальмара": дизайнер шьет питомцам костюмы по мотивам культового сериала
Дизайнер из Индонезии Фреди Луджина Приади решил порадовать поклонников "Игры в кальмара" и создал миниатюрные копии костюмов из популярного сериала для четвероногих пушистиков.
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видео, мультимедиа, животные, видео

Новый уровень "Игры в кальмара": дизайнер шьет питомцам костюмы из сериала - видео

14:30 21.11.2021
© video: Ruptly
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Индонезийский дизайнер Фреди Луджина Приади порадовал поклонников популярного сериала, создав собственную линию одежды для питомцев. Смотрите в видео, как выглядят животные в модных нарядах
Он создал миниатюрные копии костюмов из сериала для четвероногих пушистиков.
Среди дизайнерских творений, сшитых Приади, - зеленые костюмы участников "Игры в кальмара", красная униформа солдат-охранников с культовыми масками и автоматами, а еще - желтое платье гигантской куклы из первого испытания.
Дизайнер признался, что его подписчики в социальных сетях попросили создать костюмы по мотивам "Игры в кальмара" после того, как сериал получил международную популярность.

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