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Онищенко рассказал, зачем США строят военную биолабораторию в Казахстане
Онищенко рассказал, зачем США строят военную биолабораторию в Казахстане
Строительство новой военной биолаборатории в Казахстане на деньги США – реальное основание для тревоги, так считает врач-эпидемиолог, академик РАН Геннадий... 21.11.2021, Sputnik Грузия
2021-11-21T09:48+0400
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По мнению Онищенко, Пентагон финансирует создание множества таких лабораторий в странах постсоветского пространства для разработки биологического оружия, а не для защиты местного населения. В интервью Sputnik на русском Онищенко рассказал о том, как России обеспечить свою биологическую безопасность, и о том, почему интерес США к Казахстану неслучаен.
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видео, казахстан, мультимедиа, сша, международная безопасность, политика, видео, россия
Онищенко рассказал, зачем США строят военную биолабораторию в Казахстане
09:48 21.11.2021 (обновлено: 10:27 21.11.2021)
Строительство новой военной биолаборатории в Казахстане на деньги США – реальное основание для тревоги, так считает врач-эпидемиолог, академик РАН Геннадий Онищенко. О чем он заявил - смотрите в видео
По мнению Онищенко, Пентагон финансирует создание множества таких лабораторий в странах постсоветского пространства для разработки биологического оружия, а не для защиты местного населения.
В интервью Sputnik на русском
Онищенко рассказал о том, как России обеспечить свою биологическую безопасность, и о том, почему интерес США к Казахстану неслучаен.