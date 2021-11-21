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Тбилиси и его контрасты: парадоксы застройки столицы Грузии - фото
Тбилиси и его контрасты: парадоксы застройки столицы Грузии - фото
Контрасты присущи всем городам. Особенно таким, как Тбилиси, имеющим богатую и древнюю историю. Понятие "город контрастов" могло сложиться сразу же, как только... 21.11.2021, Sputnik Грузия
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В условиях грузинской столицы контрасты нередко связаны со специфическими свойствами рельефа, но не менее также они бывают связаны с социальной или экономической несостоятельностью. В то же время грамотный сплав старины с современными решениями в целом сохраняет традиционный дух города, неприметно освежая его.
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Тбилиси и его контрасты: парадоксы застройки столицы Грузии - фото

17:34 21.11.2021 (обновлено: 17:58 21.11.2021)
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Контрасты присущи всем городам. Особенно таким, как Тбилиси, имеющим богатую и древнюю историю. Понятие "город контрастов" могло сложиться сразу же, как только они стали бурно развиваться, расти вширь и ввысь
В условиях грузинской столицы контрасты нередко связаны со специфическими свойствами рельефа, но не менее также они бывают связаны с социальной или экономической несостоятельностью. В то же время грамотный сплав старины с современными решениями в целом сохраняет традиционный дух города, неприметно освежая его.
© photo: Sputnik / Goga Vardzieli

На фото, сделанном с окрестных гор, видно, как среди построек традиционной части города сочетаются: образец современного религиозного зодчества – храм Самеба, бывший президентский дворец в духе псевдоампира и футуристически выполненное в виде двух труб здание под музыкальный театр, по сей день недостроенное.

На фото, сделанном с окрестных гор, видно, как среди построек традиционной части города сочетаются: образец современного религиозного зодчества – храм Самеба, бывший президентский дворец в духе псевдоампира и футуристически выполненное в виде двух труб здание под музыкальный театр, по сей день недостроенное. - Sputnik Грузия
1/16
© photo: Sputnik / Goga Vardzieli

На фото, сделанном с окрестных гор, видно, как среди построек традиционной части города сочетаются: образец современного религиозного зодчества – храм Самеба, бывший президентский дворец в духе псевдоампира и футуристически выполненное в виде двух труб здание под музыкальный театр, по сей день недостроенное.

© photo: Sputnik / Goga Vardzieli

На фоне наступающих со всех сторон многоэтажек островки сельской архитектуры смотрятся даже колоритно, но обитателям дома явно не позавидуешь.

На фоне наступающих со всех сторон многоэтажек островки сельской архитектуры смотрятся даже колоритно, но обитателям дома явно не позавидуешь. - Sputnik Грузия
2/16
© photo: Sputnik / Goga Vardzieli

На фоне наступающих со всех сторон многоэтажек островки сельской архитектуры смотрятся даже колоритно, но обитателям дома явно не позавидуешь.

© photo: Sputnik / Goga Vardzieli

Если новому не удается вытеснить до конца не имеющее ценности старое, возникают очень странные архитектурные компромиссы. Глаз горожанина к ним привыкает, но называть это эклектикой слишком надуманно.

Если новому не удается вытеснить до конца не имеющее ценности старое, возникают очень странные архитектурные компромиссы. Глаз горожанина к ним привыкает, но называть это эклектикой слишком надуманно. - Sputnik Грузия
3/16
© photo: Sputnik / Goga Vardzieli

Если новому не удается вытеснить до конца не имеющее ценности старое, возникают очень странные архитектурные компромиссы. Глаз горожанина к ним привыкает, но называть это эклектикой слишком надуманно.

© photo: Sputnik / Goga Vardzieli

Старых домишек, попавших в кадр, наверняка уже нет – в тот момент они шли под снос. Вроде бы, жалеть не о чем, хотя у кого-то с ними связаны добрые и теплые воспоминания.

Старых домишек, попавших в кадр, наверняка уже нет – в тот момент они шли под снос. Вроде бы, жалеть не о чем, хотя у кого-то с ними связаны добрые и теплые воспоминания. - Sputnik Грузия
4/16
© photo: Sputnik / Goga Vardzieli

Старых домишек, попавших в кадр, наверняка уже нет – в тот момент они шли под снос. Вроде бы, жалеть не о чем, хотя у кого-то с ними связаны добрые и теплые воспоминания.

© photo: Sputnik / Goga Vardzieli

Место известное – здесь в районе Ваке когда-то размещался студгородок. Непонятно только, почему оставшийся от него уродливый корпус до сих пор красуется в центре одного из самых престижных районов Тбилиси? То ли обитатели оказались на редкость упрямы, то ли предложения неадекватны, то ли не дотянулись руки городских властей.

Место известное – здесь в районе Ваке когда-то размещался студгородок. Непонятно только, почему оставшийся от него уродливый корпус до сих пор красуется в центре одного из самых престижных районов Тбилиси? То ли обитатели оказались на редкость упрямы, то ли предложения неадекватны, то ли не дотянулись руки городских властей. - Sputnik Грузия
5/16
© photo: Sputnik / Goga Vardzieli

Место известное – здесь в районе Ваке когда-то размещался студгородок. Непонятно только, почему оставшийся от него уродливый корпус до сих пор красуется в центре одного из самых престижных районов Тбилиси? То ли обитатели оказались на редкость упрямы, то ли предложения неадекватны, то ли не дотянулись руки городских властей.

© photo: Sputnik / Goga Vardzieli

А вот здания на улице Меликишвили явно заслуживают того, чтобы власти проявили о них заботу. Классический тбилисский стиль, стремительно редеющий из-за того, что интересы коммерция – только дай ей волю – способны легко подменить изысканный вкус.

А вот здания на улице Меликишвили явно заслуживают того, чтобы власти проявили о них заботу. Классический тбилисский стиль, стремительно редеющий из-за того, что интересы коммерция – только дай ей волю – способны легко подменить изысканный вкус. - Sputnik Грузия
6/16
© photo: Sputnik / Goga Vardzieli

А вот здания на улице Меликишвили явно заслуживают того, чтобы власти проявили о них заботу. Классический тбилисский стиль, стремительно редеющий из-за того, что интересы коммерция – только дай ей волю – способны легко подменить изысканный вкус.

© photo: Sputnik / Goga Vardzieli

Интригующая эклектика на этот раз присутствует – новый супер отель экзотически контрастирует со старыми домами на набережной. Пора, однако, привести в порядок фасады и не скупиться на ремонт.

Интригующая эклектика на этот раз присутствует – новый супер отель экзотически контрастирует со старыми домами на набережной. Пора, однако, привести в порядок фасады и не скупиться на ремонт. - Sputnik Грузия
7/16
© photo: Sputnik / Goga Vardzieli

Интригующая эклектика на этот раз присутствует – новый супер отель экзотически контрастирует со старыми домами на набережной. Пора, однако, привести в порядок фасады и не скупиться на ремонт.

© photo: Sputnik / Goga Vardzieli

А тут заказчик новой постройки явно не поскупился на средства для комплекса эффектных зданий из стекла в центре Тбилиси. Правда, по мнению некоторых жителей столицы, внешний вид их чересчур претит традиционным городским тонам и силуэтам. Однако большинству гостей решение нравится.

А тут заказчик новой постройки явно не поскупился на средства для комплекса эффектных зданий из стекла в центре Тбилиси. Правда, по мнению некоторых жителей столицы, внешний вид их чересчур претит традиционным городским тонам и силуэтам. Однако большинству гостей решение нравится. - Sputnik Грузия
8/16
© photo: Sputnik / Goga Vardzieli

А тут заказчик новой постройки явно не поскупился на средства для комплекса эффектных зданий из стекла в центре Тбилиси. Правда, по мнению некоторых жителей столицы, внешний вид их чересчур претит традиционным городским тонам и силуэтам. Однако большинству гостей решение нравится.

© photo: Sputnik / Goga Vardzieli

Эта фотография лишь подтверждает, что у столичных властей начисто отсутствует даже приблизительный план перспективной городской застройки. Оба дома хороши, но абсолютно не сочетаются друг с другом. А поскольку они новые, это очень надолго.

Эта фотография лишь подтверждает, что у столичных властей начисто отсутствует даже приблизительный план перспективной городской застройки. Оба дома хороши, но абсолютно не сочетаются друг с другом. А поскольку они новые, это очень надолго. - Sputnik Грузия
9/16
© photo: Sputnik / Goga Vardzieli

Эта фотография лишь подтверждает, что у столичных властей начисто отсутствует даже приблизительный план перспективной городской застройки. Оба дома хороши, но абсолютно не сочетаются друг с другом. А поскольку они новые, это очень надолго.

© photo: Sputnik / Goga Vardzieli

Перед вами еще одно свидетельство плохо управляемого хаоса. Хотя тут мы, скорее, имеем дело с продолжение тенденции, сложившейся много лет назад. Подобному хаосу даже присуще подспудное обаяние, хоть своевольная застройка и противоречит принципам современного градостроительства.

Перед вами еще одно свидетельство плохо управляемого хаоса. Хотя тут мы, скорее, имеем дело с продолжение тенденции, сложившейся много лет назад. Подобному хаосу даже присуще подспудное обаяние, хоть своевольная застройка и противоречит принципам современного градостроительства. - Sputnik Грузия
10/16
© photo: Sputnik / Goga Vardzieli

Перед вами еще одно свидетельство плохо управляемого хаоса. Хотя тут мы, скорее, имеем дело с продолжение тенденции, сложившейся много лет назад. Подобному хаосу даже присуще подспудное обаяние, хоть своевольная застройка и противоречит принципам современного градостроительства.

© photo: Sputnik / Goga Vardzieli

Еще один пример невольного столкновения интересов. Шансы у этих утопающих в зелени домиков крайне ничтожны. Место отличное, и застройщики наверняка предложат владельцам заманчивые условия. Дело лишь за тем, когда появятся инвесторы и средства.

Еще один пример невольного столкновения интересов. Шансы у этих утопающих в зелени домиков крайне ничтожны. Место отличное, и застройщики наверняка предложат владельцам заманчивые условия. Дело лишь за тем, когда появятся инвесторы и средства. - Sputnik Грузия
11/16
© photo: Sputnik / Goga Vardzieli

Еще один пример невольного столкновения интересов. Шансы у этих утопающих в зелени домиков крайне ничтожны. Место отличное, и застройщики наверняка предложат владельцам заманчивые условия. Дело лишь за тем, когда появятся инвесторы и средства.

© photo: Sputnik / Goga Vardzieli

Между прочим, с архитектурной точки зрения постройки на снимке воспринимаются органично. Когда-то эту местность административно подчинили столице. Тогда и "высотки" стали наступать. Но чем выше по склону, тем этажей меньше. Все логично.

Между прочим, с архитектурной точки зрения постройки на снимке воспринимаются органично. Когда-то эту местность административно подчинили столице. Тогда и &quot;высотки&quot; стали наступать. Но чем выше по склону, тем этажей меньше. Все логично. - Sputnik Грузия
12/16
© photo: Sputnik / Goga Vardzieli

Между прочим, с архитектурной точки зрения постройки на снимке воспринимаются органично. Когда-то эту местность административно подчинили столице. Тогда и "высотки" стали наступать. Но чем выше по склону, тем этажей меньше. Все логично.

© photo: Sputnik / Goga Vardzieli

А вот такое запущенное место немедленно просится под застройку. Никакого обаяния и уюта, если не считать дыма из печи, обычно символизирующего домашний очаг. Но это, скорее, литературный образ, нежели комфорт.

А вот такое запущенное место немедленно просится под застройку. Никакого обаяния и уюта, если не считать дыма из печи, обычно символизирующего домашний очаг. Но это, скорее, литературный образ, нежели комфорт. - Sputnik Грузия
13/16
© photo: Sputnik / Goga Vardzieli

А вот такое запущенное место немедленно просится под застройку. Никакого обаяния и уюта, если не считать дыма из печи, обычно символизирующего домашний очаг. Но это, скорее, литературный образ, нежели комфорт.

© photo: Sputnik / Goga Vardzieli

На этой фотографии сочетание нового и старого определенно порождено ситуацией. Но это не значит, что обветшавшие фасады невозможно обновить.

На этой фотографии сочетание нового и старого определенно порождено ситуацией. Но это не значит, что обветшавшие фасады невозможно обновить. - Sputnik Грузия
14/16
© photo: Sputnik / Goga Vardzieli

На этой фотографии сочетание нового и старого определенно порождено ситуацией. Но это не значит, что обветшавшие фасады невозможно обновить.

© photo: Sputnik / Goga Vardzieli

А вот хаос вполне легальный, проистекающий из несоблюдения, вернее, отсутствия рациональных строительных норм. В некоторых тбилисских кварталах многоэтажные здания буквально наползают друг на друга. Так бывает, когда во главу угла поставлена прибыль, а городские власти проявляют инертность.

А вот хаос вполне легальный, проистекающий из несоблюдения, вернее, отсутствия рациональных строительных норм. В некоторых тбилисских кварталах многоэтажные здания буквально наползают друг на друга. Так бывает, когда во главу угла поставлена прибыль, а городские власти проявляют инертность. - Sputnik Грузия
15/16
© photo: Sputnik / Goga Vardzieli

А вот хаос вполне легальный, проистекающий из несоблюдения, вернее, отсутствия рациональных строительных норм. В некоторых тбилисских кварталах многоэтажные здания буквально наползают друг на друга. Так бывает, когда во главу угла поставлена прибыль, а городские власти проявляют инертность.

© photo: Sputnik / Goga Vardzieli

Прикасаться неумелой рукой к историческим тбилисским кварталам, определяющим древнее лицо города – огромный грех. Путь лучше и дальше терпеливо дожидаются своего часа. Он непременно настанет!

Прикасаться неумелой рукой к историческим тбилисским кварталам, определяющим древнее лицо города – огромный грех. Путь лучше и дальше терпеливо дожидаются своего часа. Он непременно настанет! - Sputnik Грузия
16/16
© photo: Sputnik / Goga Vardzieli

Прикасаться неумелой рукой к историческим тбилисским кварталам, определяющим древнее лицо города – огромный грех. Путь лучше и дальше терпеливо дожидаются своего часа. Он непременно настанет!

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