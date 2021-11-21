https://sputnik-georgia.ru/20211121/peshekhod-skonchalsya-v-rezultate-dtp-na-zapade-gruzii-262264738.html

Пешеход скончался в результате ДТП на западе Грузии

Пешеход скончался в результате ДТП на западе Грузии

В момент столкновения с легковым автомобилем мужчина переходил дорогу 21.11.2021, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 21 ноя — Sputnik. Мужчина средних лет стал жертвой смертельного ДТП , которое произошло на улице Руставели в Зугдиди (западная Грузия).По данным СМИ, в момент столкновения с легковым автомобилем мужчина переходил дорогу.На месте мобилизована полиция и эксперты-криминалисты. Сообщается, что пострадавший скончался на месте.МВД Грузии уже возбудило уголовное дело по статье "нарушение правил эксплуатации транспортного средства или правил движения".О задержании водителя легкового автомобиля не сообщается.

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происшествия, новости, грузия, дтп