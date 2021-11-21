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Пешеход скончался в результате ДТП на западе Грузии
Пешеход скончался в результате ДТП на западе Грузии
В момент столкновения с легковым автомобилем мужчина переходил дорогу 21.11.2021, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 21 ноя — Sputnik. Мужчина средних лет стал жертвой смертельного ДТП , которое произошло на улице Руставели в Зугдиди (западная Грузия).По данным СМИ, в момент столкновения с легковым автомобилем мужчина переходил дорогу.На месте мобилизована полиция и эксперты-криминалисты. Сообщается, что пострадавший скончался на месте.МВД Грузии уже возбудило уголовное дело по статье "нарушение правил эксплуатации транспортного средства или правил движения".О задержании водителя легкового автомобиля не сообщается.
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Пешеход скончался в результате ДТП на западе Грузии

21:15 21.11.2021 (обновлено: 21:56 21.11.2021)
© photo: Sputnik / Alexander ImedashviliСкорая помощь 112
Скорая помощь 112 - Sputnik Грузия, 1920, 21.11.2021
© photo: Sputnik / Alexander Imedashvili
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В момент столкновения с легковым автомобилем мужчина переходил дорогу
ТБИЛИСИ, 21 ноя — Sputnik. Мужчина средних лет стал жертвой смертельного ДТП , которое произошло на улице Руставели в Зугдиди (западная Грузия).
По данным СМИ, в момент столкновения с легковым автомобилем мужчина переходил дорогу.
На месте мобилизована полиция и эксперты-криминалисты. Сообщается, что пострадавший скончался на месте.
МВД Грузии уже возбудило уголовное дело по статье "нарушение правил эксплуатации транспортного средства или правил движения".
О задержании водителя легкового автомобиля не сообщается.
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