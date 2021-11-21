https://sputnik-georgia.ru/20211121/onischenko-rasskazal-zachem-ssha-stroyat--voennuyu-biolaboratoriyu-v-kazakhstane-262255228.html

Онищенко рассказал, зачем США строят военную биолабораторию в Казахстане

Онищенко рассказал, зачем США строят военную биолабораторию в Казахстане

Строительство новой военной биолаборатории в Казахстане на деньги США – реальное основание для тревоги, так считает врач-эпидемиолог, академик РАН Геннадий... 21.11.2021, Sputnik Грузия

2021-11-21T09:48+0400

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По мнению Онищенко, Пентагон финансирует создание множества таких лабораторий в странах постсоветского пространства для разработки биологического оружия, а не для защиты местного населения. В интервью Sputnik на русском Онищенко рассказал о том, как России обеспечить свою биологическую безопасность, и о том, почему интерес США к Казахстану неслучаен.

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видео, казахстан, мультимедиа, сша, международная безопасность, политика, видео, россия