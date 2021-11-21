https://sputnik-georgia.ru/20211121/tbilisi-i-ego-kontrasty-paradoksy-zastroyki-stolitsy-gruzii---foto-262260750.html

Тбилиси и его контрасты: парадоксы застройки столицы Грузии - фото

Тбилиси и его контрасты: парадоксы застройки столицы Грузии - фото

Контрасты присущи всем городам. Особенно таким, как Тбилиси, имеющим богатую и древнюю историю. Понятие "город контрастов" могло сложиться сразу же, как только... 21.11.2021, Sputnik Грузия

2021-11-21T17:34+0400

2021-11-21T17:34+0400

2021-11-21T17:58+0400

фотоленты

тбилиси

мультимедиа

новости в фотографиях

архитектура

новости грузии в фотографиях

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0b/15/262260094_0:21:2903:1654_1920x0_80_0_0_6c1f2c0841b411760aa4331fd46f5a26.jpg

В условиях грузинской столицы контрасты нередко связаны со специфическими свойствами рельефа, но не менее также они бывают связаны с социальной или экономической несостоятельностью. В то же время грамотный сплав старины с современными решениями в целом сохраняет традиционный дух города, неприметно освежая его.

тбилиси

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

фотоленты, тбилиси, мультимедиа, новости в фотографиях, архитектура, новости грузии в фотографиях, фото