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Цены на лекарства в странах Южного Кавказа
Цены на лекарства в странах Южного Кавказа
Как отличаются цены на медикаменты в странах Южного Кавказа – смотрите в инфографике Sputnik Грузия 21.11.2021, Sputnik Грузия
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Завышенные цены на медикаменты в Грузии вызывают недовольство жителей страны, власти не отрицают существующую проблему. Так, в середине ноября на заседании экономического совета премьер-министр Ираклий Гарибашвили заявил, что цены на медикаменты в Грузии очень высокие и власти обязаны своевременно на это отреагировать.В формате заседания совета был рассмотрен промежуточный отчет мониторинга фармацевтического рынка, содержащий рекомендации, предполагающие усиление конкуренции на фармацевтическом рынке.Спустя несколько дней после заявления премьер-министра в Минздраве состоялась рабочая встреча с участием представителей Агентства государственного регулирования медицинской деятельности, Агентства конкуренции, членов парламентского комитета по вопросам здравоохранения, а также регионального директора Всемирной организации здравоохранения. По завершении встречи стало известно, что в парламент Грузии в ближайшее время будет внесен законопроект по регулированию цен на фармацевтическом рынке.Ранее председатель Национального агентства конкуренции Ираклий Леквинадзе заявил, что фармацевтический рынок Грузии нуждается в законодательных изменениях, среди которых введение системы электронных рецептов и регулирование цен на лекарства. Глава Национального агентства конкуренции считает, что в конечном итоге изменения в законодательстве сделают рынок более конкурентоспособным, что, следовательно, должно отразиться на стоимости медикаментов. По словам председателя парламентского комитета по здравоохранению Дмитрия Хундадзе, работа по регулированию цен на лекарства ведется уже больше года.
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грузия, инфографика, инфографика

Цены на лекарства в странах Южного Кавказа

20:36 21.11.2021 (обновлено: 21:01 21.11.2021)
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Как отличаются цены на медикаменты в странах Южного Кавказа – смотрите в инфографике Sputnik Грузия
Цены на лекарства в странах Южного Кавказа - Sputnik Грузия
Завышенные цены на медикаменты в Грузии вызывают недовольство жителей страны, власти не отрицают существующую проблему. Так, в середине ноября на заседании экономического совета премьер-министр Ираклий Гарибашвили заявил, что цены на медикаменты в Грузии очень высокие и власти обязаны своевременно на это отреагировать.
В формате заседания совета был рассмотрен промежуточный отчет мониторинга фармацевтического рынка, содержащий рекомендации, предполагающие усиление конкуренции на фармацевтическом рынке.
Спустя несколько дней после заявления премьер-министра в Минздраве состоялась рабочая встреча с участием представителей Агентства государственного регулирования медицинской деятельности, Агентства конкуренции, членов парламентского комитета по вопросам здравоохранения, а также регионального директора Всемирной организации здравоохранения. По завершении встречи стало известно, что в парламент Грузии в ближайшее время будет внесен законопроект по регулированию цен на фармацевтическом рынке.
Ранее председатель Национального агентства конкуренции Ираклий Леквинадзе заявил, что фармацевтический рынок Грузии нуждается в законодательных изменениях, среди которых введение системы электронных рецептов и регулирование цен на лекарства. Глава Национального агентства конкуренции считает, что в конечном итоге изменения в законодательстве сделают рынок более конкурентоспособным, что, следовательно, должно отразиться на стоимости медикаментов. По словам председателя парламентского комитета по здравоохранению Дмитрия Хундадзе, работа по регулированию цен на лекарства ведется уже больше года.
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