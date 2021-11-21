https://sputnik-georgia.ru/20211121/novyy-uroven-igry-v-kalmara-dizayner-shet-pitomtsam-kostyumy-iz-seriala---video-262134624.html

Новый уровень "Игры в кальмара": дизайнер шьет питомцам костюмы из сериала - видео

Новый уровень "Игры в кальмара": дизайнер шьет питомцам костюмы из сериала - видео

Индонезийский дизайнер Фреди Луджина Приади порадовал поклонников популярного сериала, создав собственную линию одежды для питомцев. Смотрите в видео, как... 21.11.2021, Sputnik Грузия

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Он создал миниатюрные копии костюмов из сериала для четвероногих пушистиков.Среди дизайнерских творений, сшитых Приади, - зеленые костюмы участников "Игры в кальмара", красная униформа солдат-охранников с культовыми масками и автоматами, а еще - желтое платье гигантской куклы из первого испытания.Дизайнер признался, что его подписчики в социальных сетях попросили создать костюмы по мотивам "Игры в кальмара" после того, как сериал получил международную популярность.

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новый уровень "Игры в кальмара": дизайнер шьет питомцам костюмы по мотивам культового сериала Дизайнер из Индонезии Фреди Луджина Приади решил порадовать поклонников "Игры в кальмара" и создал миниатюрные копии костюмов из популярного сериала для четвероногих пушистиков. 2021-11-21T14:30+0400 true PT0M38S

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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