Тбилиси и его контрасты: парадоксы застройки столицы Грузии - фото
На фото, сделанном с окрестных гор, видно, как среди построек традиционной части города сочетаются: образец современного религиозного зодчества – храм Самеба, бывший президентский дворец в духе псевдоампира и футуристически выполненное в виде двух труб здание под музыкальный театр, по сей день недостроенное.
На фото, сделанном с окрестных гор, видно, как среди построек традиционной части города сочетаются: образец современного религиозного зодчества – храм Самеба, бывший президентский дворец в духе псевдоампира и футуристически выполненное в виде двух труб здание под музыкальный театр, по сей день недостроенное.
На фоне наступающих со всех сторон многоэтажек островки сельской архитектуры смотрятся даже колоритно, но обитателям дома явно не позавидуешь.
На фоне наступающих со всех сторон многоэтажек островки сельской архитектуры смотрятся даже колоритно, но обитателям дома явно не позавидуешь.
Если новому не удается вытеснить до конца не имеющее ценности старое, возникают очень странные архитектурные компромиссы. Глаз горожанина к ним привыкает, но называть это эклектикой слишком надуманно.
Если новому не удается вытеснить до конца не имеющее ценности старое, возникают очень странные архитектурные компромиссы. Глаз горожанина к ним привыкает, но называть это эклектикой слишком надуманно.
Старых домишек, попавших в кадр, наверняка уже нет – в тот момент они шли под снос. Вроде бы, жалеть не о чем, хотя у кого-то с ними связаны добрые и теплые воспоминания.
Старых домишек, попавших в кадр, наверняка уже нет – в тот момент они шли под снос. Вроде бы, жалеть не о чем, хотя у кого-то с ними связаны добрые и теплые воспоминания.
Место известное – здесь в районе Ваке когда-то размещался студгородок. Непонятно только, почему оставшийся от него уродливый корпус до сих пор красуется в центре одного из самых престижных районов Тбилиси? То ли обитатели оказались на редкость упрямы, то ли предложения неадекватны, то ли не дотянулись руки городских властей.
Место известное – здесь в районе Ваке когда-то размещался студгородок. Непонятно только, почему оставшийся от него уродливый корпус до сих пор красуется в центре одного из самых престижных районов Тбилиси? То ли обитатели оказались на редкость упрямы, то ли предложения неадекватны, то ли не дотянулись руки городских властей.
А вот здания на улице Меликишвили явно заслуживают того, чтобы власти проявили о них заботу. Классический тбилисский стиль, стремительно редеющий из-за того, что интересы коммерция – только дай ей волю – способны легко подменить изысканный вкус.
А вот здания на улице Меликишвили явно заслуживают того, чтобы власти проявили о них заботу. Классический тбилисский стиль, стремительно редеющий из-за того, что интересы коммерция – только дай ей волю – способны легко подменить изысканный вкус.
Интригующая эклектика на этот раз присутствует – новый супер отель экзотически контрастирует со старыми домами на набережной. Пора, однако, привести в порядок фасады и не скупиться на ремонт.
Интригующая эклектика на этот раз присутствует – новый супер отель экзотически контрастирует со старыми домами на набережной. Пора, однако, привести в порядок фасады и не скупиться на ремонт.
А тут заказчик новой постройки явно не поскупился на средства для комплекса эффектных зданий из стекла в центре Тбилиси. Правда, по мнению некоторых жителей столицы, внешний вид их чересчур претит традиционным городским тонам и силуэтам. Однако большинству гостей решение нравится.
А тут заказчик новой постройки явно не поскупился на средства для комплекса эффектных зданий из стекла в центре Тбилиси. Правда, по мнению некоторых жителей столицы, внешний вид их чересчур претит традиционным городским тонам и силуэтам. Однако большинству гостей решение нравится.
Эта фотография лишь подтверждает, что у столичных властей начисто отсутствует даже приблизительный план перспективной городской застройки. Оба дома хороши, но абсолютно не сочетаются друг с другом. А поскольку они новые, это очень надолго.
Эта фотография лишь подтверждает, что у столичных властей начисто отсутствует даже приблизительный план перспективной городской застройки. Оба дома хороши, но абсолютно не сочетаются друг с другом. А поскольку они новые, это очень надолго.
Перед вами еще одно свидетельство плохо управляемого хаоса. Хотя тут мы, скорее, имеем дело с продолжение тенденции, сложившейся много лет назад. Подобному хаосу даже присуще подспудное обаяние, хоть своевольная застройка и противоречит принципам современного градостроительства.
Перед вами еще одно свидетельство плохо управляемого хаоса. Хотя тут мы, скорее, имеем дело с продолжение тенденции, сложившейся много лет назад. Подобному хаосу даже присуще подспудное обаяние, хоть своевольная застройка и противоречит принципам современного градостроительства.
Еще один пример невольного столкновения интересов. Шансы у этих утопающих в зелени домиков крайне ничтожны. Место отличное, и застройщики наверняка предложат владельцам заманчивые условия. Дело лишь за тем, когда появятся инвесторы и средства.
Еще один пример невольного столкновения интересов. Шансы у этих утопающих в зелени домиков крайне ничтожны. Место отличное, и застройщики наверняка предложат владельцам заманчивые условия. Дело лишь за тем, когда появятся инвесторы и средства.
Между прочим, с архитектурной точки зрения постройки на снимке воспринимаются органично. Когда-то эту местность административно подчинили столице. Тогда и "высотки" стали наступать. Но чем выше по склону, тем этажей меньше. Все логично.
Между прочим, с архитектурной точки зрения постройки на снимке воспринимаются органично. Когда-то эту местность административно подчинили столице. Тогда и "высотки" стали наступать. Но чем выше по склону, тем этажей меньше. Все логично.
А вот такое запущенное место немедленно просится под застройку. Никакого обаяния и уюта, если не считать дыма из печи, обычно символизирующего домашний очаг. Но это, скорее, литературный образ, нежели комфорт.
А вот такое запущенное место немедленно просится под застройку. Никакого обаяния и уюта, если не считать дыма из печи, обычно символизирующего домашний очаг. Но это, скорее, литературный образ, нежели комфорт.
На этой фотографии сочетание нового и старого определенно порождено ситуацией. Но это не значит, что обветшавшие фасады невозможно обновить.
На этой фотографии сочетание нового и старого определенно порождено ситуацией. Но это не значит, что обветшавшие фасады невозможно обновить.
А вот хаос вполне легальный, проистекающий из несоблюдения, вернее, отсутствия рациональных строительных норм. В некоторых тбилисских кварталах многоэтажные здания буквально наползают друг на друга. Так бывает, когда во главу угла поставлена прибыль, а городские власти проявляют инертность.
А вот хаос вполне легальный, проистекающий из несоблюдения, вернее, отсутствия рациональных строительных норм. В некоторых тбилисских кварталах многоэтажные здания буквально наползают друг на друга. Так бывает, когда во главу угла поставлена прибыль, а городские власти проявляют инертность.
Прикасаться неумелой рукой к историческим тбилисским кварталам, определяющим древнее лицо города – огромный грех. Путь лучше и дальше терпеливо дожидаются своего часа. Он непременно настанет!
Прикасаться неумелой рукой к историческим тбилисским кварталам, определяющим древнее лицо города – огромный грех. Путь лучше и дальше терпеливо дожидаются своего часа. Он непременно настанет!