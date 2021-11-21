https://sputnik-georgia.ru/20211121/sluchay-popadaniya-v-smi-kadrov-oprosa-ivanishvili-sudom-budet-izuchen---advokat-262259056.html

Случай попадания в СМИ кадров опроса Иванишвили судом будет изучен - адвокат

Случай попадания в СМИ кадров опроса Иванишвили судом будет изучен - адвокат

Адвокат Иванишвили также подтвердил информацию, что его клиент находится в Грузии 21.11.2021, Sputnik Грузия

2021-11-21T15:01+0400

2021-11-21T15:01+0400

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ТБИЛИСИ, 21 ноя — Sputnik. Опрос основателя правящей партии "Грузинская мечта" Бидзины Иванишвили по иску против швейцарского банка попал к грузинским СМИ с нарушением законодательства и этот вопрос будет детально изучен, заявил адвокат Иванишвили Виктор Кипаиани.В эфире оппозиционного телеканала "Формула" в субботу вечером показали три фрагмента опроса Бидзины Иванишвили по иску против швейцарского банка Credit Suisse. В ролике речь идет о роли в деле действующего премьера Ираклия Гарибашвили и об отношениях с Швейцарским банком, а также о том, на кого он оформляет свое состояние.Как утверждает телеканал со ссылкой на свой источник, запись сделана 18-19 ноября в Чорвила (Имерети, западная Грузия), в резиденции Иванишвили. Хотя ранее оппозиционные телеканалы утверждали, что бывший премьер спешно покинул Грузию."Сам процесс является публичным, а это значит, что любой желающий, у кого есть желание следить за процессом, должен обратиться в суд и пройти соответствующую регистрацию. Это может быть любой представитель СМИ. Исходя из этого, я предполагаю, что такой допуск был сделан для заинтересованного лица или группы лиц. Здесь закон не нарушается, но было нарушено действующее ограничение на видео и фотосъемку", - сказал Кипиани в эфире телеканала "Имеди".По словам Кипиани, "утечка" материала в СМИ будет изучена.Адвокат Иванишвили также подтвердил информацию, что его клиент находится в Грузии, а дистанционное присутствие на процессе было обеспечено по требованию суда.Четыре года назад Бидзина Иванишвили подал в суд на Credit Suisse. После продажи своих активов в России в два этапа в 2005 и 2011 годах Иванишвили разместил полученные средства в банке, речь идет о депозите в размере 755 миллионов долларов . В 2015 году Иванишвили обнаружил, что 400 миллионов долларов исчезли с его страховой схемы из-за мошеннических операций. Иванишвили обвиняет швейцарский банк в том, что он не смог пресечь мошенничество и не оправдал высокого доверия клиента, а также в течение нескольких лет вводил миллиардера в заблуждение. Согласно информации адвоката Иванишвили, в 2018 году швейцарский суд постановил, что в деле выявлен беспрецедентный масштаб нарушений со стороны Credit Suisse.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

https://sputnik-georgia.ru/20180209/Obmanuvshij-Ivanishvili-bankir-sjadet-v-tjurmu-239251526.html

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