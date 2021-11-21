https://sputnik-georgia.ru/20211121/sochi---rubin-prognoz-na-match-chempionata-rossii-po-futbolu-262253064.html

"Сочи" - "Рубин": прогноз на матч чемпионата России по футболу

"Сочи" - "Рубин": прогноз на матч чемпионата России по футболу

XV тур российской премьер-лиги завершится матчем между одним из лидеров РПЛ – "Сочи", и "Рубином", балансирующим в середине турнирной таблицы 21.11.2021, Sputnik Грузия

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спорт

сочи

прогноз на футбольный матч

клуб "рубин"

чемпионат россии по футболу

прогнозы результатов футбольных матчей

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Здесь сразу стоит отметить, что "Сочи" великолепно действует на родном "Фиште". В шести домашних матчах "барсы" пять раз победили и уступили только "динамовцам" Москвы (0:1). Впечатляет и разница забитых и пропущенных мячей – 15:5.Последним, кто испытал на себе мощь сочинской атаки, стал ЦСКА. В последнем туре РПЛ "армейцы" получили в свои ворота четыре гола, ответив только одним. Сможет ли кризисный "Рубин" оказать достойное сопротивление хозяевам?Казанский клуб в туре перед играми национальных сборных был бит "Ростовом" 1:5. В 11 последних матчах РПЛ подопечные Леонида Слуцкого одержали всего две (!) победы – над ЦСКА (1:0) и "Уралом" (4:0). В предстоящей игре гостей мог бы спасти Хвича Кварацхелия, великолепно сыгравший за сборную в отборе на ЧМ-2022 и оформивший дубль в ворота Швеции. Но все дело в том, что грузинский полузащитник пропускает матч с "Сочи" из-за перебора желтых карточек. Так что у Слуцкого минус один игрок атаки.Нет ничего удивительного в том, что букмекеры считают хозяев ярко выраженными фаворитами. На победу "Сочи" можно поставить с коэффициентом 1,69 (против 5,3 у "Рубина").С мотивацией у соперников все в порядке. "Сочи" не хочет слишком далеко отпускать от себя питерский "Зенит", а "Рубину" уже пора начинать выход из кризиса. Потому что если команда продолжит играть в таком же духе, то вторую часть РПЛ казанцы могут начать в нижней части турнирной таблицы и, что самое печальное, с новым главным тренером.Я не буду делать прогноз на результат матча. Понятно, что "Сочи" фаворит, но загнанный в угол "Рубин" может прыгнуть выше головы. Поэтому предложу сделать ставку на обмен голами.Ставка: обе команды забьют за 1,88.

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